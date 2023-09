Destinos à Deriva: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme Destinos à Deriva estreia nesta sexta-feira (29) na Netflix . A produção espanhola exclusiva é estrelada por Anna Castillo ( Um Conto de Fadas Perfeito ) e Tamar Novas (O Ministério do Tempo). A trama mostra os desafios enfrentados por uma mulher grávida presa em um contêiner à deriva no oceano. A direção é de Albert Pintó (La Casa de Papel) e a produção da Rock & Ruz em parceria com a Netflix Studios. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

Destinos à Deriva é o novo filme espanhol da Netflix que promete trazer tensão aos espectadores — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Destinos à Deriva

Em um futuro distópico, o casal Mia (Castillo) e Nico (Novas) deseja fugir de seu país, que é controlado por um regime totalitário. A primeira opção é viajar de forma clandestina em um contêiner de navio. Porém, quando homens armados encontram os dois, Mia fica no contêiner enquanto Nico e demais fugitivos são levados para detenção. Sozinha e grávida, a protagonista descobre que o compartimento caiu no oceano. Munida apenas de um celular e com poucos recursos, a exilada fará de tudo para chegar em terra firme.

Nico e Mia buscam fugir de um regime totalitário viajando clandestinamente de navio — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Junto com Castillo e Novas, estão no cast Tony Corvillo (Enquanto Você Dorme), Mariam Torres (Desaparecidos), Irina Bravo (Paraíso), Victoria Teijeiro (A Lei de Santos), Lucía Soria (Estoy Vivo) e Mary Ruiz (Concorrência Oficial). Assinam o roteiro Seanne Winslow (The Falconer), Teresa De Rosendo (U.C.O.), Indiana Lista, Ernest Riera (Medo Profundo) e Miguel Ruz (Remédio Amargo).

Drama espanhol mostra a apreensão de uma mulher grávida presa em um contêiner — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão entre público e crítica

O filme espanhol Destinos à Deriva ainda não recebeu nota dos críticos e do público no Rotten Tomatoes. Mas, até o momento da publicação desta matéria, o longa recebeu nota 7,0 no IMDb, tendo como base apenas 62 avaliações.

Em avaliação no site Blu-ray.com, o jornalista Brian Orndorf deu ao longa nota 6. Em sua análise, "Destinos à Deriva pode ser medonho às vezes [...] No entanto, ele se conecta com algumas entregas de tensão e energia, com Mia se transformando numa pessoa diferente enquanto batalha contra as mazelas do oceano".

Em opinião contrária, a jornalista Teo Bugbee, do The New York Times, classificou o longa como "sensacionalismo no mar". No texto, Teo afirma que "é difícil se preocupar com os esforços da Mia para sobreviver quando as coincidências dominam o roteiro e a produção é barata".

Confira o trailer oficial de Destinos à Deriva:

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 - até agora