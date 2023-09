Como assinar Netflix pelo celular, computador e TV? Veja guia completo

A Netflix é o serviço de streaming mais conhecido do Brasil, de acordo com o site JustWatch . Com tamanha popularidade, é comum que haja cada vez mais pessoas interessadas em saber como ter acesso a Netflix. Com a assinatura, que pode ser feita diretamente no computador, pelo celular Android e iPhone ( iOS ) e na TV, você terá um catálogo repleto de filmes, séries e outros estilos de produções.

A seguir, confira o guia completo que o TechTudo preparou sobre como fazer assinatura da Netflix, em diferentes dispositivos, para você assistir a títulos de diversos gêneros, incluindo romance, comédia, drama, ação e aventura. Conheça também quais são os planos disponíveis, entenda se é possível assinar o serviço sem pagar nada e até mesmo como cancelar a assinatura.

Veja como assinar a Netflix através do guia do TechTudo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como assinar Netflix? Confira o guia completo!

Saiba tudo sobre como assinar Netflix para assistir filmes, séries e muito mais — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. O que é Netflix?

A Netflix é um serviço de streaming que chegou ao Brasil em 5 de setembro de 2011. A plataforma oferece um amplo catálogo que reúne séries, filmes, curtas-metragens, desenhos, novelas e documentários. Há também produções originais, como Stranger Things, Round 6, The Umbrella Academy, Orange Is The New Black, Wandinha, One Piece (live-action), The Crown e mais.

A partir de uma assinatura mensal, é possível assistir aos títulos desejados, em qualquer aparelho que seja compatível com o aplicativo da Netflix e tenha conexão com a Internet. É o caso de smart TVs, celulares, computadores, tablets e videogames, por exemplo. Alguns planos permitem fazer download das obras e assisti-las offline, pelo aplicativo, em equipamentos específicos, como iPhone, celular Android e computador com Windows 10 ou 11.

2. Como assinar a Netflix pelo celular

O caminho abaixo para assinar Netflix pelo celular funciona tanto em iPhone quanto Android. Ainda quando falamos sobre como assinar Netflix no celular Android, em especial, é possível começar a assinatura pelo aplicativo. Para concluí-la, será preciso utilizar o navegador do computador ou do próprio celular para abrir o link que será enviado para o e-mail cadastrado. No entanto, no tutorial abaixo, o passo a passo foi realizado em um iPhone 12. Acompanhe:

Passo 1. Acesse https://www.netflix.com/signup no navegador e toque em “Próximo";

Passo a passo para assinar Netflix no celular — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 2. Toque no nome do plano desejado ou suba a página e clique em “Ver todos os planos” para conhecer todas as opções disponíveis;

Compare os planos disponíveis na Netflix e escolha o que você desejar — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 3. Em seguida, toque em “Próximo” e, mais uma vez, em “Próximo”;

Clique em "Próximo" para continuar com a assinatura da Netflix — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 4. Digite o e-mail que será utilizado na assinatura, defina uma senha e clique em “Próximo”;

Cadastre um e-mail e uma senha para criar a sua conta da Netflix — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

Passo 5. Escolha a forma de pagamento, insira os dados solicitados e confirme o plano escolhido. Caso queira mudá-lo, clique em “Trocar”. Em seguida, toque em “Iniciar assinatura”. Caso tenha selecionado “Código do cartão pré-pago”, clique em “Resgatar código do cartão pré-pago”.

Defina a forma de pagamento e, rapidamente, inicie a sua assinatura da Netflix — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

3. Como assinar Netflix pelo computador

Fazer assinatura da Netflix pelo computador é simples. Veja:

1. Para começar, acesse o site https://www.netflix.com/signup e selecione “Próximo”;

2. Clique em “Ver todos os planos” para conhecer todas as opções disponíveis, selecione o plano desejado e, em seguida, em “Próximo”;

3. Para terminar de configurar a sua conta, clique em “Próximo” novamente;

4. Digite o seu e-mail e defina uma senha para começar sua assinatura e toque em “Próximo”;

5. Escolha a forma de pagamento e confirme o plano escolhido. Caso queria mudá-lo, clique em “Trocar”;

6. Por fim, selecione “Iniciar assinatura”. Pronto!

Página inicial do passo a passo para assinar Netflix pelo computador — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

4. Como assinar Netflix na TV

Para saber como assinar Netflix na TV, siga o seguinte passo a passo:

1. Abra o aplicativo da Netflix. Em alguns aparelhos, você encontra o botão que permite acessar o serviço de streaming diretamente no controle remoto;

2. No começo do processo, em grande parte dos aparelhos de transmissão e smart TVs, será necessário informar o seu e-mail (um link será enviado para seguir com a ativação) ou o seu número de telefone (que será confirmado via SMS);

3. Em seguida, escolha o plano, crie a sua conta com e-mail e senha e selecione a forma de pagamento. Pronto! A sua conta já pode ser utilizada.

Também é possível assinar Netflix pela TV — Foto: Reprodução/Unsplash

5. Quais são os planos da Netflix?

Atualmente, a Netflix oferece quatro planos: Padrão com anúncios (R$ 18,90), Básico (R$ 25,90), Padrão (R$ 39,90) e Premium (R$ 55,90). Com exceção da opção mais barata, as outras permitem que os usuários façam download de diversas produções. Com isso, os conteúdos podem ser acessados offline, sem que seja necessário estar conectado à Internet. Isso é possível em aparelhos que tenham o aplicativo da Netflix, como celular ou tablet com o sistema operacional Android, iPhone e iPad.

Planos disponíveis para assinatura na Netflix — Foto: Reprodução/Mayara Aguiar

6. É possível assinar Netflix de graça?

A Netflix não disponibiliza período de degustação. Com isso, não é possível assinar a Netflix de graça. Por outro lado, como o valor do plano escolhido é cobrado mensalmente, você tem flexibilidade para alterá-lo ou cancelá-lo quando quiser. Além disso, a empresa não cobra taxa de cancelamento. Ou seja, você não precisará pagar nenhuma multa se decidir cancelar, a qualquer momento, a sua assinatura no serviço de streaming, que ficará disponível até o fim do período que seria da próxima cobrança.

7. Como cancelar assinatura da Netflix

Assim como a assinatura, também é possível cancelar a Netflix pelo computador, e celular Android e iPhone. A seguir, confira o caminho que ensina como cancelar Netflix pelo celular:

1. Abra o aplicativo da Netflix e selecione um dos perfis existentes na conta;

2. Clique em “Minha Netflix” e, em seguida, no ícone com três barras, localizado ao lado da lupa;

3. Toque em “Conta” e, depois, em “Cancelar assinatura";

4. Confira a data que o cancelamento entrará em vigor e toque em “Quero Cancelar” para confirmar;

5. Caso queira, selecione o motivo ou especifique e, na sequência, clique em “Concluído”.

Veja como cancelar assinatura da Netflix no aplicativo pelo guia do TechTudo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Agora, acompanhe os passos abaixo para cancelar a Netflix no computador:

1. Acesse o site https://www.netflix.com/br e clique em "Entrar";

2. Digite o e-mail ou número de telefone cadastrado e a senha e selecione "Entrar";

3. Escolha um dos perfis e, em seguida, clique no ícone da imagem de perfil;

4. Toque em "Conta" e, em "Assinatura e Cobrança", clique em "Cancelar assinatura";

5. Para confirmar, selecione "Quero cancelar".

Agora que você já sabe como assinar Netflix, aproveite para assistir as suas produções preferidas no serviço de streaming.

