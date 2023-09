Depois da Cabana: conheça sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

A minissérie Depois da Cabana ocupa o primeiro lugar no ranking de séries populares da Netflix . A trama alemã mostra como a fuga de um mulher de um cativeiro está ligada a um desaparecimento que está há 13 anos sem solução. Kim Riedle (Skylines) e Naila Schuberth ( Bird Box: Barcelona ) estrelam a produção inspirada no romance Dear Child (sem tradução no Brasil), best-seller da escritora alemã Romy Hausmann. Dessa forma, Depois da Cabana não é baseada em história real.

Ainda que esteja popular na Netflix, Depois da Cabana não figurou nos portais de resenhas como Rotten Tomatoes e Metacritic. A minissérie tem seis episódios com média de 46 minutos, ideal para quem gosta de produções mais curtas. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de Depois da Cabana.

Em Depois da Cabana, a polícia investiga um desaparecimento que está há 13 anos sem solução — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Depois da Cabana

Lena (Kim Riedle) vive isolada do mundo exterior junto com os filhos Hannah (Naila Schuberth), de 12 anos, e Jonathan (Sammy Schrein), com oito. Juntos, eles obedecem cegamente ao pai das crianças, que obriga os três a mostrarem as mãos em cada uma das visitas. Cansada do cativeiro, Lena foge da casa, mas é atropelada em seguida.

No hospital, a mulher descobre que está acompanhada de Hannah. Quando uma enfermeira alerta a polícia sobre o acidente, Lena conhece o investigador Gerd Bühling (Hans Löw), que acredita que o rapto de Lena possa estar relacionado com outro desaparecimento ocorrido há 13 anos e que está sem solução.

Lena e seus filhos Hannah e Jonathan vivem isolados em um cativeiro. Quando Lena foge, detalhes sobre seu rapto vêm à tona — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Além das protagonistas Kim Riedle e Naila Schuberth, o show ainda tem no elenco Hans Löw (As Faces de Toni Erdmann), Sammy Schrein (Billy Kuckuck), Haley Louise Jones (Paraíso) no papel de Aida Kurt, Justus von Dohnányi (Tudo por um Ponto) interpretando Mathias, Julika Jenkins (Dark) como Karin e Eskindir Tesfay (Uncharted: Fora do Mapa) dando vida à Saili Kurt.

A direção é da dupla Isabel Kleefeld (Sugarlove) e Julian Pörksen (O Que Acontece Depois), responsáveis pela adaptação do livro Dear Child para o streaming. A trilha sonora é de Gustavo Santaolalla, duas vezes vencedor do Óscar de Melhor Trilha Sonora Original e compositor musical do game e série The Last of Us.

O rapto de Lena guarda mistérios que podem resolver outro desaparecimento — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

No IMDb, Depois da Cabana tem nota 7,5, com mais de mil avaliações. O site americano Decider está entre os poucos que escreveram sobre a produção. Na avaliação do crítico Joel Keller, a série é "maratonável" e "presenteia o público com um quebra-cabeças intricado e perspectivas fragmentadas, mas de um jeito que os instiga ao invés de afastá-los."

Outra nota positiva veio do portal Ready Steady Cut, que deu à minissérie nota 3.5 de 5. Na visão do jornalista Jonathon Wilson, "[o show] é bem denso de assistir, mas é também um drama bem construído e envolvente de assistir, tanto que é difícil se desprender até chegar ao final."

Confira o trailer de Depois da Cabana

