Cassandro é baseado em história real? Conheça sinopse e elenco do filme

Cassandro é o novo filme exclusivo do Amazon Prime Video com passagem em grandes festivais de cinema. O drama biográfico estrelado por Gael García Bernal ( Lobisomem na Noite ) e o cantor pop Bad Bunny (Narcos: Mexico) estreou na última sexta (22) na plataforma da Amazon , mas em janeiro deste ano foi uma das obras com premiere exclusiva no Festival Sundance de Cinema.

O enredo adapta a vida do atleta de luta livre Saúl Armendáriz, conhecido nos ringues pelo codinome Cassandro. Para narrar a vida do lutador, foi convocado para a direção o americano Roger Ross Williams, vencedor do Oscar em 2010 pelo documentário em curta-metragem Music by Prudence. A seguir, confira o elenco, enredo e repercussão da obra.

O astro mexicano Gael García Bernal foi convocado para dar vida ao lutador mexicano conhecido pelo visual e postura exótica nos ringues — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de Cassandro

Desde criança, na década de 1980, Saúl Armendáriz (Bernal) tinha o sonho de ser um luchador, atleta de luta livre bastante popular no México. O maior obstáculo, porém, é a homossexualidade e o senso de moda de Saúl. Pessoas como ele costumam entrar na categoria dos "exóticos", divisão mais performática da luta livre onde os atletas usam visual drag.

Inicialmente, Saúl rejeita a ideia, pelo fato dos exóticos sempre serem os perdedores nas lutas. Mas ele é orientado por sua treinadora Sabrina (Roberta Colindrez) a seguir na categoria. Saúl adota o nome de Cassandro e desponta como um dos exóticos mais proeminentes do México. A fama atrai amores, como Felipe (Bad Bunny), mas também desafetos preconceituosos.

Saúl é aconselhado por sua treinadora Sabrina a ser um exótico, lutador que performa como drag nos ringues — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Elenco e equipe técnica

O filme ainda conta com o elenco de Roberta Colindrez (Uma Equipe Muito Especial), Perla De La Rosa (Mil Nuvens De Paz) interpretando Yocasta, Joaquín Cosio (007 - Quantum of Solace) dando vida à Lorenzo, Raúl Castillo (We The Animals) como Gerardo, Leonardo Alonso (El Vigilante) sendo El Mysterioso, além da participação especial do lutador El Hijo del Santo.

Roger Ross Williams assina o roteiro junto com o editor David Teague (Life, Animated). Já a trilha sonora é composta pelo pianista brasileiro Marcelo Zarvos. A realização é das produtoras Escape Artists e Panorama Global junto com a Amazon Studios.

O ator Gael García Bernal junto com o diretor Roger Ross Williams — Foto: Divulgação/Amazon Studios

A história por trás do filme

Saúl Armendáriz nasceu nos Estados Unidos, em 1970, na cidade de El Paso, estado do Texas. O município faz fronteira com Ciudad Juarez, cidade do estado mexicano de Chihuahua, região latina onde nasceram os pais de Saúl — e onde floresceu sua vontade de ser um lutador de luta livre. Sua carreira começou ainda na adolescência, aos 18 anos e com apenas 1,60 de altura. Influenciado pelos lutadores mascarados do México, optou pela persona de Mister Romano.

Mas foi em 1989 que o lutador mexicano Baby Sharon, que já sabia da homossexualidade de Saúl, sugeriu que o Mister Romano fosse um exótico. Em 1992, Saúl então decidiu usar o codinome Cassandro, alcunha inspirada na novela venezuelana Kassandra, que era sucesso entre os países hispânicos do continente americano.

Cassandro ao lado do ator Gael García Bernal em premiere no Festival Sundance de Cinema — Foto: Reprodução/IMDb

Além de duelar contra os rivais no ringue, Cassandro também golpeava o preconceito. Os exóticos existem na luta livre mexicana desde a década de 1940, mas os lutadores não eram levados tão a sério comparados a outros atletas. Saúl era visto como um "afeminado" desde a infância, sofrendo agressões homofóbicas de colegas e até mesmo do pai, que não aceitava a sexualidade do filho.

Mesmo com a crescente fama no cenário nacional de luta livre, a vida de Cassandro também passou por fases pesadas. Em 1992, se sentindo pressionado por empresários e demais colegas do ramo, tentou suicídio antes de lutar com El Hijo del Santo, filho de seu ídolo El Santo (1917 - 1984), popular astro de lucha libre e cinema do México. Após a morte da mãe em 1997, o lutador exótico se entregou às drogas e chegou a dormir nas ruas de Juarez por um período.

Cassandro também foi estrela de um documentário lançado em 2018 sobre sua história — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Atualmente, Cassandro superou os problemas pessoais e hoje é o primeiro exótico a constar no AAA Hall of Fame, espaço dedicado aos mais importantes lutadores do México. Já recuperado do trauma contra El Hijo del Santo, Cassandro lutou contra o antigo rival em 2009 no Museu do Louvre, em Paris. O astro também foi tema do documentário Cassandro the Exotico!, lançado em 2018 pela cineasta Marie Losier e disponível no Mubi.

Repercussão entre público e crítica

Os espectadores deram ao longa nota 6,4 no IMDb, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação da crítica foi de 92% (Certificado Fresco). No consenso do portal "Gael García Bernal rouba nossos corações como o carismático Cassandro nesta cinebiografia alto astral sobre um lutador que triunfa sobre o machismo da lucha libre e abraça seu verdadeiro eu".

Na visão da jornalista Stephanie Zacharek, da revista Time, "com a atuação de Bernal, Cassandro é um herói para os nossos tempos sombrios, não apenas por ele quebrar as normas, mas porque ele faz tudo parecer alegre, mesmo quando as coisas não são assim". Numa avaliação mediana, Natalia Winkelman, do The New York Times, classificou a obra como "uma tolerável luta no ringue: executado com elegância, mas sem grande perigo".

Confira o trailer oficial de Cassandro:

