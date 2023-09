EA Sports FC 24: veja perguntas e respostas sobre o jogo sucessor do FIFA

EA Sports FC 24 é o novo game de futebol da Electronic Arts após o fim da parceria com a organização FIFA , encerrada em FIFA 23 . O título promete trazer o mesmo nível de qualidade da franquia da EA Sports , mas com evoluções em sua tecnologia, retorno de modos aclamados e novidades como inclusão das jogadoras femininas no Ultimate Team.

EA Sports FC 24 trará várias novidades e para esclarecer dúvidas de usuários separamos algumas perguntas e respostas do game de futebol sucessor de FIFA 23 — Foto: Divulgação/EA

EA Sports FC 24 ou FIFA 24?

A Electronic Arts (EA Sports) e Federação Internacional de Futebol (FIFA) encerraram sua parceria após três décadas. Segundo o jornal New York Times, as partes não teriam chegado a um acordo após a organização exigir um valor de US$ 1 bilhão (por volta de R$ 4,87 bilhões) a cada quatro anos para que a série continuasse a usar o nome FIFA. Isso levou a Electronic Arts a criar sua própria franquia chamada de EA Sports FC. O presidente da instituição, Gianni Infantino, já anunciou que a federação pretende criar sua própria franquia de futebol com "FIFA 25, 26, 27 e assim por diante", sem maiores detalhes de quem desenvolveria o jogo ou quando seria lançado.

Na prática, EA Sports FC 24 é basicamente o que seria FIFA 24, apenas com outro nome. As tecnologias utilizadas no novo jogo são evoluções das mesmas que já vinham sendo desenvolvidas em FIFA 23, como a nova versão do método de captura de movimentos Hypermotion. O game também irá manter os atletas licenciados oficiais da FIFA com 19 mil jogadores entre 700 times de diversas ligas como UEFA Champions League e Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga e LaLiga.

Qual é a data de lançamento? Como jogar EA Sports FC 24 antes?

EA Sports FC 24 será lançado em 29 de setembro para todas as plataformas, semelhante aos games antigos da série como FIFA 23 e FIFA 22. No entanto, usuários que adquirirem a pré-venda em sua Edição Ultimate terão sete dias de acesso antecipado e poderão começar a jogar a partir do dia 22 de setembro. Já os assinantes do EA Play, incluído na assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, também podem conferir o título antes, porém em uma versão de teste limitada a 10 horas de gameplay.

EA Sports FC 24 oferece acesso antecipado de 7 dias em sua Edição Ultimate, além de Trial de 10 horas para assinantes EA Play e Xbox Game Pass Ultimate — Foto: Reprodução/Electronic Arts

O que vem na Edição Ultimate do EA Sports FC 24?

A Edição Ultimate custa em torno de R$ 529 e traz vários extras, além do acesso antecipado de 7 dias. São eles:

4.600 pontos FC no Ultimate Team, a moeda virtual do game para adquirir itens;

Acesso a uma campanha da Nike no modo entre 22 e 29 de setembro;

Uniforme Nike X EA Sports FC;

Item de jogador de campanha da Nike por empréstimo durante 24 partidas;

Um item de jogador não negociável da Seleção da Semana 1.

Nos consoles Xbox o jogador também recebe 1 mês de Xbox Game Pass Ultimate, caso ainda não seja assinante do serviço.

EA Sports FC 24 traz vários extras na Edição Ultimate, entre eles acesso antecipado de 7 dias e uma campanha temática da Nike — Foto: Reprodução/Steam

Atletas mulheres vão jogar com homens no EA Sports FC 24?

Sim. No Ultimate Team as jogadoras femininas irão entrar em campo junto com os homens e será possível criar times híbridos sem problemas. As atletas estarão integradas em toda parte do modo, como nos pacotes de cartas comprados, mercado de transferências, objetivos, recompensas e Desafios de Montagem de Elenco (DME). Elas também receberão cartas de Ídolo e Heroínas, assim como os atletas masculinos.

Em EA Sports FC 24, as atletas femininas serão integradas ao Ultimate Team com times híbridos ao lado dos homens — Foto: Reprodução/Electronic Arts

Quem são os melhores jogadores de EA Sports FC 24?

A Electronic Arts já revelou a lista de melhores jogadores do game segundo as avaliações do Ultimate Team, com um empate entre quatro jogadores - três homens e uma mulher. O maior overall é 91, dividido entre Kylian Mbappé (PSG), Alexia Putellas (Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) e Kevin De Bruyne (Manchester City).

A lista inclui outros oito atletas com média 90: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen e Robert Lewandowski. Há três jogadores do Brasil que marcam presença no Top 24 do game com avaliação 89. São eles: Vini Jr. na 17ª posição, Neymar Jr na 19ª e Alisson na 23ª.

