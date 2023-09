Generation Zero: veja história, gameplay e requisitos do jogo de tiro

👉 Quais são os 10 melhores jogos na sua opinião? Opine no Fórum do TechTudo

História de Generation Zero

Generation Zero se passa durante a Guerra Fria sueca nos anos 1980. O jogador faz parte de um grupo de adolescentes que descobre que sua cidade foi invadida por máquinas assassinas. Com isso, eles precisam se unir para enfrentar essas máquinas usando armamento pesado e táticas de guerrilha. Além disso, é necessário procurar evidências para entender a origem dos robôs gigantes e descobrir formas de parar essa ameaça mecânica.

Gameplay de Generation Zero

Generation Zero coloca os jogadores para enfrentar ameaças mortais e desvendar a verdade por trás dos eventos na região. É possível jogar individualmente ou em modo co-op online, o que pode ajudar na exploração do mundo aberto do game. Além disso, é preciso coletar peças de inimigos derrotados para construir seus próprios equipamentos e armas, desde pistolas simples até lança-foguetes.