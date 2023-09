Como vender na Shopee? Veja passo a passo e dicas para ganhar dinheiro

A Shopee é uma das maiores plataformas de vendas do mundo. No Brasil, a empresa atingiu a marca de 3 milhões de vendedores em 2023, além de ter diminuído as suas perdas e aumentado o seu lucro. Para os lojistas, o site traz muitas facilidades e um custo operacional baixo, já que o marketplace oferece layouts prontos e personalizáveis, que não exigem auxílio técnico para serem operados. A seguir, descubra vantagens e desvantagens de vender na Shopee, entenda como fazer um cadastro no site e veja dicas para impulsionar o seu negócio.

Como funciona vender na Shopee? Guia completo traz dicas para você aumentar suas vendas na plataforma online — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como funciona a Shopee?

Fundada em 2015, a Shopee é a principal plataforma de e-commerce no Sudeste Asiático. No Brasil, a empresa já conquistou seu espaço no mercado, com propagandas em grandes veículos e parcerias com artistas famosos, tornando-se uma referência em marketplace. Através do site ou do aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS), é possível comprar e vender produtos de diversas categorias, que variam de moda até eletrônicos.

Por se tratar de um site que anuncia produtos de terceiros, muitos usuários questionam se a Shopee é confiável. Em geral, a plataforma é bastante segura, mas são necessários cuidados básicos para comprar em segurança, como avaliar os comentários de compradores anteriores, por exemplo.

O que preciso para começar a vender na Shopee?

É possível vender na Shopee com CPF ou CNPJ. Porém, essas categorias possuem particularidades que o vendedor precisa estar atento antes de cadastrar sua loja na plataforma. Para se registrar como pessoa física ou MEI, o faturamento da loja deve ser inferior a R$ 81 mil nos últimos 12 meses. Essa mudança foi implementada em 2022 para se adequar à legislação brasileira, que exige um CNPJ de empreendedores com faturamento superior a esse valor.

Os documentos obrigatórios para validar o cadastro de uma loja também variam de acordo com as modalidades. Para os lojistas cadastrados com o CPF, é preciso enviar um documento de identificação (RG, CNH ou passaporte) válido. A imagem colorida — frente e verso — deve ser digitalizada e não são aceitas fotos.

Quem precisa se cadastrar com o CNPJ, é exigido o documento de identificação de todos os sócios, além de todas as páginas do contrato social, que precisa ser válido e vigente. Este documento é fundamental para que a Shopee possa verificar os nomes e a participação de cada acionista na empresa, além de certificar se a situação cadastral do CNPJ está regular.

Como vender na Shopee? Veja o passo a passo no PC e no celular

Passo 1. Baixe o aplicativo ou acesse o site da Shopee (https://shopee.com.br) e clique em “Cadastrar”. Caso você já tenha uma conta de comprador, basta fazer o login e pular para o passo 5;

Como vender produtos na Shopee: clique em "Cadastrar" para iniciar o cadastro na plataforma de e-commerce — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Em seguida, insira o número de telefone no local indicado e clique em “Próximo”.

Como se cadastrar na Shopee para vender? Usuários conseguem realizar cadastro no site apenas informando número telefônico — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Um código de segurança será enviado para o telefone. Insira-o no local indicado e clique em “Seguinte”;

Como vender na Shopee em 2023: ao receber o código, adicione-o no campo indicado para continuar — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. Nesta etapa, defina uma senha e clique em “Cadastrar”;

Como se cadastrar na shopee para vender? Escolha uma senha difícil para aumentar a segurança da sua conta — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 5. Clique em “Central do Vendedor” ou “Vender na Shopee” e aguarde ser redirecionado;

Como começar a vender na Shopee do zero? É necessário clicar no local indicado para acessar a área do vendedor — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 6. Escolha se deseja cadastrar a sua loja usando o CPF ou CNPJ e clique em “Próximo”. Neste tutorial, o procedimento de cadastro foi realizado com o número de CPF;

Como vender na Shopee sendo afiliado: escolha uma das opções de acordo com a sua situação — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 7. Insira os dados solicitados, como nome completo, CPF, data de nascimento, contato e o nome da sua loja. Essa informação é fundamental e só poderá ser mudada uma vez a cada 30 dias. Por fim, clique em “Li e concordo com os termos de uso” e depois em “Enviar”.

Como vender meus produtos na Shopee? Preenche o formulário completo para concluir seu cadastro — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Como vender como afiliado na Shopee

O programa de afiliados da Shopee permite ganhar dinheiro com vendas na plataforma sem a necessidade de abrir uma loja online. Para isso, basta se inscrever no programa, selecionar produtos e divulgá-los nas redes sociais, como Instagram, Facebook ou TikTok. O afiliado ganha uma comissão em cima de cada compra feita através do link compartilhado. Vale ressaltar que apenas compras finalizadas, ou seja, que foram enviadas e concluídas, são válidas. Caso o cliente peça para cancelar ou devolver o produto, a comissão não é repassada.

Para se tornar um afiliado da Shopee, é necessário fazer um cadastro pelo app ou através do site (https://affiliate.shopee.com.br/). Em seguida, os endereços dos sites ou das redes sociais que serão utilizadas para divulgar os links devem ser apresentados. Para que o seu perfil seja considerado válido pela plataforma, ele precisa estar público e ter, pelo menos, uma postagem nos últimos três meses.

Quanto a Shopee cobra por venda?

A Shopee cobra, em geral, 14% de comissão por venda, sem contar o valor do frete e 2% de taxa de transação. Essa comissão pode variar caso o vendedor participe do Programa de Frete Grátis. Além disso, desde junho de 2023, a taxa de serviço tem um acréscimo de R$ 2 por item.

