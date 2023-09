Conheça Jury Duty, nova série de comédia do Amazon Prime, e seu elenco

A série Jury Duty (Na Mira do Júri, em português) estreou no catálogo do Amazon Prime Video na última sexta-feira (8) e já é um dos grandes destaques da semana no streaming. A comédia no estilo documentário estreou oficialmente em abril na plataforma Freevee (subsidiária do Amazon Studios), e foi criada por Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky, os mesmos produtores de The Office . A trama segue um julgamento através da perspectiva do jurado Ronald Gladden, como ele mesmo, que não sabe que tudo ali é encenado.

Com apenas oito episódios de cerca de 30 minutos cada, a produção americana tem direção de Jake Szymanski e traz em seu elenco nomes como James Marsden, Mekki Leeper e Edy Modica. Se você gosta de sitcoms, confira, a seguir, mais informações de Jury Duty, como sinopse, atrizes e atores e repercussão.

A série Jury Duty é estrelada por Ronald Gladden e James Marsden — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Enredo de Jury Duty

A trama acompanha o desenrolar de um julgamento nos Estados Unidos pelos olhos de Ronald Gladden, um empreiteiro especializado em painéis de energia solar e também um dos jurados do caso. No entanto, o que ele não sabe é que todo o processo judicial é, na verdade, falso e encenado por outros atores que fingem ser parte do júri. Tudo o que acontece, dentro e fora do tribunal, é cuidadosamente planejado pela equipe em meio a muitas pegadinhas e situações absurdas.

Elenco

Ronald Gladden é o protagonista da série, apesar de não ser ator! No processo de gravação, ele acreditava que estava participando de um documentário sobre o processo judicial. Ronald se inscreveu através de um site de classificados chamado Craigslist porque disse que, na época, se sentia sobrecarregado em seu trabalho como empreiteiro de painéis solares.

Entre outros nomes da série, o ator James Marsden (Westworld) interpreta ele mesmo, enquanto Edy Modica (In The Flesh) dá vida à Jeannie Abruzzo. Alan Barinholtz (O Juramento) vive o juiz Alan Rosen, Mekki Leeper (St. Denis Medical) é a intérprete de Noah Price, Cassandra Blair (Outdooring) está no papel de Vanessa Jenkins e Ishmel Sahid (A Knock at the Door) atua como Lonnie Coleman. Ron Song (From Scratch), Pramod Kumar (To Leslie) e Whitney Rice (Homens de Terno) também estão presentes no elenco.

A comédia documental é dos mesmos produtores da versão americana de The Office — Foto: Divulgação/Amazon Studios

Repercussão entre crítica e público

Com três indicações ao Emmy 2023, incluindo na categoria de Melhor Série de Comédia, Jury Duty vem se destacando como uma das produções mais criativas da temporada. Além do sucesso entre o público, a produção americana tem desempenho positivo entre a crítica especializada. No IMDb, a sitcom tem nota 8,3, com base em 35 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Eisenberg e Stupnitsky conquistou 81% (selo "fresco") de aprovação dos críticos.

Para Belen Edwards, do Mashable, a comédia surpreende com suas improvisações e se prova "[...] uma delícia surpreendentemente calorosa". O jornalista Johnny Loftus, do Decider, também elogia a proposta cômica do projeto, que "gera cada vez mais risadas com os absurdos cotidianos das interações humanas à medida que seus atores desaparecem em suas identidades construídas".

Confira o trailer de Jury Duty:

