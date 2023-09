FGTS Digital: tudo que você precisa saber sobre a plataforma

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) agora conta com uma plataforma online. O FGTS Digital é um conjunto de sistemas criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para reduzir burocracias e facilitar os procedimentos tanto de empregadores quanto de trabalhadores. O site está em fase de testes até 10 de novembro, mas já pode ser acessado facilmente com uma conta Gov.br . A previsão é de que a ferramenta seja implementada oficialmente apenas em janeiro de 2024. A seguir, confira tudo que você precisa sobre a nova plataforma FGTS Digital.

Como consultar o FGTS? Veja o guia definitivo para PC e celular

Saiba como acessar o FGTS Digital — Foto: Clara Fabro/TechTudo

FGTS Digital: tudo que você precisa saber sobre a ferramenta

O TechTudo reuniu todas as informações que você precisa saber sobre o FGTS Digital. Confira o índice abaixo.

FGTS Digital 2023: o que é e para quem o Ambiente de Testes está disponível? Quando começa FGTS Digital? Entenda o cronograma Portal do FGTS Digital: como acessar o Ambiente de Testes FGTS Digital: todas as ferramentas disponíveis no período de testes Manual do FGTS Digital: como acessar O que é eSocial?

1. FGTS Digital 2023: o que é e para quem o Ambiente de Testes está disponível?

O FGTS é a nova plataforma do Ministério do Trabalho e Emprego para gerenciar os processos relacionados ao FGTS. Atualmente, a plataforma está em fase de teste e deve ser implementada oficialmente apenas em janeiro de 2024. No entanto, o site já está disponível para que os usuários se acostumem com a ferramenta. A forma de pagamento escolhida para a ferramenta foi o Pix.

O serviço foi anunciado em agosto de 2023 e começou seu período de testes em 19 de agosto — estando disponível, inicialmente, apenas para integrantes do Grupo 1 do eSocial (com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016). Em 23 de setembro, a plataforma tornou-se aberta para os demais grupos.

2. Quando começa FGTS Digital? Entenda o cronograma

19 de agosto de 2023 : entrada do Grupo 1 do eSocial na plataforma de testes

: entrada do Grupo 1 do eSocial na plataforma de testes 23 de setembro de 2023 : todos podem utilizar a plataforma de testes

: todos podem utilizar a plataforma de testes 10 de novembro de 2023 : fim dos testes. A plataforma ficará fechada até 31 de dezembro para se preparar para a implementação oficial.

: fim dos testes. A plataforma ficará fechada até 31 de dezembro para se preparar para a implementação oficial. Janeiro de 2024: entrada em produção do novo sistema.

Cronograma do FGTS Digital — Foto: Divulgação/Gov.br

3. Portal do FGTS Digital: como entrar no Ambiente de Testes

Passo 1. Vá até a seção do FGTS Digital no site do Gov.br (https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital) para ter acesso ao "Ambiente de Testes". Note que o período de testes vai até 10 de novembro e, depois disso, a ferramenta será fechada temporariamente visando preparar o sistema para a implementação oficial em janeiro;

Acesse o site do FGTS Digital — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 2. Clique sobre o banner "ACESSE (Ambiente de Testes)" para utilizar a ferramenta. Se quiser saber mais detalhes sobre o FGTS Digital, clique sobre "CONHEÇA O FGTS DIGITAL" para ser redirecionado a um artigo do site do Gov.br sobre o novo serviço;

Clique sobre o banner indicado para acessar a plataforma do FGTS Digital — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 3. Depois, clique na opção "Entrar com GOV.BR" para fazer login com a sua conta do Gov.br;

Entre com a sua conta Gov.br na plataforma de testes do FGTS Digital — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 4. Informe os seus dados pessoais para fazer login na plataforma do Governo. Se preciso, crie uma conta Gov.br;

Digite o seu CPF e senha nos campos indicados para entrar na plataforma do FGTS Digital — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 5. Agora, confirme seus dados pessoais (CPF, nome e endereço) e insira informações de contato (e-mail e telefone) e uma frase de segurança. Se preciso, você também pode clicar em "Adicionar contato" para acrescentar mais formas de comunicação. Quando terminar, clique em "Salvar". Selecione "Sim" quando a mensagem "Dados salvos com sucesso. Deseja seguir para a tela inicial do sistema?ê aparecer.

Confirme seus dados e insira informações de contato — Foto: Reprodução/Yuri Neri

Passo 6. Pronto! Agora você já tem acesso aos aplicativos do FGTS Digital.

Ferramentas do FGTS Digital — Foto: Reprodução/Yuri Neri

4. FGTS Digital: todas as ferramentas disponíveis no período de testes

Gestão de guias: Emissão, consultas e detalhamento de guias; Remunerações para fins rescisórios: Edição e visualização para fins de cálculo das indenizações compensatórias; Consultas do Empregador: Consultas FGTS por vínculo FGTS consolidado e Pendências do empregador; Dados do empregador: Exibe os dados cadastrais do empregador e permite a manutenção dos seus contatos; Central de Mensagens: Exibe as mensagens da caixa postal do empregador; Procurações: Outorga e manutenção de Procurações; Notícias, manuais e dúvidas: Acesso às últimas notícias, manuais do sistema, perguntas frequentes e outras informações; Simular pagamento; Canais de atendimento: Formulário de atendimento ao empregador, WhatsApp e chatbot.



5. Manual do FGTS Digital: como acessar

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou um manual para quem quer mais detalhes sobre o FGTS Digital. Para acessá-lo, basta colar o link "https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/servicos/empregador/fgtsdigital/manual-e-documentacao-tecnica/manual-do-orientacao-do-fgts-digital-versao-1-0-18-08-2023.pdf" (sem aspas) e dar Enter. Você também pode baixar ou imprimir o documento clicando nos links correspondentes no canto superior direito da página.

6. O que é eSocial?

eSocial é uma plataforma sigilosa do Governo Federal que reúne dados fiscais e empregatícios. Nela, os empregadores são divididos por níveis. O Grupo 1 teve acessado antecipado à plataforma de testes do FGTS Digital — mas agora todos os grupos já podem acessar a ferramenta.

Grupo 1: empregadores com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016;

Grupo 2: empregadores com faturamento até R$ 78 milhões em 2016;

Grupo 3: empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor rural PF;

Grupo 4: órgãos públicos e organizações internacionais.

Com informações de Gov.br