Sendo assim, a cada produto vendido, a comissão para vendedores que não fazem parte do programa é de 14% do valor, 2% do serviço e R$ 2 por item vendido. Já para os lojistas que aderiram à política de Frete Grátis, é de 14%, 6% referentes ao programa, além dos 2% do serviço e R$ 2 por item vendido.

Vale ressaltar que a comissão é cobrada apenas nas vendas finalizadas, ou seja, que foram processadas, enviadas e finalizadas. Em caso de cancelamento, devolução, reembolso ou desistência da compra não haverá comissão. Também é importante apontar que a comissão cobrada pela Shopee tem valor máximo de R$ 100 por item e mais R$ 2 do reajuste, não sendo permitido ultrapassar R$ 102.

Confira a tabela de comissão da Shopee:

Como colocar produtos para vender na Shopee: veja a tabela de comissão estabelecida pela plataforma — Foto: Reprodução/Shopee

O que eu posso vender na Shopee?

A Shopee possui um catálogo bastante variado, permitindo a venda de todo tipo de produto, desde itens artesanais e alimentícios até dispositivos importados. A plataforma também é ideal para quem planeja vender com dropshipping, um modelo de negócios em que o lojista não possui os produtos em estoque e atua como uma espécie de intermediário entre o fornecedor e o cliente.

Na Central do Vendedor da plataforma, é possível encontrar os produtos mais vendidos da sua categoria e, também, os que estão em alta. Para isso, clique em “Informações Gerenciais” e, em seguida, na opção “Assistente de Vendas”. Confira alguns produtos populares na Shopee:

Fones de ouvido bluetooth;

Adaptador USB;

Bateria portátil;

Ring lights;

Câmeras de segurança;

Aparador de pelos,

Maquiagem;

Produtos de skin care;

Kit de roupa infantil;

Roupa íntima masculina;

Roupa íntima feminina;

Garrafa d’água para academia;

Forma de silicone para Air Fryer;

Esfregão (mop).

Como funciona o frete?

A Shopee calcula o valor do frete automaticamente e indica a melhor opção de envio com base nas dimensões e no peso do pacote. Sendo assim, é importante que, no momento do cadastro de um novo produto, esses dados sejam inseridos com bastante atenção. Em seguida, basta habilitar a opção mais vantajosa.

Como já mencionado, a Shopee possui o Programa de Frete Grátis, que disponibiliza cupons no momento da compra para abater o valor do envio. Este desconto costuma ser bastante atrativo para os clientes, que tendem a escolher lojas que têm o selo da campanha em questão.

Em geral, o frete só é gratuito nas compras acima de R$ 39, o que instiga o cliente a comprar mais produtos. Em algumas campanhas específicas, o valor mínimo pode ser R$ 10 ou R$ 20. Os cupons de Frete Grátis ainda podem ser combinados com outros cupons de desconto da plataforma e da própria loja.

Vantagens e desvantagens de vender na Shopee

Por ser um e-commerce consolidado no país, a maior vantagem de vender na Shopee é a visibilidade, uma vez que a plataforma conta com um grande número de acessos diários e diversas campanhas de marketing. Além disso, o cadastro para vendedores é gratuito e simplificado, sendo bem fácil e intuitivo administrar uma loja na Shopee.

Outra vantagem que a Shopee tem é a Central do Vendedor, que disponibiliza serviços para auxiliar os lojistas, como dados de venda e gestão de frete. A plataforma também oferece o Centro de Educação do Vendedor, que conta com cursos, treinamentos ao vivo e outros materiais que ajudam a aumentar as vendas.

A Shopee, no entanto, possui algumas desvantagens que devem ser consideradas. As taxas de comissão e de serviço, como já mencionadas, podem ser altas, chegando a 20% de comissão para quem participa do Programa de Frete Grátis, mais 2% das transações e um adicional de R$ 2 por item.

A concorrência na plataforma também é muito acirrada, com diversos lojistas vendendo produtos semelhantes no mesmo local. Nesta mesma linha, fidelizar clientes é uma tarefa complicada, já que a maioria dos usuários são fiéis à plataforma e não a uma loja em específico.

Concorrentes da Shopee

O comércio eletrônico no Brasil vem crescendo ano após ano, tendo sido ainda mais impulsionado pela pandemia, onde houve um aumento expressivo na quantidade de empresas que oferecem marketplaces. O Mercado Livre, por exemplo, é um dos maiores portais da América Latina e um dos mais acessados no país.

Outros dois concorrentes diretos da Shopee, a Shein e o Aliexpress também vendem produtos importados e aceitam o cadastro de lojistas brasileiros. Além disso, grandes nomes do mercado varejista também abriram suas lojas online, como Amazon, Americanas, Magazine Luiza e Casas Bahia.

Dicas para vender mais e ganhar dinheiro na Shopee

O primeiro passo para se destacar na Shopee é escolher um nicho de atuação. Pesquise sobre a concorrência e use a Central do Vendedor para saber quais produtos estão em alta. É interessante acompanhar as tendências do seu nicho e oferecer uma variedade de produtos aos clientes.

Outra dica para alavancar as vendas é aproveitar as ações de marketing da plataforma. A Shopee é conhecida por promover campanhas mensais com promoções, como a 7/7 e a 9/9. Aproveite esses períodos para oferecer descontos e opções especiais.

Os clientes da Shopee se baseiam muito na avaliação de outros usuários. Sendo assim, oferecer um produto mais barato e com uma qualidade inferior nem sempre é a melhor estratégia. O ideal é focar em itens que tenham um bom custo-benefício. Além disso, disponibilizar uma descrição detalhada, indicando os tamanhos exatos, cores e materiais disponíveis é importante para aumentar a confiabilidade da loja.

