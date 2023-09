Incrível História de Henry Sugar: veja sinopse, elenco e trailer do curta

O curta-metragem A Incrível História de Henry Sugar estreou no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (27) e já é um dos destaques da semana no streaming. O filme, uma adaptação do conto homônimo de Roald Dahl, é o mais novo trabalho do diretor indicado ao Oscar Wes Anderson . Estrelada por Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes, a trama segue um homem rico que descobre um guru capaz de ver através de objetos e prever o futuro com a ajuda de um livro.

Com apenas 39 minutos de duração, o curta estreou oficialmente no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza e teve uma breve exibição em cinemas selecionados antes de desembarcar no streaming. Vale lembrar também que o projeto é a primeira parte de um quarteto planejado de curtas-metragens da obra de Dahl. A seguir, confira todos os detalhes sobre A Incrível História de Henry Sugar, como sinopse, elenco e repercussão.

Curta-metragem A Incrível História de Henry Sugar é estrelado pelo ator inglês Benedict Cumberbatch

Enredo de A Incrível História de Henry Sugar

O enredo de A Maravilhosa História de Henry Sugar segue o personagem-título (Cumberbatch), um homem rico de 41 anos que gosta de apostar. Certo dia, no entanto, ele descobre um guru que é capaz de ver sem usar os olhos e que consegue também prever o futuro. O protagonista aproveita esta chance para lucrar ainda mais aprendendo a técnica e trapaceando nos jogos de cartas. Vale lembrar também que o projeto ainda traz uma variedade de outras histórias de personagens secundários, que se interligam umas nas outras.

Elenco

A Maravilhosa História de Henry Sugar é estrelado por Benedict Cumberbatch (Good Omens) no papel do personagem-título e Ralph Fiennes (O Menu) como Roald Dahl. O elenco ainda traz outros grandes nomes do cinema, como Ben Kingsley (O Ditador) vivendo Imdad Khan, Dev Patel (Quem Quer Ser um Milionário?) dando vida ao Dr. Chatterjee, Richard Ayoade (Submarino) no papel de Dr. Marshall e Rupert Friend (Orgulho e Preconceito) como intérprete de Claud. Além disso, Saif Mohsen (Clonaram Tyrone!) também faz parte do time de atuação.

Longa é estrelado por Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes

Repercussão

O curta-metragem A Incrível História de Henry Sugar vem se destacando com uma performance positiva, como indicam os principais agregadores. No IMDb, por exemplo, o filme tem nota 7,5, com base em 749 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o mais novo trabalho de Wes Anderson conquistou 97% da aprovação dos críticos.

Sobre as reviews internacionais, como a do The Guardian, o jornalista Peter Bradshaw não poupa elogios em relação à produção original da Netflix, descrevendo-a como "intrigante e até mesmo emocionante [...]". Já Laura Venning, da Empire Magazine, também traz uma análise positiva sobre o projeto cinematográfico, ressaltando que "[...] as sensibilidades de Anderson e Dahl continuam a ser uma combinação perfeita".

Confira o trailer de A Incrível História de Henry Sugar:

