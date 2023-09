Como fazer Reels no Instagram: guia ensina a usar fotos, legendas e mais

O Reels do Instagram é uma excelente forma de divulgação para criadores de conteúdo. Disponível para Android e iPhone , a ferramenta foi lançada para rivalizar com o TikTok , permitindo o compartilhamento de vídeos curtos que podem ser produzidos através de fotos e vídeos. O app também conta com recursos de edição nativos muito fáceis de usar e até modelos prontos.

Ao fazer Reels no Instagram, o usuário pode cortar as imagens, inserir legendas, efeitos, filtros e músicas de forma simples, dando um toque profissional às mídias com apenas poucos cliques.

Guia ensina a usar a ferramenta Reels do Instagram — Foto: Raquel Freire/TechTudo

📝 Bug no Instagram, como resolver? Descubra no Fórum TechTudo

Nas linhas abaixo, o TechTudo traz diversos tópicos para que o usuário aprenda como fazer Reels no Instagram. Veja tudo o que será abordado:

Como fazer Reels com fotos e vídeos da galeria Como gravar Reels direto da câmera Como fazer Reels no Instagram com legenda automática Como colocar música no Reels do Instagram Como fazer Reels no Instagram com vídeo pronto (modelos) Onde encontrar os vídeos que foram para o rascunho do Reels?

1. Como fazer Reels com fotos e vídeos da galeria

Uma das opções oferecidas pelo Reels é a possibilidade de criar clipes editados com fotos e vídeos já gravados pelo usuário e salvos na galeria do celular. Assim, é possível fazer mídia de vários dias de viagens, lembranças antigas e mais. Veja como:

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram e clique no símbolo de mais (+) no menu inferior. Na tela seguinte, escolha a opção “Reel” no menu inferior;

Clique no símbolo de + para acessar os Reels — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Escolha na galeria do seu celular as fotos e os vídeos que deseja publicar. Caso seja necessário, é possível mudar o álbum da galeria que deseja acessar (normalmente aparecem as opções "Recentes", "Favoritos", "Vídeos" e mais). Após selecionar as mídias que deseja usar (elas ficarão numeradas na ordem da escolha), clique em “Avançar”;

Selecione os arquivos da galeria — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Insira uma música, caso queira (o tutorial completo está no tópico 4 do guia), e clique em “Avançar”. Se não deseja adicionar um áudio, toque no botão “Pular”. Na próxima tela, faça as edições necessárias, como cortar, reordenar, adicionar mais clipes, texto etc. Finalizadas as alterações, clique na seta azul ou no botão escrito “Avançar”;

Faça as edições desejadas no Reel — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. Insira uma legenda para a publicação, marque pessoas presentes no post e adicione a localização. Por fim, clique em “Compartilhar” para publicar o conteúdo.

Insira os metadados e clique em "Compartilhar" — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

2. Como gravar Reels direto da câmera

Outra possibilidade no Reels do Instagram é abrir a câmera do celular direto no aplicativo e fazer as gravações para criar um clipe. Assim, o usuário pode utilizar a própria ferramenta para criar suas mídias. Os passos são simples e podem ser conferidos abaixo.

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram e clique no símbolo de mais (+) no menu inferior. Na tela seguinte, escolha a opção “Reel”;

Clique no símbolo de + para acessar os Reels — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. No topo da tela, clique em “Câmera”. O aplicativo vai abrir a câmera do seu celular. Grave o vídeo pressionando o círculo branco que aparece no centro. É possível gravar vários clipes curtos pressionando e soltando o botão;

Grave um Reel direto da câmera do celular — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Na tela de gravação, já é possível fazer algumas edições, como inserir música, efeitos, entre outros. Em seguida, clique e “Avançar”;

Faça edições com o menu lateral — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. Para fazer mais edições que desejar na mídia, selecione o botão “Editar vídeo”. Mudanças finalizadas, clique em “Avançar”. Insira uma legenda para o publicação, marque pessoas e adicione a localização. Por fim, clique em “Compartilhar” para publicar o conteúdo.

Edite o vídeo e clique em "Compartilhar" — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Como fazer Reels no Instagram com legenda automática

Passo 1. Clipe feito e editado, já na página de “Nova Publicação” (onde é possível inserir legenda, localização e marcar pessoas), role a tela para baixo e clique em “Configurações avançadas”. Em “Acessibilidade”, ative a opção “Mostrar legendas”;

Ative as legendas automáticas pelas configurações avançadas — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Caso a legenda não apareça, encontre o vídeo no seu Feed e clique nos três pontinhos no canto superior direito. No menu que abrir, selecione “Gerenciar legendas” e confira se está realmente ativa.

Verifique se as legendas estão realmente ativas — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

4. Como colocar música no Reels do Instagram

Passo 1. Existem vários caminhos para colocar música no Reels. Ao gravar um vídeo pela câmera nativa do app, já é possível inserir uma música através do menu lateral (como mostra a imagem abaixo). Caso esteja carregando uma mídia da galeria, clique em “Avançar”. Na tela seguinte, será dada a opção de inserir uma música. Além disso, na área de edição, é possível excluir ou modificar a música;

Existem diferentes caminhos para inserir música no Reels — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Para buscar uma música, clique na nota musical ou em “buscar”, a depender da tela que esteja. Em seguida, digite o nome do artista ou da música que quer encontrar e selecione o áudio clicando em cima do mesmo;

Busque a música pelo nome ou artista — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Na tela seguinte, escolha a parte que deseja inserir no Reels deslizando o dedo para retroceder e avançar a faixa. Depois, clique no símbolo de “check” no canto superior direito para aplicar o som;

Edite o trecho da música que deseja adicionar — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. Caso queira substituir a música, ajustar o trecho inserido ou descartá-la, clique em “Editar vídeo” e depois em cima da música que aparece abaixo do vídeo. Em seguida, escolha a ação que deseja realizar.

Modifique a música inserida em "Editar vídeo" — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

5. Como fazer Reels no Instagram com vídeo pronto (modelos)

Os modelos são templates já prontos que podem ser usados para facilitar a edição de um Reels. Esse recurso conta com músicas e transações pré-editadas, assim como o tempo ideal para que cada mídia apareça. Para usar essa ferramenta, siga os passos a seguir:

Acesse o seu feed e clique no ícone de "+", no menu inferior; Selecione a opção “Reels”. Na nova tela, toque em “Modelos”, no menu superior; Depois, escolha um modelo entre os oferecidos e substitua as mídias originais pelas suas, clicando em “Adicionar mídia”; Em seguida, será possível fazer algumas edições e personalizações, como inserir textos, figurinhas e efeitos.

Modelos são templates prontos fáceis de usar — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

6. Onde encontrar os vídeos que foram para o rascunho do Reels?

Vídeos que não foram completamente editados podem ser salvos como rascunho para que sejam finalizados depois. Na tela “Novo Reel”, é possível acessar o local onde estes arquivos foram armazenados. Para isso, basta clicar em “Rascunhos” e selecionar o vídeo que deseja retomar a edição. Em seguida, clique em “editar”, no canto superior direito. Vale ressaltar que os rascunhos não são salvos automaticamente. Sendo assim, é necessário solicitar que o Instagram salve aquele Reels como rascunho para que a mídia não seja descartada.

Os Reels salvos como rascunho podem ser editados posteriormente — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

