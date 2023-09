As fintechs, startups e big techs parecem ter dominado o mundo, mudando completamente o cenário do mercado. Grandes nomes, como Alphabet ( Google ), Apple , Meta , Nubank , Microsoft e Amazon , têm tido cada vez mais impacto na maneira como o universo dos negócios funciona e também no dia a dia das pessoas. Mas, afinal, o que são essas empresas? O que significam esses termos? Quais as diferenças entre companhias tradicionais e essas tecnológicas? O TechTudo preparou um guia completo sobre o assunto. A seguir, saiba o que são fintechs, startups e big techs, quais as diferenças entre cada uma, exemplos de empresas e tudo o que você precisa saber.

Fintechs, startups e big techs: entenda significados e exemplos no mundo — Foto: Getty Images/Justin Tallis

Neste guia, você vai ver:

O que é Fintech? O que é Startup? O que é Big Tech? Quais as diferenças entre fintech, startup e big tech? Exemplos de big techs? Exemplos de fintechs? Quais as diferenças para empresas tradicionais?

O que é Fintech?

A palavra fintech é uma abreviação para "financial technology", que significa "tecnologia financeira" em português. Enquanto empresa, pode se referir a qualquer programa, aplicativo ou tecnologia que ofereça serviços financeiros digitais, tendo a tecnologia como base. A ideia dessas companhias é facilitar e automatizar formas tradicionais de financiamento para empresas e consumidores. Além disso, podem utilizar as mais recentes ferramentas tecnológicas em monetização, como o registro de transações digitais, blockchain e inteligência artificial (IA).

Portanto, uma empresa fintech tende a ser inovadora no setor em que trabalham, usando a tecnologia para mudar a relação entre consumidores e o mundo financeiro. Outras características costumam incluir rapidez no atendimento - que, aliás, costuma ser feito digitalmente -, taxas de juros mais baixas e todas as ações disponíveis via Internet, seja pelo app ou site.

As fintechs representam uma inovação digital no consumo de serviços e produtos financeiros — Foto: Foto: Raquel Freire / TechTudo

O que é Startup?

Uma startup é uma empresa que visa resolver, a partir de tecnologias, um problema ou ocupar uma lacuna que exista em alguma área. Nesse sentido, costumam ser companhias que buscam inovar no setor em que se propõem, oferecendo um novo serviço ou novo formato. Elas costumam precisar de financiamento inicial, mão de obra especializada, tempo, mercado e, claro, de uma oferta inovadora.

É possível uma fintech e uma big tech ser uma startup. Exemplos desse tipo de empresa são Netflix, Zoom e Nubank - que, vale dizer, é também uma fintech. Elas variam muito de tipo e tamanho, e podem, por exemplo, implementar soluções sociais, culturais e ambientais, ou ainda venderem produtos e serviços diretamente para consumidores finais.

O Ifood é uma startup brasileira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O que é Big Tech?

"Big tech" é o nome como ficaram conhecidas empresas gigantes do setor de tecnologia, situadas na região do Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos. Inicialmente, os nomes envolvidos eram da Amazon, Apple, Facebook (Meta), Google (Alphabet) e Microsoft. Porém, com o tempo, outras companhias tecnológicas foram envolvidas no segmento, como Twitter (X), Samsung, Netflix, Alibaba e a Tesla. Falando de forma resumida, big techs são grandes empresas do ramo de tecnologia que oferecem serviços tecnológicos e monetizam bases robustas de dados.

Como dito anteriormente, uma big tech pode ter sido também uma startup. É o caso do Facebook (Meta), que ocupou uma lacuna de rede social e teve seu início como uma companhia de startup. Atualmente, essas empresas continuam sendo inovadoras no setor de tecnologia, utilizando Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (Iot) e armazenamento em nuvem de forma inteligente.

A Amazon, além de ser referência no e-commerce, também é destaque no streaming, com o Prime Video — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Quais as diferenças entre fintech, startup e big tech?

Mesmo que similares em alguns aspectos, as startups, fintechs e big techs têm algumas diferenças. Como dito anteriormente, big techs e fintechs podem iniciar como startups, mas nem toda startup vai se transformar em uma big tech ou fintech. Isso porque é possível existir uma startup de qualquer setor, enquanto as fintechs são focadas na área financeira, e as big techs, na tecnológica.

Além disso, outra grande diferença entre os tipos de empresa é que, enquanto as fintechs e as big techs são consolidadas, as startups passam por diversos estágios até se consolidarem de fato. Na verdade, falando em termos mais práticos, é como se "startup" fosse a etapa inicial de uma companhia que visa inovar a partir de tecnologia.

