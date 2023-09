Como sair do Gmail no celular Android e no iPhone

O aplicativo do Gmail pode ser acessado através de celulares Android , iPhone ( iOS ), computadores e smart TVs para enviar e receber e-mails. Assim como na versão web do serviço, o usuário consegue sair de sua conta, evitando que terceiros tenham acesso aos seus dados. Pessoas que compartilham seus aparelhos, ou que tiveram seus bens furtados, também podem realizar o logout da conta.

Neste guia, o TechTudo mostra como sair do Gmail em dispositivos Android e iPhone (iOS), além de poder desconectar da conta remotamente. Esta função ajuda a remover o acesso em computadores, celulares e TVs que o usuário tenha conectado anteriormente, mas esqueceu de fazer logout.

Veja todos os passos de como sair da conta do Gmail nos tutoriais a seguir — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Nas linhas abaixo, é possível ver todos os passos de como sair da conta do Gmail, além de outras dúvidas relacionadas ao tema. Confira os tópicos que serão abordados:

É possível sair do Gmail no celular Android? Como sair do Gmail no celular Android Como sair do Gmail no iPhone ou iPad (iOS) Como sair do Gmail remotamente Como sair do Gmail pelo PC Como sair do Gmail em outros dispositivos Como sair do Gmail de outra pessoa do meu celular? Como sair do Gmail com várias contas?

1. É possível sair do Gmail no celular Android?

Sim. O Gmail é uma das principais aplicações do Google disponível nativamente em dispositivos Android. Apesar da sua remoção completa não ser possível, devido a ferramenta ser classificada como um aplicativo fundamental para o sistema operacional, ainda assim é possível desativar o serviço impedindo que ele funcione em segundo plano, ou simplesmente sair da conta logada no e-mail.

Ao sair do Gmail no Android lembre-se de fazer o backup dos seus arquivos — Foto: Marvin Costa/TechTudo

2. Como sair do Gmail no celular Android

Nos dispositivos Android, a única maneira de sair do Gmail é removendo inteiramente a conta Google do celular ou tablet. Ao remover a conta, aplicações como Mapas, YouTube e Google Docs deixarão de funcionar. Mas isso não exclui a conta, ela continuará ativa e poderá ser acessada novamente.

Essa é uma alternativa para quem buscam remover as informações pessoais antes de entregar o aparelho à outra pessoa. Neste caso, lembre-se de fazer o backup antes de realizar o logout para manter seus dados salvos e em segurança.

Confira o passo a passo de como sair do Gmail no celular Android :

Abra o app do Gmail em seu celular Android ou no tablet; No canto superior direito, clique em sua foto de perfil; Em seguida vá até “Gerenciar sua conta do Google” ou "Gerenciar contas neste dispositivo"; Escolha a conta que deseja remover; Clique no botão “Remover conta” e, em seguida, confirme a ação mais uma vez.

Como fazer o logout do Gmail no celular Android — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

3. Como sair do Gmail no iPhone ou iPad (iOS)

Assim como no sistema Android, para deslogar o Gmail no iOS será necessário remover a conta Google do dispositivo. Todas as aplicações sincronizadas deixarão de funcionar em seu iPhone (pois necessitam deste login), mas a conta continuará ativa, podendo ser acessada posteriormente. Não esqueça de fazer o backup para ter acesso aos seus dados quando precisar.

Veja como sair do Gmail em seu iPhone ou iPad:

Abra o aplicativo do Gmail em seu iPhone ou iPad; No canto superior direito, clique em sua foto de perfil; Na sequência, vá até “Gerenciar contas neste dispositivo”; E clique em “Remover deste dispositivo”.

Como fazer logout da conta do gmail no iPhone — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

4. Como sair do Gmail remotamente

Fazer o logout remotamente também é possível, caso você tenha perdido o dispositivo ou não se lembre em quais aparelhos sua conta está logada. Veja como:

Passo 1. Acesse sua conta Google pelo link (https://myaccount.google.com/);

Passo 2. Vá até o menu na lateral esquerda e clique em “Segurança”;

Desconectar dispositivos da conta do Gmail — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

Passo 3. Em seguida role o menu e clique na janela nomeada de “Seus Dispositivos” ou no botão “Gerenciar todos os dispositivos”;

Desconectar dispositivos da conta Google — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

Passo 4. Escolha o(s) dispositivo(s) que deseja desconectar, clique sobre ele e, na janela seguinte aperte o botão “Sair”;

Passo 5. Por último, clique em “Remover”.

Desconectar dispositivo da conta Google — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

O procedimento pode ser realizado da mesma forma no navegador para smartphone ou pelo computador.

5. Como sair do Gmail pelo PC

No computador o procedimento é mais preciso, em poucos cliques é possível deslogar de sua conta do Gmail:

Acesse o Gmail ou qualquer outro serviço do Google (YouTube, Google Maps, Google Docs); Vá até o canto superior direito e clique em sua foto de perfil; Por último, clique em "Sair" ou “Sair de todas as contas” para desconectar o Gmail de seu computador.

Como desconectar a conta do Gmail através do PC — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

6. Como sair do Gmail em outros dispositivos

A maioria dos dispositivos conectados à internet exigem que os usuários insiram uma conta de e-mail. Ela é usada para fazer a atualização de sistema e o download de novos aplicativos. Smart TVs com o sistema Android TV ou Google TV são grandes exemplos, podendo ser acessadas através de uma conta de e-mail padrão.

Para deslogar de uma SmartTV com sistema Android TV, siga o passo a passo a seguir:

Na tela inicial clique em “Configurações”; Vá até a opção “Contas e Login”; Clique em cima do ícone “Google”, onde está o seu e-mail; Em seguida, clique em “Remover conta”; Por último, selecione a opção “OK”.

Para deslogar de uma SmartTV com sistema Google TV, siga o tutorial a seguir:

Passo 1. Na tela inicial da sua Google TV, mova o cursor do controle remoto em direção à sua foto de perfil e clique no ícone;

Processo para deslogar a conta Gmail do Google TV — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

Passo 2. Em seguida, clique em “Gerenciar contas”;

Passo a passo para deslogar conta do Gmail da google TV — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

Passo 3. Mova o cursor até a parte final do menu e clique em “Remover”;

Passo a passo para fazer o logout da conta do Gmail da Google TV — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

Passo 4. Aparecerão as opções: “Fazer login com outra conta”, “Remover e redefinir dispositivo” ou “Cancelar”;

Passo a passo para remover a conta do Gmail da Google TV — Foto: Reprodução/Danilo Sousa

Passo 5. Marque a opção que preferir e conclua a ação.

7. Como sair do Gmail de outra pessoa do meu celular?

Para sair da conta do Gmail de outra pessoa que ainda está logada no app do seu celular os passos são simples:

Abra o aplicativo do Gmail em seu celular; Clique no canto superior direito, na sua foto de perfil; Selecione a conta da pessoa que deseja fazer o logout; Este procedimento vai abrir o menu “Configurações”; Em seguida, toque nos três pontinhos e procure a opção “Gerenciar contas neste dispositivo”; Por último, selecione “Remover conta”.

É possível sair do Gmail de várias formas diferentes — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

8. Como sair do Gmail com várias contas?

Aqui, o processo é o mesmo citado no tópico anterior: abra o aplicativo do Gmail, clique em sua foto no canto superior direito e selecione a conta que deseja deslogar. No menu “Configurações”, toque nos três pontinhos, localize e selecione a opção “Gerenciar contas neste dispositivo” e por último, clique em “Remover conta”.

