Impressora para sublimação Epson vale a pena? Conheça a Surecolor F170

A impressora para sublimação Epson SureColor F170 é um dos principais modelos do mercado para a personalização de produtos. Ideais para customizar desde camisetas até itens de decoração, as impressoras deste tipo são usadas por diversos tipos de profissionais, como designers de produto, para criar o visual de uma peça. O modelo SureColor F170 da Epson promete oferecer uma instalação simplificada e tem capacidade para trabalhar com diferentes materiais, como neoprene, metal e cerâmica. O produto está disponível na Amazon Brasil em oferta por R$ 1.999 .

Além disso, a impressora de sublimação da Epson se destaca pela tecnologia PrecisionCore, que promete alta qualidade de impressão em variadas superfícies. A seguir, confira a análise completa com os prós e contras da impressora para sublimação Epson SureColor F170 e saiba se esse é o produto ideal para você.

A impressora de sublimação Epson F170 tem conectividade USB, Ethernet e Wireless integrado — Foto: Reprodução/Amazon

O que é uma impressora para sublimação?

A impressora para sublimação é um tipo de impressora que usa calor para vaporizar a tinta, que é então absorvida pelo material a ser impresso, possibilitando a impressão em uma variedade de materiais, desde tecidos até cerâmicas e metais. Por isso, esse tipo de máquina é muito usado para a personalização de produtos.

O processo de sublimação em si envolve a transformação da tinta de um estado sólido para um gasoso, sem passar pelo estado líquido. Quando o calor é aplicado durante o processo de impressão, a tinta se vaporiza e se infiltra na superfície do material, formando uma imagem nítida, vibrante e durável que é resistente ao desbotamento.

Qual é a diferença entre uma impressora para sublimação e uma impressora convencional?

As impressoras convencionais, como as impressoras a jato ou a laser, trabalham depositando tinta ou toner sobre a superfície do papel. No caso das impressoras a jato, gotículas de tinta são pulverizadas do cartucho sobre o papel. Nas impressoras a laser, um toner em pó é fundido ao papel através de calor e pressão. Ambas criam imagens ou textos nítidos e precisos, no entanto, são limitadas à impressão em papel ou materiais similares.

Impressoras para sublimação são usadas para criar artes, estampas e fotos para personalização de produtos variados — Foto: Divulgação/Freepik

Impressoras de sublimação, por outro lado, operam de uma maneira completamente diferente. Em vez de depositar a tinta diretamente sobre o papel, elas usam calor para vaporizá-la. Então, a substância se infiltra no material a ser impresso, proporcionando uma imagem duradoura e resistente ao desbotamento. Outra diferença é que as impressoras para sublimação podem imprimir em uma bem variedade maior de materiais.

Ficha técnica da impressora para sublimação Epson SureColor F170

Tecnologia de impressão: Cabeça de impressão PrecisionCore microTFP®

Resolução máxima de impressão: 1200 x 600 dpi

Tamanho mínimo da gota de tinta: Tecnologia de gota de tamanho variável

Configuração do bico: 784 bicos; 400 bicos pretos, 128 bicos x ciano, magenta e amarelo

Tipo de tinta: Frascos de tinta Epson T49M

Paleta de tinta: CMYK (Tinta preta T49M120, Tinta ciano T49M220, Tinta magenta T49M320, Tinta amarela T49M420)

Sistemas operacionais: Windows 10, Windows 8, 8.1 (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits) Mac OS X 10.6 - macOS 10.15.x 6

Temperatura: Operacional: 10 ° a 35 ° C | Armazenamento: -20 ° a 40 ° C

Umidade: Operacional: 20 - 80% | Armazenamento: 5 - 85% (sem condensação)

Velocidade máxima de impressão: 65 ppm

Dimensão de Impressão: até 21,59 cm de largura

Bandeja de alimentação: automática com capacidade para 150 folhas

Nível de som: Potência: 6,6 B (A) | Pressão: 53 dB (A)

Conexão: USB, Ethernet ou Wireless integrado

Peso: 4,6 Kg

Dimensão do produto: 34,7 x 37,5 x 18,7 cm

Garantia: 1 ano ou até 15.000 páginas

Destaques da impressora para sublimação Epson Surecolor F170

A Epson SureColor F170 destaca-se por reunir uma série de recursos que maximizam a eficiência da sublimação. Ela conta com a tecnologia de sublimação de tinta original da Epson, que é complementada por uma bandeja de alimentação automática, garantindo o fluxo ininterrupto de trabalhos de impressão. Além disso, a compatibilidade com os sistemas operacionais Windows e macOS, facilitam a integração do aparelho a diferentes dispositivos.