EA Sports FC 24 revela Kylian Mbappé, Alexia Putellas, Erling Haaland e Kevin De Bruyne como os melhores jogadores do game — Foto: Reprodução/Electronic Arts

EA Sports FC 24 vai rodar em quais plataformas? Quais são as diferenças?

EA Sports FC 24 será lançado em plataformas da geração atual e passada. Ao adquirir o game, o usuário recebe as versões de ambas as gerações, contato que sejam da mesma linha de console. O jogo também estará disponível no PC (via Steam, Epic Games Store e EA App) com uma versão baseada nas da atual geração (PS5 e Xbox Series X/S). O jogo também estará disponível no Nintendo Switch com uma versão própria que não será Legacy, sobre a qual falaremos mais a frente.

As versões do PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch terão melhorias na defesa e física da bola, mas ficarão de fora das principais novidades de EA Sports FC 24 nos consoles atuais. Na geração passada, o game não contará com a tecnologia HyperMotion V, que torna as animações mais realistas com captura de movimentos, nem Momentos Dinâmicos, como cenas de celebração, paradas e a premiação Bola de Ouro (Ballon d'Or, no original em francês). Os visuais também não serão tão realistas em matéria de iluminação, público e animação.

EA Sports FC 24 sairá em várias plataformas, mas só o PS5, Xbox Series X/S e PC terão novidades como o Hypermotion V para animações mais realistas — Foto: Reprodução/Steam

Terá crossplay no EA Sports FC 24?

O crossplay de EA Sports FC 24 permitirá que jogadores se enfrentem em diferentes consoles, desde que as versões sejam da mesma geração. Em outras palavras, usuários no PS5, Xbox Series X/S e PC poderão jogar entre si, enquanto que players do PS4 e Xbox One ficarão em um grupo a parte. O Nintendo Switch não terá crossplay entre nenhuma plataforma.

EA Sports FC 24 só terá crossplay entre versões da mesma geração com entre PS5, Xbox Series X/S e PC ou entre PS4 e Xbox One — Foto: Reprodução/Steam

Como será a versão do EA Sports FC 24 no Nintendo Switch?

EA Sports FC 24 para Nintendo Switch promete trazer as principais modalidades do game como Carreira, Volta Football e Ultimate Team, além de gráficos com engine Frostbite. Além disso, estará disponível um modo exclusivo chamado "Split Joy-Con", que permitirá jogar multiplayer com apenas um controle Joy-Con para cada jogador.

Nos últimos anos, a Electronic Arts lançava os games da série FIFA no Nintendo Switch em edições "Legacy", as quais eram basicamente a gameplay de FIFA 19 com atualizações anuais de times, uniformes e jogadores, sem novidades e modos dos outros consoles. Com essas novas mudanças, EA Sports FC 24 promete uma nova experiência para os usuários da Nintendo.

EA Sports FC 24 terá uma versão própria para o Nintendo Switch com mesmos modos dos outros consoles — Foto: Reprodução/Nintendo of America

O que é o Status de Fundação/FC Founder no EA Sports FC 24?

Usuários que jogarem EA Sports FC 24 até o dia 1º de novembro de 2023 receberão o status de Fundação do FC, ou FC Founder. Este título será dado para jogadores que apoiarem a nova franquia em seu nascimento e irá garantir benefícios por muitos anos nos próximos games da série. Na edição deste ano, já foi confirmado que o player receberá um emblema e uniforme exclusivos, além de outros benefícios ainda não detalhados.

Jogadores que apoiarem EA Sports FC 24 nos primórdios da nova franquia até 1º de novembro de 2023 ganharão o Status de Fundação (FC Founder) — Foto: Reprodução/Electronic Arts

A pré-venda do EA Sports FC 24 vai dar acesso ao Xbox Game Pass de graça?

A pré-venda de EA Sports FC 24 tanto em sua Edição Padrão quanto Edição Ultimate oferece um mês de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate de graça para os consoles Xbox, desde que o usuário ainda não seja assinante do serviço.

A assinatura normalmente é vendida por R$ 49,99 e garante acesso a mais de 100 jogos do Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox 360, além de jogos na nuvem pelo Xbox Cloud Gaming. O Xbox Game Pass Ultimate também inclui como bônus uma assinatura do EA Play, o que garante acesso à versão Trial de 10 horas de EA Sports FC 24 a partir de 22 de setembro.

A pré-venda de EA Sports FC 24 está oferecendo 1 mês de Xbox Game Pass Ultimate nos consoles Xbox para usuários que ainda não são assinantes — Foto: Reprodução/Microsoft

