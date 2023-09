Como escolher o melhor celular custo-benefício? Veja pontos a considerar

Escolher um celular com o melhor custo-benefício nem sempre significa optar pelo produto mais em conta. Isso porque cada usuário tem hábitos de uso e prioridades diferentes. Dessa forma, para que a escolha seja feita da melhor maneira possível, é necessário saber qual a finalidade do aparelho e que tipo de configuração ele precisa ter para que suas necessidades sejam atendidas. Assim, aspectos específicos de hardware e software devem ser levados em consideração antes de realizar a compra. Entre eles estão sistema operacional, tipo de tela, especificações da câmera e performance do processador.

Portanto, escolher um celular com bom custo-benefício é encontrar o equilíbrio entre as configurações que sejam compatíveis com o uso esperado do aparelho e o quanto você está disposto a investir. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia explicando os fatores que são importantes e que devem ser analisados antes de escolher o seu novo smartphone.

Motorola Razr 40 em mãos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Finalidade do celular

Cada pessoa possui diferentes hábitos de uso e prioridades. Por isso, entender para que você usará o smartphone é fundamental na hora de escolher o celular com o melhor custo-benefício. Se você é um entusiasta da fotografia, por exemplo, deve optar por aparelhos com câmera de alta resolução, abertura clara e variedade de lentes (ultrawide, macro, teleobjetiva etc). Já se você for um gamer, é necessário priorizar um smartphone com processador potente, quantidade de memória RAM considerável e tela com boa resolução e alta frequência.

Focar nos recursos que são fundamentais para o seu uso diário também é uma maneira eficaz de evitar pagar mais caro por configurações extras que você não vai usar – um gamer, por exemplo, não prestará tanta atenção ao conjunto de câmeras. Diante disso, é recomendável fazer uma lista que contenha as características e especificações das quais você não abre mão.

Homem jogando no celular — Foto: Screen Post/Unsplash

2. Sistema operacional

A escolha do sistema operacional adequado é uma decisão importante a se tomar antes de comprar um celular. Isso porque a decisão afeta significativamente a experiência do usuário. Existem dois principais sistemas operacionais móveis no mercado: Android e iOS. Cada um deles têm características distintas e usos recomendados para uma ou outra função.

O iOS é o sistema operacional móvel da Apple, nativo em iPhones. Por se tratar de um sistema fechado que não permite download de apps fora da loja de aplicativos própria, a Apple Store, pode-se dizer que esse sistema é mais seguro que o Android. Outro ponto a favor do iOS é a experiência do usuário facilitada. Em iPhones, a interface é considerada mais intuitiva e simples de usar.

Interface do Android e iPhone lado a lado — Foto: Reprodução/Luiza Fortes

O Android, por outro lado, é o sistema operacional móvel desenvolvido pelo Google e adotado por uma grande variedade de fabricantes, como Samsung, Motorola e Xiaomi. Diferente do iOS, o Android é um sistema aberto. Por isso, ele é bastante customizável, e podem haver diferenças significativas da interface de uma marca para a interface de outra. Dessa forma, antes de decidir qual celular comprar, é preciso entender o que você busca em um sistema operacional.

3. Tamanho e qualidade da tela

O tamanho e a qualidade da tela são fatores que influenciam diretamente a experiência com o smartphone. As configurações do painel impactam diretamente a nitidez, brilho, contraste e reprodução de cores das imagens exibidas.

O tamanho da tela, por sua vez, é um fator relevante para o conforto do uso do celular. Uma tela muito pequena pode dificultar a leitura de textos e a interação com aplicativos, enquanto uma tela muito grande pode tornar o dispositivo difícil de manusear com apenas uma mão.

Há também a taxa de atualização, que é um parâmetro que se refere à frequência com a qual a tela do dispositivo é atualizada para exibir novos quadros de imagens por segundo (fps). Uma taxa de atualização mais alta é particularmente vantajosa para jogos e reprodução de mídias, pois torna o uso mais suave e responsivo.

Tela do Galaxy Z Flip 5 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Existe também uma variedade de tecnologias aplicadas sobre as telas que influenciam na qualidade da imagem gerada. Os painéis LCD (Liquid Crystal Display) são compostos por uma matriz de cristais líquidos que não emitem luz, dependendo de uma fonte de luz de fundo para iluminar toda a tela. Por outro lado, as telas OLED e AMOLED utilizam LEDs "orgânicos" que emitem luz, eliminando, em muitos casos, a necessidade da luz de fundo presente nos displays LCD. Isso resulta em painéis potencialmente mais finos.

