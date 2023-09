Como usar o Midjourney? É grátis? Tudo o que você precisa saber sobre IA

Midjourney é uma inteligência artificial (IA) que cria imagens inéditas a partir de descrições e comandos de texto feitos pelos usuários. Para utilizar a ferramenta, é necessário ter uma conta no Discord , um software que permite a comunicação durante jogos online. A IA chama atenção e atrai usuários principalmente por conta dos detalhes. O Midjourney já criou fotos bastante realistas, mas também é capaz de produzir imagens 3D, novas versões de pinturas e muito mais. De forma geral, a plataforma desenvolve fotos com traços bem desenhados e condizentes com os comandos apresentados. A seguir, esclareça as principais dúvidas sobre a ferramenta de inteligência artificial e como usar os principais recursos.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o Midjourney, IA que gera imagens — Foto: Reprodução/Midjourney

O que é Midjourney e para que serve?

Midjourney é uma inteligência artificial (IA) que gera imagens inéditas com base em descrições de texto feitas por usuários do Discord. Para usar a IA, é preciso acessar uma das salas do sistema e, no bate-papo, colocar termos ou uma frase que esteja ligada a determinado assunto ou tema. Depois disso, as imagens são criadas a partir da combinação das palavras.

Entenda o que é e para que serve o Midjourney, IA que atua na criação de imagens — Foto: Reprodução/Kátia Moura

É importante ressaltar que o programa é pago, com assinaturas que custam a partir de US$ 10 por mês, cerca de R$ 50 na cotação atual. O plano mais caro custa US$ 120 mensais, aproximadamente R$ 600. Além disso, vale lembrar que não há como acessar o Midjourney sem usar o Discord.

Que tipos de ilustração e imagem dá para fazer no Midjourney?

É possível criar imagens e ilustrações com apelo mais artístico no Midjourney. A ferramenta se destaca, principalmente, por oferecer um estilo próprio e atraente para as imagens. Ou seja, a inteligência artificial costuma desenvolver uma arte rica em detalhes, com plano de fundo adequado, boa iluminação, traços, textura, entre outros aspectos.

Neste exemplo de imagem gerada pelo Midjourney, é possível ver uma biblioteca com visão aberta para o espaço — Foto: Reprodução/Midjourney

Com isso, o Midjourney torna-se uma ferramenta útil para quem deseja obter um registro ou ilustração inédita e que chama atenção. O programa já desenvolveu uma série de imagens impressionantes de temas como universo, animais, paisagens, etc.

Tem como usar o Midjourney de graça?

Para utilizar o Midjourney, é preciso assinar um dos planos oferecidos pela plataforma. Atualmente, há quatro opções disponíveis: básico, padrão, profissional e mega. Os valores mensais destes pacotes são, respectivamente: US$ 10 (R$ 50), US$ 30 (R$ 150) , US$ 60 (R$ 300) e US$ 120 (R$ 600).

Saiba se é possível usar o Midjourney de forma gratuita — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Os planos básico e padrão permitem apenas três trabalhos simultâneos no Midjourney. Por outro lado, os pacotes profissional e mega possibilitam que os usuários façam até 12 imagens simultaneamente, além de manter 10 trabalhos na fila. As avaliações gratuitas da plataforma foram suspensas após uma sobrecarga no serviço e depois da divulgação de imagens falsas do Papa Francisco usando uma jaqueta puffer.

Tem como usar o Midjourney no Discord?

É obrigatório ter uma conta no Discord para utilizar o Midjourney, uma vez que a ferramenta de IA está integrada ao software de comunicação online. Existe um aplicativo não oficial do Midjourney cujo uso não é recomendado, já que não é original e pode apresentar riscos de segurança aos usuários.

Confira como usar o Midjourney pelo Discord — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Dessa forma, se o usuário não quiser criar uma conta no Discord, não será possível ter acesso aos recursos do Midjourney. Neste caso, os interessados podem procurar por outras opções de ferramentas de criação de imagens e artes com base em inteligência artificial.

Como usar o Midjourney?

