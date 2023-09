Como montar personagens em Starfield? Veja históricos e atritutos

Starfield é um jogo de RPG e exploração da Bethesda , lançado para Xbox Series S , Xbox Series X e PC. O game te permite criar um personagem “do zero”, personalizar todas as suas características físicas e ainda definir alguns pontos de sua personalidade e habilidades gerais. O título tem feito sucesso desde que foi lançado, em 6 de setembro, por ser uma produção de grande porte e acompanhar muitas novidades, além dos gráficos de última geração. O game é um dos exclusivos de peso da Microsoft e um dos candidatos a “jogo do ano”, segundo muitos fãs.

Starfield está à venda por preços a partir de R$ 300 ou pode ser baixado sem custo adicional por assinantes do Xbox Game Pass, nos consoles ou computadores. Veja, a seguir, dicas de como montar seu personagem no jogo, além de tenter expressões como histórico e atributos.

Saiba construir bem um personagem em Starfield, usando histórico, habilidades e atributos — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

O que são builds?

“Build” é um termo em inglês que remete à construção de personagens nos jogos. São combinações de características e atributos que podem deixar seu personagem melhor ou pior, variando de acordo com a decisão. É comum que um jogador se refira ao termo como “usei a melhor build”, por exemplo.

As Builds ajudam a definir seu personagem em Starfield — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

No geral, build é um termo genérico e usado por muitos jogos, agora inclusive em Starfield. Neste guia tentamos dar algumas dicas e direcionamentos para a criação da sua própria build dentro do jogo. Vale mencionar, porém, que não há receita de sucesso ou fórmula mágica. Cada decisão é extremamente pessoal e todas as opções são equilibradas.

Histórico

Dentro de Starfield, é chamado de “Histórico” o que representa a classe do seu personagem. Há diversas opções, como Clínica Militar, Culinária, Diplomata, Exploração, Malandragem, Ronin, Segurança, Vida no Campo, Xenobiologia, Manha Espacial, Docência, entre outros que variam bastante entre si. O Histórico impacta diretamente nos atributos e em alguns campos da jogabilidade, como te dar mais fôlego, bônus de combate ou exploração, entre outros.

Defina seu histórico do personagem em Starfield; é possível escolher entre soldado, clínica militar, culinária e muitos outros — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Cada um dos Históricos traz ainda habilidades iniciais relacionadas com o tópico escolhido. Um Segurança, por exemplo, pode ter habilidades com força bruta e armas de fogo. Se quiser, pode optar também por não ter histórico e escolher uma classe genérica, que vai se focar no Bem-estar do personagem, habilidade com armas e pilotagem.

Atributos

Os Atributos também são escolhidos logo no início do game, na criação de personagem. Eles não estão relacionados ao Histórico e dão bônus adicionais em várias situações. É possível escolher três atributos, não mais e nem menos do que isso, e definir como seu personagem vai se comportar em algumas situações em relação a grupos e seres da galáxia.

Escolha bem os Atributos em Starfield; é possível selecionar empatia, extroversão, DNA alienígena e mais — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Um história Cabeça a Prêmio, por exemplo, faz com que as pessoas cacem seu personagem em busca de recompensas. O Introversão faz com que seja mais difícil de conversar com pessoas. O Família Unida te dá uma base segura, mas cobra uma quantidade de dinheiro todos os dias. Há sempre uma vantagem e uma desvantagem atrelada a cada Atributo, por isso escolha com sabedoria qual caminho trilhar.

Habilidades ao subir de nível

A cada nível obtido em Starfield, por meio de pontos de experiência, você pode melhorar habilidades na sua árvore. Este é um recurso cada vez mais comum em games modernos, de todos os gêneros, e também está presente nesta aventura em específico. É possível seguir de forma bem livre. Saiba apenas que as habilidades são distinguidas por categorias, como combate, ciência, tecnologia ou social.

Árvore de habilidades de Starfield é dividida em físico, combate, ciência, tecnologia ou social — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

A habilidade de Balística, por exemplo, no primeiro nível te dá 10% a mais de dano. No segundo nível, 20%. No terceiro, 30%, e por aí vai. É possível criar personagens mais agressivos ou mais defensivos, de acordo com sua decisão. Novamente, Starfield é um game que preza pela liberdade, seria errado ter uma “fórmula” para seu personagem dar certo. Muito depende da sua habilidade como jogador.

Planeje sua Build

Como explicamos, a Build é a construção básica do personagem: a combinação de habilidades que faz dele o que é. O site Nukes Dragon, criado por fãs (ou seja, não oficial), ajuda a planejar Builds em Starfield. A plataforma, que pode ser acessada através do link a seguir (https://nukesdragons.com/starfield/character), é segura e sem a necessidade de instalar nada em seu computador ou celular.

Na página, é possível elaborar quais pontos de habilidade quer usar e como quer distribuir, de acordo com seu nível. É um forma bem útil para planejar o futuro do personagem no mundo de Starfield. É possível escolher História e Atributos, além de definir quais níveis você deseja que aquela Build represente.

Construa sua build de Starfield em site especial — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Escolha de armas e equipamentos

As armas e equipamentos também fazem parte da Build do personagem, de certa forma. Não são tão necessárias para quem não estiver focado em combate dentro de Starfield, mas ainda podem ser boas opções, quando combinadas com outras características de seu explorador. Um personagem mais agressivo, por exemplo, terá facilidade com armas pesadas.

Armas são importantes em Starfield e devem ser combinadas por categoria — Foto: Reprodução/Bethesda

Tente combinar armas por categorias. Armas de demolição com personagens agressivos, armas leves para quem é mais furtivo, de acordo com sua História e Atributos. Isso deve deixar a experiência de jogar Starfield mais realista e ainda vai ajudar bastante na hora dos combates ou em se resolver com outros personagens.

