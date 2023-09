Fone de ouvido faz mal? Saiba volume e frequência ideais para uso seguro

O uso de fones de ouvido tem se tornado cada vez mais constante à medida que a sociedade adota comportamentos cada vez mais ligados à tecnologia. Diante disso, é fundamental ter atenção aos riscos que envolvem a atividade para proteger a saúde auditiva a longo prazo. Limitar a altura do volume, escolher o fone correto e fazer pausas programadas estão entre as medidas saudáveis que devem ser adotadas pelos usuários.

Seja por tempo de exposição ou volume excessivo, o uso desregrado de fones de ouvido pode gerar diversos riscos à saúde. Entre eles estão perda auditiva, zumbidos nos ouvidos, problemas relacionados ao equilíbrio e náuseas e até mesmo infecções causadas por bactérias. Pensando nisso, o TechTudo elaborou um guia completo para você saber quais comportamentos de uso são prejudiciais à sua saúde e que medidas devem ser adotadas para evitar maiores problemas.

Uso desregrado de fones de ouvido pode levar a uma série de problemas — Foto: Divulgação/Xiaomi

Fones de ouvidos podem causar perda auditiva?

Quando os fones de ouvido são usados ​​em volumes altos, por longos períodos de tempo e com frequência, podem causar danos aos tecidos delicados do ouvido interno. Isto porque nosso aparelho auditivo é composto por milhares de células ciliadas, que são responsáveis por transmitir o som captado até o cérebro. O uso do dispositivo de forma desregrada pode causar danos permanentes a estas células, interrompendo a transmissão do som.

Realizar exames auditivos periodicamente é recomendado para usuários frequentes de fones de ouvido — Foto: Pexels/Karolina Grabowska

Por conta disso, o mau uso de fones de ouvido pode levar a uma uma perda auditiva gradual e permanente ao longo do tempo, também conhecida como perda auditiva induzida por ruído (PAIR) . É importante ressaltar que o dano é cumulativo e pode ocorrer ao longo do tempo, de forma que as lesões podem não ser imediatamente perceptíveis. A perda auditiva temporária é muitas vezes um sinal de alerta e deve ser levada a sério, pois pode ser um prenúncio de danos permanentes se as precauções não forem tomadas. Os sintomas comuns da PAIR incluem dificuldade em ouvir sons mais sutis, zumbido nos ouvidos e sensação de ouvidos abafados.

Fones de ouvidos podem causar zumbido?

Apesar de não ser tão comum, o uso prolongado e inadequado de fones de ouvido pode causar o desenvolvimento ou agravamento do zumbido no ouvido, também conhecido como tinnitus. Trata-se de uma condição auditiva caracterizada pela percepção de um som contínuo ou intermitente em um ou ambos os ouvidos, na ausência de qualquer fonte sonora externa. Esse som pode assumir várias formas, como zumbido, apito, chiado, rugido, sibilo ou até mesmo um som semelhante ao pulso.

Usar fone de ouvido por muito tempo também pode gerar um aumento da sensibilidade auditiva, o que gera incômodos — Foto: Reprodução/karlyukav/Freepik

Vale ressaltar que 50% das pessoas que sofrem de zumbidos estão propensas a desenvolver hiperacusia. Sob essa condição, o ouvido adquire uma sensibilidade auditiva aumentada, na qual sons cotidianos, que podem ser considerados normais para maioria das pessoas, são percebidos de forma exagerada. Ambas as condições também podem ter um impacto significativo na qualidade de vida e no bem-estar emocional, levando a ansiedade, depressão e estresse.

Fones de ouvido podem causar problemas relacionados ao equilíbrio e náuseas?

Apesar do uso de fones de ouvido não ser relacionado diretamente a problemas relacionados ao equilíbrio e náuseas, sob algumas situações específicas a utilização do dispositivo pode causar a manifestação desses sintomas. Por exemplo, em algumas pessoas que já têm um histórico de tonturas ou vertigens, ou que têm condições médicas subjacentes que afetam o equilíbrio, a música alta ou os sons fortes podem exacerbar esses sintomas, levando a sentimentos de desequilíbrio ou náusea.

Sob algumas situações específicas, fones de ouvido podem causar náuseas e problemas de equilíbrio — Foto: Reprodução/Unsplash/Elice Moore

Além disso, usar fones pode atrapalhar o ouvido na função de auxiliar o cérebro na orientação física do corpo no espaço. Ao utilizar dispositivos com recursos como o Cancelamento de Ruído Ativo, que elimina os sons do ambiente, o usuário pode interferir na capacidade do ouvido de detectar as mudanças sutis na posição da cabeça e do corpo, levando a uma sensação de desequilíbrio.

Fones de ouvido podem causar infecções?

