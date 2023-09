Deceit 2: veja história, gameplay e requisitos do jogo de terror multiplayer

Deceit 2, da desenvolvedora World Makers, é um jogo de terror assimétrico e dedução social do mesmo estilo de Among Us e First Class Trouble. Ambientado em um asilo sombrio, o título multiplayer coloca o jogador no papel de um inocente, que deve usar sua intuição para sobreviver, ou de um infectado com a tarefa sombria de eliminar todos os outros.