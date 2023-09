Filme Onda de Calor está no Top 10 da Netflix; conheça romance picante

O filme Onda de Calor está em alta na Netflix em meio à subida de temperatura no Brasil. Em segundo lugar no Top 10, o título é um dos romances picantes disponíveis na plataforma. Lançado em 2022, o longa do diretor Ernie Barbarash (Cubo Zero) mostra a história de uma mulher que se envolve numa relação extraconjugal perigosa com a esposa de seu chefe.

O título é estrelado por Kat Graham (a Bonnie Bennett de Diários de um Vampiro) e Merritt Patterson (A Realeza). Com lançamento bastante tímido no ano de seu lançamento, Onda de Calor não marcou presença em portais como Rotten Tomatoes e Metacritic. Porém, se você gosta de romances tórridos e sem preconceitos, veja mais informações sobre o filme.

A atriz Kat Graham, conhecida por atuar em Diários de um Vampiro, é protagonista e uma das produtoras executivas de Ondas de Calor — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Enredo de Ondas de Calor

Claire Valens (Graham) é uma trabalhadora obstinada que consegue um emprego de assistente do rico empresário Scott Crane (Sebastian Roché). Ela compartilha sua conquista com Eve (Patterson), uma mulher atraente com quem tem um relacionamento. Mas quando Claire é convidada para uma festa na mansão de Scott, ela descobre que Eve é na verdade a esposa de seu chefe. A partir de então, a assistente se vê envolvida numa teia de conspirações que pode colocá-la na mira da polícia.

Elenco e equipe técnica

Junto com Kat Graham e Merritt Patterson, integram o elenco Sebastian Roché (1923), Cardi Wong (Clube do Terror) no papel de Arlo Leonard, Roger Cross (Coroner) interpretando Detetive Parker, Aren Buchholz (Verão de 84) dando vida à Lane, Kayla Wallace (The Magicians: Escola de Magia) sendo Olivia, entre outros.

Kat, além de protagonista, é uma das produtoras do filme. O roteiro é de Chris Sivertson (Batismo de Sangue). Onda de Calor tem distribuição da Paramount Pictures; no entanto, não está disponível no Paramount+ no Brasil.

Eve é uma mulher sedutora que esconde de Claire o seu casamento com Scott — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Sem avaliações no Rotten Tomatoes e IMDb, o título possui entre o público nota 5,1 no IMDb e média 2.5 de 5 estrelas no Letterboxd. No Decider, um dos poucos portais que escreveram resenhas sobre o filme, o crítico John Serba considerou o longa como "dispensável". "Onda de Calor não tá nem aí pra nada. O filme não liga para os detalhes e está mais preguiçoso que o Garfield no Dia do Trabalhador", escreveu o jornalista.

Confira o trailer de Onda de Calor

Com informações de IMDb, Letterboxd, Netflix, Rotten Tomatoes