A facilidade de configuração da SureColor F170 se apresenta como outra grande vantagem da impressora para sublimação da Epson. De acordo com profissionais experientes no ramo da sublimação que testaram a impressora, o equipamento pode ser facilmente instalado até por iniciantes. Também é um ponto positivo o tamanho do aparelho. Com dimensões de apenas 34,7 x 37,5 x 18,7 cm, a Epson SureColor F170 é um dispositivo compacto que ocupa pouco espaço no escritório.

Em termos de qualidade de impressão, a resolução máxima de 1200x600 dpi do aparelho, somados aos 785 bicos de impressão devem entregar alto nível de brilho e cores vivas e detalhadas. A empresa também promete maior nitidez graças à cabeça de impressão PrecisionCore MicroTFP, que deve dar mais precisão e estabilidade à Epson SureColor F170. Além disso, graças ao seu driver, que possui configurações específicas para materiais rígidos e macios, é possível imprimir em uma variedade de materiais, que vão desde roupas e toalhas de cozinha até mouse pads de neoprene, canecas de cerâmica e copos de metal.

Impressora para sublimação Epson SureColor F170 — Foto: Reprodução/Amazon

A impressora para sublimação Epson SureColor F170 vale a pena?

A Epson SureColor F170 é indicada para pequenas empresas ou para quem está começando a empreender no setor de presentes e produtos personalizados, e tende a ser uma escolha acertada para esse público. A facilidade de configuração, aliada à versatilidade de materiais com que a impressora pode trabalhar deve proporcionar uma experiência de uso agradável e produtiva para os criativos. Além disso, a tecnologia PrecisionCore promete garantir alta qualidade para qualquer tipo de trabalho.

No entanto, a sublimadora da Epson não é recomendada para quem precisa imprimir em superfícies maiores. Por não ser uma impressora de grande formato, a máquina apresenta capacidade máxima de impressão de 8,5 polegadas de largura por 14 polegadas de comprimento, o que pode ser restritivo para aqueles que desejam imprimir em itens maiores, como capachos, camisas ou moletons em tamanhos GG e maiores. Além disso, a Epson SureColor F170 não tem suporte para impressão sem margem. Todos os designs devem se adequar às bordas de 3 mm do formato, o que pode ser um fator limitante para alguns criativos.

Principais concorrentes

O mercado de impressoras para sublimação é altamente competitivo, com várias marcas procurando se destacar. Uma dessas concorrentes é a Brother, cujo modelo Multifuncional Tank DCPT820DW tem se mostrado uma opção confiável e de alta qualidade. Este equipamento combina impressão de alta resolução com funcionalidades multifuncionais, permitindo não apenas a impressão, mas também a digitalização e cópia de documentos. Quanto à impressão o modelo Tank DCPT820DW oferece uma solução econômica graças ao seu sistema de tanque de tinta recarregável.

A HP, por sua vez, também figura como uma forte concorrente com a sua Multifuncional HP Smart Tank 517. Esse modelo é conhecido por sua eficiência, facilidade de uso e excelente qualidade de impressão. Ela oferece uma grande capacidade de tinta, resultando em menor frequência de recargas e, portanto, maior produtividade. Este modelo também conta com recursos de conectividade avançados, permitindo a impressão através de dispositivos móveis.

Apesar da concorrência externa, um dos maiores competidores da Epson SureColor F170 vem de dentro da própria Epson. A marca possui uma vasta linha de impressoras com suporte para sublimação, com modelos que variam em termos de tamanho, velocidade de impressão, capacidade de tinta e preço. Isso significa que os clientes que preferem a qualidade e confiabilidade da Epson têm uma variedade de opções à sua disposição, dependendo das suas necessidades e do orçamento.