Segundo a Interbrand, big techs e startups lideram o ranking das marcas mais valiosas do mundo — Foto: Zé Victor Meirinho/TechTudo

Exemplos de big techs

Apple

Tendo sido a primeira empresa a atingir um valor de mercado de US$ 3 trilhões, em 2022, a Apple se encontra na liderança do Vale do Silício e também do mundo. Os principais produtos que ela oferece são eletrônicos, softwares e serviços online.

Seu smartphone, o Iphone, é o grande destaque lançado anualmente, e sempre aparece no topo de vendas desde seu primeiro lançamento — Foto: Apple/Divulgação

Facebook (Meta)

A Meta é destaque por ser um conglomerado multinacional relacionado às redes sociais, mas que também inclui outros tipos de inovação tecnológica. Os produtos mais conhecidos são o Facebook, Instagram e WhatsApp, mas a empresa também tem óculos de realidade virtual, desenvolvimento de linguagem em inteligência artificial e mais.

Aplicativo multiplataforma é a rede social mais utilizada pelos brasileiros — Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

Microsoft

Outra gigante do setor de tecnologia que compõe as big techs é a Microsoft. Especializada por produtos eletrônicos para computadores, a empresa de Bill Gates tem o buscador Bing, um console próprio de videogames (Xbox), investimento em jogos e 49% da OpenAI, startup que desenvolveu o ChatGPT.

o sistema operacional, Windows, é um dos produtos mais conhecidos e utilizados da Microsoft — Foto: Divulgação/Microsoft

Exemplos de fintechs

Representado como umas das principais fintechs da história, a empresa de software financeiro foi pioneira no serviço de pagamentos online. Entre as principais funções do Paypal estão comprar usando o cartão de crédito, realizar pagamentos diretamente da conta bancária e mais.

Quando o usuário cadastra seu cartão na conta do PayPlas, as informações ficam guardadas com segurança — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

QuintoAndar

Lançada em 2015, o Quinto Andar é um exemplo de fintech que não é de pagamentos online, mas se encontra no espectro de fintechs. Isso porque, ao representar a figura de fiador em um contrato, a empresa facilita o processo de aluguel ou compra imóveis residenciais.

Aplicativo funciona como um fiador virtual — Foto: Foto: Helio Beggiora / TechTudo

Nubank

Apelidado de “Roxinho”, o Nubank é uma fintech brasileira fundada em 2013 por David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible. Entre seus serviços estão pagamentos de contas, transferências, sem taxas para depósitos (por boleto) ou tarifas para manutenção e cartão virtual. Recentemente, segundo os dados no Ranking de Reclamações do Banco Central (BC), o Nubank se tornou o 4º maior banco em número de clientes do Brasil, ultrapassando o Banco do Brasil.

Banco digital chegou a 77,6 milhões de clientes no 2º trimestre de 2023 — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Exemplos de startups

Conhecido por ser um aplicativo de aprendizado de idiomas, o Babbel é uma startup alemã lançada em 2008. Seu diferencial de crescimento foi os recursos multimídia disponibilizados, como podcasts e reconhecimento de fala, e o foco em conversas cotidianas para ensinar outras línguas.

Babbel tem vários idiomas para aprender (Foto: Divulgação) — Foto: TechTudo

Slack é um serviço de mensagens multiplataforma para todos os tipos de comunicação (profissional, organizacional e comunitária). Lançada em 2013, rapidamente ganhou popularidade e, hoje, o Slack é uma das plataformas de comunicação mais utilizadas para equipes.

O Slack está disponível para Android, IOS e Web — Foto: Unsplash/Austin Distel

Apontada com uma das startups brasileiras em destaque neste ano pela Forbes, a Alura é uma escola tech com mais de 1,3 mil cursos disponíveis. A plataforma também oferece serviços para escolas de ensino fundamental e ensino médio.

Na plataforma Alura, o aluno estuda online e recebe o certificado de participação ao concluir cada curso — Foto: Nataly Lima/TechTudo

Quais as diferenças para empresas tradicionais?

A principal diferença é que essas empresas costumam unir tecnologia, inovação e interação. Para isso, elas surfaram no surgimento de novas ferramentas tech, como a internet e inteligência artificial. Elas também costumam ter boa parte dos seus processos feitos de forma tecnológica, via sites ou aplicativos, além de, como dito anteriormente, poderem também oferecer serviços digitais.

Os pagamentos por NFC é mais um avanço em relação ao cartão físico e as empresas tradicionais — Foto: Divulgação/Motorola

Com informações de Emeritus, Plaid, MichiganTech, HubSpot e Forbes

