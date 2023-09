Impuros - O Filme: veja sinopse e elenco da trama brasileira de sucesso

A série Impuros é uma das principais produções brasileiras de destaque no Star+ . Além de ter rendido quatro temporadas (com a quinta e última a caminho) , o show ainda tem um longa-metragem. Impuros - O Filme é uma versão editada da primeira season, lançada em 2019, e com quase duas horas de duração. Raphael Logam (Última Parada 174) e Rui Ricardo Diaz (Lula: O Filho do Brasil) compõem o elenco principal.

Tanto o filme como o show tem como protagonista Evandro (Logam), um jovem que entra para o mundo do crime após uma tragédia familiar. Se você ainda não conhecia a série Impuros e quer acompanhar de forma rápida o show, veja a seguir mais informações sobre o elenco, enredo e repercussão do filme.

Quarta temporada de Impuros estreou no Star+ no último dia 30 de agosto — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Onde assistir à série Resurrection online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Impuros - O Filme

A história, que se passa durante o começo dos anos 90, é conduzida por Evandro, um jovem que tenta driblar o desemprego e a pobreza vendendo balas na rua. Quando seu irmão Zeca (Antônio Carlos), recém-saído do reformatório, morre assassinado por um policial, decide se vingar entrando no mundo do crime. A partir de então, Evandro usa de sua esperteza nos negócios para tomar o controle do tráfico no Morro do Dendê, favela onde mora.

Seu principal antagonista é Victor Morello (Diaz), um policial federal que não tem escrúpulos na hora de perseguir criminosos. Afetado pelas ações de Evandro, o oficial fará de tudo para capturar o traficante, nem que para isso tenha que passar por cima da própria ética policial e da vida familiar com Inês (Karize Brum), sua única filha.

O policial Victor Morello é o principal rival de Evandro em Impuros - O Filme — Foto: Divulgação/Star+

Elenco

Estão no cast de Impuros - O Filme Sérgio Malheiros (Cinderela Pop) como Wilbert, André Gonçalves (Salve Jorge) no papel de Salvador, Leandro Firmino (Cidade de Deus) dando vida à Gilmar, Cyria Coentro (Entre Irmãs) interpretando Arlete, Lorena Comparato (Rensga Hits!) sendo Geise, João Vitor Silva (Sitio do Pica-Pau Amarelo) como Afonso, Fernanda Machado (Tropa de Elite) no papel de Andrea, entre outros. A direção é de Tomas Portella (Operações Especiais) e René Sampaio (Eduardo e Mônica).

Repercussão entre público e crítica

O longa possui nota 7,5 no IMDb e avaliação de 4,9 de 5 estrelas no Google, ambos baseados na votação do público. Graças ao papel de Evandro, o ator Raphael Logam foi indicado duas vezes ao prêmio Emmy Internacional na categoria de Melhor Ator.

No ano passado, o astro brasileiro e a atriz Cyria Coentro, que interpreta sua mãe Arlete na série, também concorreram às categorias Melhor Ator e Atriz Principal de Serie Dramática Histórica, Política e Social no Prêmios PRODU, premiação voltada à indústria audiovisual da América Latina e Espanha.

Filme é protagonizado por Raphael Logam, que foi indicado duas vezes ao Emmy Internacional pelo papel do traficante Evandro do Dendê — Foto: Divulgação/Star+

Confira o trailer de Impuros - O Filme:

Com informações de IMDb e Star+.

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video