Veja o passo a passo de como utilizar o Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Para usar o Midjourney, é necessário acessar o site da plataforma e clicar em "Sign In With Discord" ou em "Join the Beta". Ambas as opções vão exigir uma conexão no Discord. Depois, o usuário deve informar login e senha para entrar no Discord e autorizar a IA a ler as informações de seu perfil. Já na tela do Discord, é preciso entrar em uma das salas de bate-papo (chamadas de "newbie") e, na barra de diálogo, digitar "/imagine". Isso serve para ativar o "prompt", isto é, o código que executa os pedidos.

Depois disso, o usuário deve escrever, em inglês, palavras que estejam relacionadas a arte que deseja criar, sendo que é importante separar as palavras com vírgulas. Por fim, basta clicar em "Enter" para enviar a mensagem e o Midjourney vai gerar as imagens. Na mesma tela, vão aparecer quatro opções da arte. Então, basta clicar na foto para ver o resultado em tela cheia.

Dicas de comandos no Midjourney

Acione o comando de prompt para iniciar a ação no Midjourney — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Há uma série de comandos que podem ser usados no Midjourney para criar uma arte. Vale ressaltar que, quanto mais detalhado for o pedido, maiores as chances da IA criar uma imagem que contenha todas as informações desejadas. Para isso, é importante separar as palavras usando vírgulas.

Primeiro, escreva os termos relacionados ao tema desejado. Use uma vírgula e inclua o estilo de arte, que pode ser, por exemplo, desenho animado, arte vetorial, imagem realista ou anime. Também é possível incluir palavras ligadas à fotografia, como 4K e HD. Confira o exemplo a seguir: “imagine céu noturno com estrelas brilhantes, realista, HD”.

Para obter a imagem em um tamanho específico, é possível adicionar uma espécie de tag no final do prompt. Isso porque, por padrão, o Midjourney gera imagens no formato quadrado. Ao adicionar "--ar 16:9", por exemplo, no final do comando, a IA vai criar imagens na proporção indicada.

Após os comandos, a ferramenta gera quatro imagens. Caso o usuário não esteja satisfeito com o resultado, basta clicar no ícone "Refazer", que vai pedir para o Midjourney gerar novas imagens para o mesmo comando. Outra opção é clicar nos botões V1, V2, V3 ou V4 ​​para criar variações da imagem selecionada. Para aumentar uma imagem, é preciso clicar em U1, U2, U3 ou U4, botões localizados abaixo de cada uma das imagens.

Alternativas grátis ao Midjourney

Existem ferramentas gratuitas que usam inteligência artificial para criar imagens, ilustrações e artes e podem servir como alternativas ao Midjourney. Uma opção é o CanvaAI, que está integrado ao Canva e pode ser usado até 50 vezes de graça. Outra alternativa é o Dream (https://dream.ai/), que está disponível na web e no aparelhos dos sistemas iOS e Android.

Imagem feita pelo CanvaAI, alternativa ao Midjourney — Foto: Reprodução/CanvaAI

Além disso, há também a opção de utilizar o Dreamlike.art, que permite que as imagens sejam usadas para fins comerciais. Os interessados em encontrar uma ferramenta de IA para desenvolver imagens ainda podem recorrer ao Bing Image Creator (https://www.bing.com/create), gerador da Microsoft.

Existem riscos em usar o Midjourney?

Assim como no caso de outras ferramentas que usam inteligência artificial para criar imagens, há riscos em usar o Midjourney. Isso porque o programa pode ser acessado para desenvolver fotos falsas de pessoas públicas, alterando uma situação e contribuindo para a disseminação de fake news.

Imagem gerada pelo Midjourney mostrou o Papa Francisco usando uma jaqueta puffer — Foto: Reprodução/Midjourney

Um exemplo que tomou grande proporção foi a foto falsa do Papa Francisco vestindo uma jaqueta puffer. Na verdade, a imagem foi feita pela IA do Midjourney, mas acabou gerando grande repercussão na web por associar a imagem do Pontífice a uma peça em alta na moda.

Além disso, há diversas discussões sobre os impactos da IA na indústria criativa, visto que a inteligência artificial vem ganhando cada vez mais capacidade de criar obras mais detalhadas e com maior qualidade. Outro ponto de debate é que os programas de IA "roubam" imagens disponíveis na Internet para poder criar uma nova, porém, não diferenciam as imagens públicas das autorais, o que gera o problema do uso de obras sem a permissão dos seus autores.

