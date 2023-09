Ehrengard - A Ninfa do Lago: veja sinopse e elenco do filme de época

O novo filme de romance em destaque na Netflix é Ehrengard: A Ninfa do Lago . A produção dinamarquesa, lançada nesta quinta-feira (14), está em terceiro lugar no Top 10 Filmes da plataforma. Baseado no romance homônimo da escritora Karen Blixen (1885-1962), o título é estrelado por Sidse Babett Knudsen (Borgen) e Mikkel Boe Følsgaard (O Amante da Rainha).

No enredo, um jovem galanteador é contratado por uma Grã-Duquesa para ensinar ao filho a arte da sedução. A direção é do premiado cineasta Bille August, vencedor do Globo de Ouro, Palma de Ouro e o Oscar pelo filme Pelle, o Conquistador (1987). O projeto havia sido anunciado desde 2021 pela Netflix, sendo finalmente lançado este ano. Veja, a seguir, mais informações sobre a trama, como elenco e repercussão.

Alice Bier Zandén é Ehrengard, protagonista que dá nome ao filme. Na trama, a jovem é objeto de conquista do sedutor Cazotte — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Ehrengard: A Ninfa do Lago

Cazotte (Følsgaard) é um rapaz que acredita ser um sedutor irresistível. Sua fama chega aos ouvidos da grã-duquesa de Babenhausen (Knudsen), reino cujo príncipe Lothar (Emil Aron Dorph) é um jovem retraído nas questões do amor. A monarca quer que Cazotte ensine seu filho e futuro rei a ser um homem atraente para as mulheres, o que facilitaria um matrimônio real.

Os planos dão errado quando surge um herdeiro ao trono fora do casamento. Cazotte se vê envolvido no escândalo e refugia junto com a família real em um outro castelo. Mas eis que, no local, o galanteador se apaixona por Ehrengard (Alice Bier Zandén), a filha de um general que é completamente imune aos galanteios do convencido Cazotte.

A grã-duquesa de Babenhausen solicita que Cazotte ensine seu filho, o príncipe Lothar, como ser um homem atraente entre as mulheres — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

O cast é composto por Emil Aron Dorph (Erna i krig) como Princípe Lothar e Alice Bier Zandén (O Gerente da Noite) como Ehrengard, além de Sidse Babett Knudsen (Borgen) como a duquesa e Mikkel Boe Følsgaard (O Amante da Rainha) no papel de Cazotte. Emilie Kroyer Koppel (Nordland '99) é Princesa Ludmilla, Jacob Lohmann (Loucos Por Justiça) interpreta o Sr. Marbod e Sara-Marie Maltha (Na Linha da Morte), Sra. Marbod. O roteiro é assinado por Anders Frithiof August (Um Homem de Sorte).

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, o longa não marcou presença nos agregadores Metacritic e Rotten Tomatoes, devido a baixa quantidade de resenhas entre os críticos. Na avaliação do público, Ehrengard conseguiu nota 5,4 no IMDb. Entre os poucos críticos que avaliaram a obra está Liz Kocan, do portal Decider. Em sua avaliação, ela considerou o filme "maratonável" para quem busca "um encantador conto de fadas romântico leve" e não uma "versão mais séria, revisionista e feminista".

Já Chris Joyce, do canal Movies and Munchies, percebeu os problemas sexistas do filme e criticou negativamente seu enredo. "Este parece ser mais um drama de época romântico bem fantasioso, mas lamentavelmente contém muito das problemáticas e atitudes misóginas que não tem mais lugar hoje na sociedade".