Apesar de fones de ouvido também não estarem diretamente relacionados a infecções no aparelho auditivo, algumas práticas de uso podem resultar no acúmulo de cera e no crescimento bacteriano. Estudos demonstram que pessoas que utilizam fones com maior frequência acumulam uma maior quantidade de bactérias tanto no dispositivo quanto no ouvido.

Algumas práticas de uso de fones de ouvido podem resultar no acúmulo de cera e no crescimento bacteriano — Foto: TechTudo

Mesmo que os riscos de contrair uma infecção sejam baixos, eles existem. Fones de ouvido podem bloquear a ventilação natural do canal auditivo, criando um ambiente úmido. A umidade é propícia ao crescimento de bactérias e fungos, o que pode aumentar o risco de infecções no ouvido.

Boas práticas no uso de fones de ouvido

1. Mantenha o volume regulado em níveis mais baixos

Estudos comprovam que exposição a sons com potência acima de 85 decibéis (dB) representa um risco aumentado de danos à audição, especialmente quando ocorre por um período prolongado. Como grande parte dos fones de ouvidos alcançam maiores níveis de dB, o ideal é nunca ouvir músicas no volume máximo. Fabricantes de smartphone, inclusive, incorporam recursos de segurança em seus dispositivos para evitar que os usuários aumentem o volume dos fones de ouvido a níveis potencialmente prejudiciais.

Estudos comprovam que exposição a sons com potência acima de 85 decibéis (dB) representa um risco aumentado de danos à audição, — Foto: (Foto: Marvin Costa/TechTudo)

O volume recomendado ao usar fones de ouvido pode variar ligeiramente de acordo com as diretrizes de diferentes organizações de saúde auditiva, mas você pode tentar seguir a estratégia “60/60”, ou seja 60% do volume para uma exposição de uma hora. Caso precise usar os fones por mais tempo, diminua o volume proporcionalmente.

2. Faça pausas no uso sempre que possível

Usar fones de ouvido por longos períodos pode prejudicar o ouvido de várias maneiras devido à exposição contínua a níveis elevados de som e à pressão física exercida pelo fone de ouvido dentro do canal auditivo. Por conta disso, o ideal é que o usuário faça pausas programadas sempre que possível. Isso ajuda a não fadigar células sensoriais no ouvido interno, que podem ser danificadas devido à exposição prolongada a sons altos.

Usar fones de ouvido por longos períodos pode prejudicar o ouvido de várias maneiras devido à exposição contínua a níveis elevados de som — Foto: Reprodução/Towfiqu barbhuiya/Unsplash

As pausas podem ser programadas de acordo com a sua possibilidade, mas é recomendável que ocorram a cada 30 ou 60 minutos de uso. Para fazer isso, configure um alarme ou temporizador no seu dispositivo ou relógio para lembrá-lo de fazer as interrupções. As pausas podem ser uma boa oportunidade para praticar exercícios de respiração ou simplesmente descansar.

3. Use fones de qualidade e com recursos úteis

Leve em consideração adquirir fones que prezem pela qualidade sonora, pois oferecem uma experiência de audição mais clara e equilibrada, o que, por sua vez, pode ajudar a evitar a necessidade de aumentar o volume para ouvir detalhes da música. Esses dispositivos são projetados para reproduzir a música de forma mais precisa e fiel à gravação original. Isso significa que você pode ouvir todos os detalhes da música, incluindo tons graves, médios e agudos, sem distorções indesejadas.

Fones que prezam pela qualidade sonora oferecem uma experiência de audição mais clara e equilibrada — Foto: Reprodução/Unsplash/Larry George II

Alguns fones também contam com recursos avançados que podem ajudar a preservar a saúde do ouvido. Entre eles, o cancelamento de ruído ativo (ANC) que é eficaz em bloquear ou reduzir o ruído ambiente indesejado, permitindo que você ouça melhor a música ou o áudio em volumes mais baixos. Com isso, não é necessário aumentar o volume para compensar o ruído ao seu redor, reduzindo a exposição a níveis sonoros prejudiciais.

4. Higienize os fones de ouvido

Higienizar fones de ouvido regularmente pode contribuir para a preservação da saúde auditiva de várias maneiras, ajudando a prevenir infecções no ouvido e a manter a qualidade da audição. Os dispositivos frequentemente entram em contato com a pele e podem acumular suor, óleos naturais e sujeira. Isso cria um ambiente propício para o crescimento de bactérias e fungos. A falta de higiene adequada dos fones de ouvido pode levar a infecções, como otite externa. Manter os fones limpos ajuda a reduzir esse risco.

Higienizar fones de ouvido regularmente pode contribuir para a preservação da saúde auditiva — Foto: Reprodução/Unsplash/Jordan Cormack

Além disso, resíduos de sujeira e cera de ouvido podem se acumular nas grades ou nas pontas dos fones de ouvido, afetando a qualidade do som. A limpeza dos componentes sonoros dos dispositivos pode manter a fidelidade sonora e evitar distorções.