Há ainda outros tipos de tela, como a Super AMOLED Plus, que exibe 50% mais sub-pixels, trazendo ainda mais nitidez em relação ao AMOLED. Já o pOLED substitui substratos de vidro por plástico, o que torna essas telas mais resistentes e mais finas que as OLED com substrato de vidro. Assim, é necessário analisar qual tipo de tela é o mais adequado para o seu uso.

4. Performance do processador

A performance do processador é determinante no que diz respeito à capacidade de resposta e ao desempenho geral do celular. O processador, também conhecido como CPU (Unidade Central de Processamento), é o cérebro do dispositivo, responsável por executar todas as tarefas e operações do sistema operacional e dos aplicativos. Nesse sentido, a arquitetura do chip e a quantidade de núcleos estão entre os fatores que devem ser levados em consideração antes de escolher um celular.

Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm, é um processador potente — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

A arquitetura do processador se refere ao design interno e à organização dos componentes do chip. Os processadores podem ter uma arquitetura de núcleo único (single-core), dual-core, quad-core, octa-core ou até mesmo mais núcleos. Quanto mais núcleos um processador possui, mais tarefas simultâneas ele poderá realizar, o que pode melhorar o desempenho multitarefa e o processamento paralelo.

Em questão de marcas, a Qualcomm é a que mais se destaca no mercado, oferecendo seus chips para diversas empresas. Com evolução energética, grandes avanços em Inteligência Artificial e um desempenho 30% superior em relação ao seu antecessor, o Snapdragon 8 Plus Gen 2 é o produto mais avançado da fabricante, marcando presença na configuração de muitos smartphones premium.

5. Qualidade da câmera

Embora muitas pessoas acreditem que uma alta contagem de megapixels seja crucial para obter imagens de alta qualidade, a realidade é um pouco diferente. Isso porque em câmeras de celular com sensores menores, um número muito grande de megapixels pode levar a mais ruído na imagem e desempenho inferior em condições de pouca luz. O sensor em uma câmera de celular é responsável por capturar a luz e convertê-la em sinais elétricos. Dessa forma, quanto maior o componente, mais luz é captada, e, por consequência, melhor a qualidade de imagem.

Fatores como o tamanho da abertura, a qualidade de lentes e quantidades de câmeras também devem ser levados em consideração antes de escolher o seu celular. Por isso, não se limite apenas à quantidade de megapixels ao escolher um aparelho para comprar. Leve em conta também outros fatores importantes para obter fotos de qualidade.

Câmeras do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

6. Armazenamento

Um espaço de armazenamento adequado é essencial para instalar e armazenar aplicativos, fotos, vídeos, músicas e outros arquivos no celular. Quanto maior for o armazenamento disponível, mais conteúdo o usuário poderá manter no dispositivo sem ter que se preocupar constantemente em liberar espaço.

A importância de entender a natureza do uso do seu futuro celular também se reflete nesse aspecto. Isso porque, uma vez que o armazenamento está cheio ou próximo da capacidade máxima, o celular pode ficar mais lento e menos responsivo. Dessa forma, ter espaço disponível ajuda a manter o sistema funcionando suavemente. Atualmente, é possível encontrar smartphones com memória interna de 1 TB, o que equivale a 1.000 GB. Um exemplo é o Galaxy S23 Ultra da Samsung, que oferece essa opção de armazenamento.

7. Bateria

Dado o uso cada vez mais intenso dos celulares, é importante levar em consideração o desempenho da bateria antes de adquirir um novo smartphone. A duração da bateria é crucial para garantir que o celular funcione por um período satisfatório sem a necessidade de recarregá-lo constantemente. Celulares com baterias maiores tendem a suportar melhor o uso de aplicativos pesados, jogos e outras tarefas exigentes sem precisar interromper a experiência para repor a energia.

A bateria também é um fator importante a se considerar ao escolher um celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A capacidade da bateria é quantificada em miliampere-hora (mAh), o que determina a quantidade de carga que o seu celular pode armazenar quando completamente carregado. De maneira geral, quanto maior o valor em mAh, mais tempo a bateria do seu celular poderá durar. Com 6.000 mAh, o Samsung Galaxy M54 é um dos exemplos de aparelhos que possuem maior autonomia energética.

