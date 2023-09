Dune Spice Wars: veja a história, gameplay e requisitos do jogo

Dune: Spice Wars se passa no planeta deserto de Arrakis, o único lugar onde um recurso chamado Spice pode ser encontrado. Essa raridade é uma espécie de droga que amplia a longevidade de seus usuários, expande a consciência e possibilita as viagens espaciais, o que a torna extremamente valiosa.

Com isso, o elemento é disputado pelas forças mais poderosas do universo, o que resulta em diversas batalhas pelas areias do deserto - que também estão repletas de minhocas gigantes escondidas. Os jogadores têm a oportunidade de escolher entre seis facções, explorar a paisagem em busca de ameaças naturais ou enfrentar o risco de perder suas tropas para os imponentes vermes de areia.

Em Dune: Spice Wars, os jogadores terão que escolher entre seis diferentes tipos de exército, cada um com habilidades e estilo de jogo únicos. Além disso, é preciso decidir quem serão seus conselheiros, que serão importantes na hora de explorar Arrakis e descobrir seus recursos, aldeias ou pontos de interesse. As casas disponíveis são:

O jogo terá multiplayer, que pode ter seus parâmetros personalizados de acordo com suas preferências. É possível, por exemplo, modificar a dificuldade de IA, tamanho do mapa, condições de vitória, agressão do verme da areia, tempestades e número de Sietches, que são as vilas. O game também conta com batalhas 2v2 ou um vale-tudo com até quatro jogadores.