Como rastrear AirPods perdidos? Veja guia completo

A perda de um objeto pode ocorrer de diversas formas, por se tratar de uma ação involuntária e geralmente ligada à falta de atenção do usuário. No caso de fones de ouvido como os AirPods, você pode perder os dois lados ou apenas um, dentro ou fora da case de carregamento, carregados ou descarregados. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz um guia completo para você saber como rastrear AirPods perdidos em cada um desses cenários.

AirPod no iPhone — Foto: Reprodução/Apple Support

AirPods perdidos dentro da case de carregamento

Neste cenário, um dos melhores recursos para encontrar os seus AirPods pode não estar disponível. Isso porque apenas cases de AirPods de 2ª geração suportam o mecanismo “Reproduzir Som”. Se o seu dispositivo for de 1ª geração, ainda é possível usar o aplicativo “Buscar” para saber a última localização de seus fones antes de serem inseridos no estojo.

Cases de Airpods de segunda geração podem ser rastreadass separadamente — Foto: TechTudo

Para isso, abra o software “Buscar” por meio de um dispositivo da Apple como iPhone, MacBook ou iPad. Em seguida, procure seus AirPods na lista de dispositivos conectados. Agora é só selecioná-los para ter a última localização antes de serem inseridos na case de carregamento.

Como dito anteriormente, quando o dispositivo está dentro da case, somente em AirPods de 2ª geração é possível selecionar a opção “Reproduzir Som”. Se seus fones forem de 1ª geração, você ainda pode ativar o recurso "Rotas" para criar um trajeto que vai levar você diretamente para o local.

AirPods perdidos sem a case de carregamento

Caso os seus AirPods estejam carregados no alcance do Bluetooth e fora da case de carregamento, não será tão difícil encontrá-los. Isso porque, nessas condições, a opção “Reproduzir Som” poderá ser ativada em todos os modelos. Ao ativar o recurso, o aplicativo "Buscar" envia um comando para os AirPods para que eles emitam um som contínuo. O som pode ser útil para ajudar você a localizar os dispositivos se estiverem próximos, mas fora de vista.

Aplicativo "Buscar" é uma das principais formas de achar Airpods perdidos — Foto: Divulgação/Apple

Para ativar o recurso, basta acessar o aplicativo “Buscar”, selecionar os seus AirPods na lista de dispositivos conectados e tocar na opção “Reproduzir Som”. O som aumenta gradativamente até ser alto o suficiente para ser ouvido em uma sala próxima. Se o dispositivo estiver offline, o som será reproduzido na próxima vez que ele se conectar a uma rede Wi‑Fi ou de dados celulares.

Lados do AirPods perdidos em lugares diferentes

Se ambos os lados do AirPods estiverem carregados no alcance do Bluetooth e fora da case de carregamento, o procedimento de busca será bem parecido com o caso anterior. Após entrar no aplicativo “Buscar”, selecionar os seus AirPods na lista de dispositivo e habilitar a opção “Reproduzir Som”, você poderá notar que os sons estão vindo de direções diferentes. Se isso acontecer, significa que os lados dos fones estão em lugares distintos. Para encontrá-los de maneira menos confusa, basta tocar em “Esquerda” ou “Direita” no aplicativo “Busca” para reproduzir o som em um fone de cada vez.

Case de carregamento dos AirPods perdida

Como dito anteriormente, a case de carregamento dos AirPods só passou a ter o suporte de rastreamento a partir da 2ª geração do dispositivo. Se for o seu caso, o estojo poderá ser encontrado separadamente no aplicativo “Buscar”, mesmo que não haja nenhum fone dentro dele. Para encontrar a case de carregamento dos seus fones de ouvido, basta acessar o aplicativo “Buscar” e selecioná-la na lista de dispositivos conectados. Os estojos de AirPods de 2ª geração também suportam o recurso “Reproduzir Som”. Ative-o para encontrar a case mais rapidamente.

Apple AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple

Como rastrear AirPods que estão offline

Caso os seus AirPods estejam fora do alcance ou sem bateria, você não poderá utilizar o recurso “Reproduzir Som”, mas poderá ver o local em que estiveram ativos pela última vez. Para ter acesso à última localização do seus fones de ouvido, abra o aplicativo “Buscar”, selecione os AirPods na lista de dispositivos e toque em “Buscar”. Se eles voltarem a ficar online, você receberá uma notificação no iPhone, iPad, iPod touch ou Mac que usa com eles.

Como rastrear AirPods sem um iPhone

Apesar de a função “Buscar” ser exclusiva em dispositivos da Apple, como iPhones, MacBooks e iPads, é possível encontrar seus AirPods utilizando software de terceiros em um smartphone Android. O aplicativo Wunderfind, por exemplo, exibe um “radar” e uma pontuação de distância indicando sua proximidade com seus AirPods e oferece o recurso pago "Play Sound".

Para usar o Wunderfind, baixe-o na Google Play e abra-o em seguida. Com o Bluetooth ligado, selecione seus AirPods na lista do aplicativo e comece a se mover para aumentar a intensidade do sinal. Um número mais alto na tela significa que você está mais próximo dos fones da Apple.

Encontrei um AirPods. O que fazer?

Se você encontrou um AirPods perdido, é importante tomar medidas para tentar devolvê-lo ao legítimo dono. Tente carregá-los e em seguida coloque um iPhone próximo para ver se não existem notificações enviadas através do modo “Perdido”. Esse recurso é utilizado por proprietários de dispositivos Apple para enviar mensagens contendo suas informações pessoais e, assim, facilitar a devolução do objeto. Essas mensagens aparecem na tela de iPhones que se aproximam dos AirPods perdidos, desde que estes estejam carregados.

Se você não receber as informações que identifiquem o proprietário imediatamente, mantenha o AirPods em um local seguro, como um armário ou gaveta, e repita todo processo depois de alguns dias. Além disso, você também pode entregá-los à polícia na esperança de que eles consigam contactar ou sejam contactados pelos donos.

Com informações de Apple, Headphonesty, Mashable e macReports

