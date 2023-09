Fazer um upgrade ou trocar de PC: saiba a melhor opção para você

Assim como comprar um carro novo, por conta de um defeito no antigo, pode ser uma decisão muito drástica, nem sempre adquirir um PC novo é a melhor opção. Por isso, o TechTudo preparou um guia completo com vantagens e desvantagens de fazer um upgrade no PC ou a compra de outro. Nesta matéria também há algumas dicas sobre quais componentes vale a pena atualizar.

Comprar um PC novo e trocar componentes de seu computador antigo são formas de melhorar o desempenho — Foto: Reprodução/Unsplash/Daniel Eliashevskyi

Quando é o momento de decidir entre fazer upgrade ou comprar outro PC?

A decisão entre fazer um upgrade no PC ou comprar um novo depende de suas necessidades, orçamento e preferências. Optar por melhorar as peças pontualmente pode fazer sentido quando você percebe que o desempenho de um componente específico está fazendo com que seu computador já não atenda às suas necessidades. Se as tarefas estão demorando mais do que deveriam para ser executadas, um upgrade em componentes chave, como processador, memória RAM ou placa de vídeo, pode proporcionar uma melhoria significativa.

Em contrapartida, há casos em que adquirir um novo PC é uma escolha mais apropriada. Por exemplo, se a maioria dos componentes do seu computador é ultrapassada, atualizá-las uma a uma pode representar um investimento desvantajoso levando em consideração o preço de um sistema inteiramente novo. Além disso, gabinetes muito antigos podem não ter espaço suficiente ou não serem compatíveis com as tecnologias mais recentes, impossibilitando a substituição por componentes mais atualizados.

Vantagens de fazer upgrade

A realização de um upgrade tende a ser uma opção mais econômica, uma vez que você pode focar seus investimentos apenas em componentes que realmente precisam de melhoria, em vez de adquirir um sistema completo. Essa abordagem direcionada também permite que você otimize o desempenho de acordo com seu orçamento, garantindo que você gaste apenas o que for necessário para atender às suas demandas específicas.

Trocar um pequeno número de componentes pode ser uma opção mais ecônomica — Foto: Filipe Garrett/TechTudo

Outra vantagem é que se comparado com a pesquisa, seleção e compra de um novo PC, fazer uma atualização pode ser um processo mais rápido. É possível focar na escolha dos componentes específicos que deseja melhorar, sem passar pelo processo de configuração e personalização de um sistema inteiramente novo. Com uma atualização, muitas vezes você pode manter seu sistema operacional e software existente, o que significa que não é necessário passar pelo processo de instalação e configuração que acompanha um novo PC.

Além disso, realizar um upgrade no seu PC em vez de comprar um novo também pode ter vantagens significativas em termos de sustentabilidade. Ao optar por realizar alterações pontuais de componentes, é possível aproveitar ao máximo as peças que ainda funcionam do seu PC antigo, diminuindo a quantidade de equipamentos eletrônicos descartados.

Vantagens de trocar de PC

Trocar de PC para um modelo mais novo pode oferecer vantagens significativas ao estar mais alinhado com as novas interfaces e tecnologias disponíveis. Como fabricantes alteram o tamanho e a compatibilidade de seus componentes com certa frequência, é importante que seu sistema inteiro esteja atualizado para receber lançamentos futuros sem que haja a necessidade de fazer muitas adaptações. Sistemas operacionais, como o Windows 11, também são atualizados periodicamente, o que pode requerer o upgrade de componentes, caso estes não sejam novos e compatíveis com o desempenho requerido.

Um computador novo pode garantir um salto de performance mais significativo e duradouro — Foto: Reprodução/Unsplash/Nubelson Fernandes

Os novos PCs geralmente apresentam hardware mais moderno e poderoso, o que resulta em melhorias significativas no desempenho. Nesse cenário, a execução de tarefas diárias ocorre de maneira ágil, sem que os componentes sejam levados ao limite. A eficiência de novos processadores e placas gráficas combinados também resulta em uma redução de gastos com eletricidade a longo prazo, uma vez que foram projetados para otimizar o consumo de energia em cargas de trabalho mais leves.

Além disso, atualizar inteiramente o seu PC pode trazer vantagens no que diz respeito à garantia e suporte. Geralmente uma máquina inteiramente nova possui garantia estendida, que cobre eventuais defeitos de fabricação e problemas de hardware por um período que pode variar de um a três anos. A compra de um PC novo também pode incluir acesso ao suporte técnico oferecido pelo fabricante. Isso é importante quando o usuário se depara com dificuldades técnicas, configurações complexas ou questões sobre o uso adequado do sistema.

