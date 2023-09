Como saber qual SSD é compatível com o notebook

Um SSD é um componente essencial em computadores modernos, uma vez que a solução de armazenamento rápido torna a usabilidade dos equipamentos muito mais ágil e funcional. Ele é também uma opção de upgrade, que pode dar uma nova vida a um laptop mais antigo. Com soluções SATA e NVMe no mercado, podem surgir dúvidas de qual modelo é indicado para o seu equipamento. Quando o usuário está em busca de melhoria em seu notebook, saber a compatibilidade do SSD é imprescindível.

Para te ajudar a entender qual é a melhor opção de SSD para o seu notebook, o TechTudo apresenta a seguir mais informações úteis sobre o dispositivo que pode entregar a melhor experiência de acordo com o seu tipo de uso.

Com um slot SSD M.2, o notebook ganha agilidade na execução de tarefas — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

O que determina a compatibilidade?

Basicamente, a compatibilidade com o SSD é definida pela placa-mãe de seu equipamento, uma vez que tanto as unidades SATA quanto os SSDs NVMe são instaladas diretamente nela.

Os SSDs com conexão SATA, que são as opções de entrada, podem ser instalados nas mesmas portas que os HDs convencionais. Isto proporciona às unidades do tipo de SSD uma maior compatibilidade, afinal, são compatíveis com praticamente qualquer laptop, mesmo os mais antigos.

A próxima categoria numa "hierarquia", seria dos SSDs M.2 com interface SATA. Este tipo de SSD utiliza um tipo de conector diferente (M.2). Ele se comunica por meio da interface SATA, o que faz com que unidades do segmento tenham um desempenho similar às unidades SATA de 2.5 mm (apresentadas anteriormente).

As unidades NVMe, por sua vez, utilizam um padrão de conexão diferente, que está presente principalmente em equipamentos mais recentes. No entanto, além de permitir que você utilize outras unidades de armazenamento SATA em paralelo, elas oferecem mais desempenho, pois utilizam o protocolo de comunicação PCIe, muito mais veloz, sendo o mesmo utilizado pelas GPUs.

Encaixes M.2 (foto) permitem instalação de SSDs bem mais compactos — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Como saber se o SSD é compatível com meu notebook?

É fundamental que antes de realizar a aquisição do SSD, você verifique a compatibilidade de sua placa-mãe. A forma mais simples de encontrar informações quanto a compatibilidade é utilizando o manual de instruções do equipamento, que pode ser acessado por meio do site da fabricante.

Ainda considerando a questão de compatibilidade, como mencionado anteriormente, praticamente todo notebook vai ser compatível com um SSD SATA de 2.5 mm. Desse modo, optar por este tipo de SSD, que como mencionado não é o que oferece a melhor performance tendo velocidade de leitura e gravação máximas na casa dos 550 MB/s, é praticamente um tiro certo.

No caso das unidades M.2, você vai precisar observar qual padrão de comunicação é compatível com a porta de seu equipamento. No manual da placa deve estar descrito se a mesma utiliza o protocolo SATA ou NVMe.

SSD de 2.5 mm é a opção que oferece maior compatibilidade, mas desempenho limitado. — Foto: Rafael Leite/TechTudo

As unidades M.2, que têm um formato similar ao de um módulo de memória RAM (verticalizado), normalmente requerem a abertura do laptop para instalação. Diferentemente, as unidades com conexão SATA por vezes possuem portas de acesso rápido na parte inferior do equipamento.

Um SSD M.2 com protocolo SATA tende a ter um valor mais em conta, mas desempenho limitado. Enquanto isso, as unidades com tecnologia NVMe tendem a ter um custo mais alto, mas oferecem o que há de melhor em desempenho, principalmente em soluções com interface PCIe 4.0.

Os tipos de SSD:

SSD 2.5 mm SATA – compatíveis com qualquer notebook, têm um custo mais baixo e são indicados para quem precisa apenas substituir um HD (utilizam a mesma conexão dos HDs)/ velocidades de leitura e gravação na casa dos 550 MB/s;

– compatíveis com qualquer notebook, têm um custo mais baixo e são indicados para quem precisa apenas substituir um HD (utilizam a mesma conexão dos HDs)/ velocidades de leitura e gravação na casa dos 550 MB/s; SSD M.2 SATA – são soluções que utilizam outro tipo de conexão presente em alguns modelos de notebooks não tão modernos. Podendo ainda ser utilizados junto com outras unidades com conexão SATA/velocidades de leitura e gravação também na casa dos 550 MB/s;

– são soluções que utilizam outro tipo de conexão presente em alguns modelos de notebooks não tão modernos. Podendo ainda ser utilizados junto com outras unidades com conexão SATA/velocidades de leitura e gravação também na casa dos 550 MB/s; SSD NVMe PCIe – opções de alto desempenho compatíveis principalmente com equipamentos modernos. Requerem compatibilidade, mas assim como as unidades M.2 podem ser utilizados junto com outros discos SATA/velocidades de leitura e gravação partem dos 1.800 MB/s tendo modelos modernos que oferecem até 7.000 MB/s.

Como escolher o melhor SSD para o meu notebook?

Se você tem acesso aos dados da sua placa-mãe, vai poder definir de uma forma mais acertada qual a melhor escolha de SSD para o seu notebook. Para notebooks mais antigos, normalmente a solução ideal pode ser um SSD de 2.5 mm com conexão SATA, uma solução de entrada que já vai proporcionar um desempenho muito superior ao de um HD.

Este tipo de SSD tem um custo mais baixo e vai ser compatível com praticamente qualquer notebook lançado depois 2005. Apesar de não ser a opção que oferece o melhor desempenho, um SSD 2.5 mm SATA tem um custo muito acessível e já entrega um bom desempenho para tarefas mais simples e uso cotidiano.

Se seu notebook conta com portas de expansão M.2, considerar um SSD compatível acaba fazendo mais sentido. Além de uma solução que utiliza este tipo de conexão, você vai poder continuar utilizando o HD que o sistema já tem. Desse modo, você passa a ter mais de uma unidade de armazenamento, o que pode ser interessante para backups ou mesmo para manter mais arquivos salvos.

SSD de 2.5 e SSD SATA de 2.5 mm da Western Digital. — Foto: Divulgação/WD

As unidades M.2 SATA também têm um desempenho mais limitado, mas ainda assim são muito mais velozes e confiáveis que os HDs, afinal não contam com partes mecânicas. Atualmente, as soluções M.2 SATA não são tão populares no mercado, mas ainda é possível encontrar algumas opções no varejo online.

Já para quem possui um notebook mais moderno, ou mesmo para quem busca o máximo em desempenho, a melhor opção é um SSD NVMe PCIe. As soluções NVMe são as que entregam o melhor desempenho e atualmente não têm um custo tão alto. Além disso, assim como as unidades M.2, podem ser utilizadas em paralelo com discos ou outras unidades conectadas às portas SATA de seu laptop.

Os SSDs NVMe requerem compatibilidade, mas entregam muito mais desempenho e, sem dúvida, são a escolha certa caso seu equipamento ofereça essa possibilidade de upgrade. Atualmente, muitos notebooks modernos já saem de fábrica com um SSD NVMe. Nesse caso, talvez seja interessante apenas considerar uma opção com maior capacidade, uma vez que normalmente os SSDs fornecidos pelas fabricantes de notebooks têm capacidade de cerca de 240 GB.

A principal diferença do SSD NVMe para outros discos é como eles se conectam ao resto do sistema — Foto: Reprodução/Kingston

