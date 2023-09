Em uma Terra Muito Distante Havia um Crime: veja sinopse e elenco do filme

Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime é um filme japonês de fantasia e aventura, que chegou à Netflix na quinta-feira (14). A história, baseada no mangá Akazukin, Tabi no Tochu de Shitai to Deau do autor Aito Aoyagi, conta uma versão diferente de Chapeuzinho Vermelho. No longa, ela é uma detetive que acaba se envolvendo em um novo mistério e, agora, precisa desvendar um assassinato. A protagonista é interpretada por Kanna Hashimoto ( Re/Member ).

O filme também é estrelado por Yûko Araki (See Hear Love) e Takanori Iwata (Mesmo Se Você Não Fizer Isso), que dão vida à Cinderella e ao Príncipe Gilbert, respectivamente. A direção ficou por conta de Yûichi Fukuda, que também assina o roteiro. Com 1h47 de duração, o longa japonês mistura diversos gêneros como ação, fantasia e suspense. A seguir, confira sinopse, elenco e repercussão do novo título da Netflix.

Kanna Hashimoto estrela novo filme da Netflix como Chapeuzinho Vermelho — Foto: Reprodução/Netflix

Enredo

O filme revisita a conhecida história de Chapeuzinho Vermelho, com uma grande novidade: no enredo, ela é uma jovem independente, que viaja pelo reino resolvendo crimes. É em uma de suas viagens que ela encontra Cinderella, uma menina que sonha em se casar com o Príncipe, mas sofre com as humilhações frequentes de sua mãe, que não acredita em seu potencial.

Após uma transformação, com ajuda da magia, Chapeuzinho e a Cinderella vão para um importante baile da cidade. A festa, porém, é brutalmente interrompida quando guardas do Rei descobrem o corpo de Hans (Masaki Kaji), o cabeleireiro oficial da família real. A protagonista toma frente da complicada investigação, onde todos são suspeitos.

Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime: baile é interrompido por um assassinato — Foto: Reprodução/Netflix

Elenco e equipe técnica

Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime é protagonizado por Kanna Hashimoto, Yûko Araki e Takanori Iwata como Chapeuzinho, Cinderella e Príncipe Gilbert, respectivamente. A vítima do assassinato, Senhor Hans, é interpretada pelo ator Masaki Kaji (Samulife), enquanto Midoriko Kimura (Gintama 2) e Jiro Sato (Brothers in Brothel) interpretam a Bruxa Barbara e o Rei Bovell. A Netflix lista mais atores no elenco, como Natsuna (Gantz), Yumi Wakatsuki (Unlucky Girl) e Mirei Kiritani (Heroína Descalificada).

A direção ficou por conta de Yûichi Fukuda, conhecido no gênero da comédia e pelos títulos Gintama e Yūsha Yoshihiko. Ele também auxilia no roteiro, ao lado de Aito Aoyagi e Tetsurô Kamata. A produção do filme original do streaming é de Shinzo Matsuhashi.

Chapeuzinho Vermelho e Cinderella se tornam amigas em comédia da Netflix — Foto: Reprodução/Netflix

Repercussão na crítica

Ainda com poucos reviews em sites agregadores de crítica, o longa acumula 5,2 pontos no IMDb, com 71% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Na última plataforma, um usuário deixou um comentário destacando o lado de comédia do filme: “Apesar de ser muito longo, é uma paródia divertida. Tem muitos momentos em que você dá risada”, escreveu Lori C.

O portal Filmzzine também fez crítica positiva da obra de Fukuda: “Tem um plot de suspense que te prende, além de lições de moral, refletindo sobre o conceito de beleza no reino e aqueles que não se enquadram no padrão. É possível fazer paralelo com a cultura asiática, que, muitas vezes, associa o valor do indivíduo à aparência”, afirmou jornalista.