Componentes que vale a pena atualizar

1. Unidade de armazenamento de dados

Atualizar a unidade de armazenamento de dados, seja substituindo um HDD por um SSD ou aumentando a capacidade de armazenamento, pode ser benéfico em várias situações. Por exemplo, se o seu computador estiver demorando para inicializar, abrir programas ou acessar arquivos, uma atualização para um SSD pode trazer um aumento significativo na velocidade de leitura e gravação, melhorando o desempenho geral do sistema.

SSD Samsung Wallpaper — Foto: Divulgação/Samsung

Fabricantes como a Samsung e a Kingston oferecem boas opções de SSD no segmento. Contudo, é importante verificar a compatibilidade do componente com o seu computador antes de realizar a compra.

2. Placa de vídeo

Se você estiver enfrentando desempenho insatisfatório em jogos, como um FPS baixo ou configurações gráficas mínimas, uma atualização da placa de vídeo pode proporcionar uma experiência de jogo mais suave e a possibilidade de jogar com configurações mais altas. A utilização de realidade virtual (VR) ou monitores em resolução 4K também podem ser beneficiados por uma placa de vídeo mais avançada, que garante um desempenho compatível com essas tecnologias.

Placa de vídeo RX 6750 XT da AMD — Foto: Divulgação/Amazon

Antes de adquirir uma nova placa gráfica é importante verificar se há espaço suficiente no gabinete para o componente pretendido, quanta energia a fonte instalada fornece, e por fim, que conexões de alimentação PCIe estão disponíveis. As líderes do mercado são as fabricantes NVIDIA e AMD. Ambas possuem opções interessantes para diferentes objetivos.

3. Processador

O processador é outro componente que pode aumentar sensivelmente a performance de sua máquina quando atualizado. Em casos em que o PC enfrenta atrasos na abertura de programas ou lentidão geral, a atualização do processador pode trazer uma melhoria notável no que diz respeito à velocidade e responsividade do sistema. A evolução constante de softwares também pode demandar mais capacidade de processamento. Dessa forma, atualizar o componente assegura que seu sistema tenha o poder necessário para lidar com versões futuras de aplicativos.

Processador Intel — Foto: Divulgação/Intel

Apesar de um processador atualizado melhorar o desempenho do seu PC de forma geral, algumas verificações são necessárias antes de efetuar o upgrade. O soquete da CPU e o chipset da placa-mãe devem ser compatíveis com o novo processador. Em alguns casos, pode ser necessário atualização da BIOS da placa mãe para verificar a compatibilidade. Além disso, a sua máquina deve contar com um sistema de resfriamento adequado ao novo processador. Atualmente, a Intel e a AMD destacam-se entre grandes fabricantes do componente no mercado. Verifique qual modelo fornecido por uma das empresas atende melhor às suas necessidades e orçamento.

4. Cooler e sistema de resfriamento

Algumas vezes quando o computador está mais lento do que deveria o problema pode estar ligado ao sistema de resfriamento. Se o processador estiver atingindo temperaturas excessivamente altas durante o uso normal ou em carga, pode ser um sinal de que a refrigeração atual não está sendo eficiente. Atualizar para um cooler mais eficaz pode ajudar a manter as temperaturas sob controle e prolongar a vida útil do seu hardware.

A atualização do cooler ajuda a manter as temperaturas sob controle e prolonga a vida do hardware — Foto: Divulgação/Cooler Master

Vale ressaltar a importância de atestar o superaquecimento da sua máquina antes de efetuar qualquer substituição. Para fazer isso, utilize programas de monitoramento de temperatura, HW Monitor, HWiNFO e Core Temp. Esses softwares são capazes de indicar se o sistema de resfriamento interno do seu PC está sendo insuficiente em relação ao calor gerado. Diagnosticado o problema, marcas como Cooler Master e DeepCool podem oferecer coolers que atendam às suas necessidades.

Custo

Como dito anteriormente, o custo é um aspecto fundamental na decisão de realizar um upgrade ou trocar o antigo PC por um novo. Nesse cenário, é necessário analisar quantos componentes precisam ser trocados para que a máquina volte a atender às suas necessidades.

É recomendável que esse diagnóstico seja feito por um profissional. Contudo, frequentes telas azuis, travamentos e reinicializações inesperadas, podem indicar que existem problemas graves de hardware. Geralmente esse tipo de defeito requer a substituição de peças de alto custo. Se o valor do investimento para atualização desses componentes se aproximar ou exceder o preço de um computador mais recente, a melhor opção é adquirir um sistema inteiramente novo.

Por outro lado, se a maioria dos componentes do seu PC estiver atendendo bem às suas necessidades, investir em atualizações específicas, como um processador mais rápido ou uma placa de vídeo mais recente, pode fornecer um aumento significativo de desempenho.

