Corpo em Chamas é baseada em história real? Conheça série e elenco

A série Corpo em Chamas é a mais nova produção da Netflix , lançada no streaming nesta sexta-feira (8). Com Úrsula Corberó e José Manuel Poga no elenco principal, a trama do suspense é baseada em uma história real e acompanha o drama de um policial que é assassinado e queimado, enquanto os únicos suspeitos do crime são sua namorada e o amante dela. Laura Sarmiento atua como showrunner e roteirista do projeto, enquanto a direção é assinada por Jorge Torregrossa e Laura Mañá.

Com apenas oito episódios, a minissérie espanhola é uma produção da Arcadia Motion Pictures e as filmagens ocorreram em Barcelona. Se você gosta de dramas policiais inspirados em histórias reais, confira mais informações de Corpo em Chamas.

Corpo em Chamas é estrelado pela atriz Úrsula Corberó, de La Casa de Papel — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Corpo em Chamas

Quando o policial Pedro (José Manuel Poga) é brutalmente morto após ser queimado no porta-malas de seu carro, em 2017, os únicos suspeitos do crime hediondo passam a ser sua namorada, Rosa (Úrsula Corberó), e o amante dela, Albert (Quim Gutiérrez). No entanto, quando a investigação começa a se desenrolar e cai no conhecimento do público, descobre-se que a relação entre os três personagens, que trabalhavam juntos na delegacia, é repleta de muito mistério, além situações tóxicas, mentiras, violências e até escândalos sexuais.

A história real por trás da série

Inspirada na tragédia conhecida como Crimen de La Guardia Urbana, que chocou Barcelona em 2017, o caso de Pedro Rodrigues ganhou destaque na imprensa e abalou o público após os seus restos mortais carbonizados terem sido encontrados dentro do porta-malas de seu carro. Na época, a polícia só conseguiu identificar o corpo devido ao chassi do veículo.

Assim que as investigações sobre o crime começaram, dois principais suspeitos foram detidos, sendo eles Rosa Peral, namorada e colega de trabalho de Pedro, e Albert López, um rapaz que havia se envolvido com a jovem anteriormente, mas que, segundo rumores, ainda estava tendo um caso com ela.

Durante os depoimentos, Rosa e Albert travaram uma verdadeira batalha de narrativas acusatórias um contra o outro. Se por um lado, a namorada de Pedro afirmava que foi coagida a não contar às autoridades sobre seu amante ter invadido sua casa e assassinado seu parceiro; por outro, Albert declarava que o policial já estava morto quando chegou à casa de Rosa.

Apesar desse conflito de histórias, em 2020, a justiça condenou ambos culpados pelo assassinato de Pedro Rodrigues. Enquanto Rosa Peral pegou uma pena de 25 anos de prisão, Albert López foi condenado a 20 anos. Nesta sexta-feira (8) também chega à Netflix espanhola o documentário O Caso de Rosa Peral, que traz entrevistas exclusivas de advogados criminais e policiais sobre o caso.

Elenco

Corpo em Chamas é protagonizado por Úrsula Corberó (La Casa de Papel) e José Manuel Poga (A Trincheira Infinita) nos papéis principais de Rosa e Pedro. O elenco da minissérie ainda tem Quim Gutiérrez (O Quarto Secreto) interpretando Albert, Isak Ferriz (Abaixo de Zero) vivendo Javi, Eva Llorach (Jaula) dando vida à Ester, Sergi Cervera (Polònia) no papel de Nestor e Raúl Prieto (A Garota na Fita) como Manu.

A série policial de suspense Corpo em Chamas é baseada em fatos reais — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre a crítica

Ainda sem avaliações no IMDb e Rotten Tomatoes, a minissérie Corpo em Chamas vem tendo um desempenho mediano entre as reviews internacionais. No veículo We Got This Covered, o jornalista Scott Campbell afirma que a produção "não é exatamente inovadora ou pioneira", mas que "preenche todos os requisitos que transformaram o thriller de mistério em uma das armas mais populares do arsenal da Netflix".

Já Peter Martin, do Screen Anarchy, descreve que é "uma série fácil de se divertir", mas que "às vezes parece uma novela cheia de drama e um tanto convencional, completa com cenas de sexo desesperadas [...]".

