Inteligências artificiais podem mentir para você: veja por que e como evitar

Chatbots de inteligência artificial (IA) são muito úteis como assistentes virtuais, mas confiar em 100% neles não é uma boa ideia, já que eles podem confundir e até mesmo enganar os usuários. Falhas como essas são conhecidas como "alucinações", e ocorrem quando os robôs inventam dados ou utilizam informações incorretas simplesmente para não deixar o usuário sem resposta. Essas plataformas estão restritas às bases de dados com as quais foram treinadas e, por isso, dependem dessas fontes para gerar as melhores respostas. Quando o conteúdo aprendido pela IA é insuficiente ou está desatualizado, há mais chance de feedbacks imprecisos.

Cinco vezes em que inteligências artificiais erraram feio

Além disso, modelos que fazem pesquisas na web trabalham com conteúdos de origem humana e, por isso, podem acabar reproduzindo preconceitos e discriminações, além de informações imprecisas ou falsas. A seguir, confira como ocorrem as alucinações de IA e saiba o que fazer para não cair nesses erros.

Ferramentas de inteligência artificial podem "alucinar" e gerar informações falsas; saiba como evitar erros — Foto: Reprodução/Adobe Stock

O que são alucinações de IA?

As ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT e o Google Bard, não têm raciocínio humano nem utilizam princípios lógicos para elaborar suas respostas. Na verdade, a partir de aprendizagem de máquina, os bots de inteligência artificial criam sequências de palavras que correspondam às solicitações feitas pelos usuários.

Nesse sentido, as alucinações são as respostas que acontecem quando as ferramentas querem responder ao comando, mas não têm bagagem o suficiente para respondem de forma adequada e correta. Para isso, geram informações incorretas, mas as apresentam como se fossem verdade. E o perigo delas está justamente no fato de que elas são convincentes e podem enganar usuários despercebidos.

Embora as empresas de tecnologia de IA estejam trabalhando em soluções para evitar esse tipo de erro, não há sinais de que o problema será solucionado a curto prazo. Por isso, é recomendável checar a veracidade dos dados e informações fornecidos por inteligência artificial, seja na escrita de um código, na resolução de problemas e cálculos ou em uma pesquisa corriqueira.

Chatbots de IA podem gerar feedbacks falsos para que usuário não fique sem respostas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Mas, afinal, por que acontecem as alucinações de IA?

As IAs costumam alucinar quando o treinamento delas é feito a partir de dados insuficientes, desatualizados ou de baixa qualidade. Se o bot não entender uma solicitação ou não tiver informações suficientes para responder, só terá à disposição o conjunto de informações que aprendeu. Essa limitação pode levar a uma resposta incompleta, imprecisa e até mesmo falsa. Alucinações também podem ocorrer quando a ferramenta mal treinada memoriza entradas e saídas adequadas para alguns casos e passa a repetir o mesmo padrão, sem conseguir trabalhar com novos dados.

Outro gatilho para bugs nesses sistemas são prompts confusos. Por isso, é aconselhável evitar gírias, sentido figurado e expressões idiomáticas, como, por exemplo, "ficar com o pé atrás", "dar com a língua nos dentes" ou "cavar a própria cova". Se a base de dados utilizada no treinamento da ferramenta estiver restrita ao sentido literal de palavras como essas, é provável que a IA gere respostas sem sentido.

Por que as alucinações de IA são um problema?

Receber feedbacks desconexos e inadequados ao utilizar uma ferramenta de IA já é inconveniente, mas o problema das alucinações não param por aí. Além de confundir os usuários com informações imprecisas, falhas como essas podem contribuir para a propagação de conteúdos preconceituosos e reforço de estereótipos, além de fomentar o compartilhamento de fake news. Mais do que um problema para a experiência do usuário, a desinformação causada por esses erros está se tornado um desafio ético.

Um experimento da Universidade de Zurique (Suíça), divulgado em junho deste ano, apontou que o ChatGPT gera fake news mais convincentes do que as criadas por humanos. A pesquisa contou com 697 voluntários, que avaliaram tuítes noticiosos escritos por pessoas reais e pelo chatbot da OpenAI. A maioria não conseguiu identificar quais textos eram criados artificialmente, inclusive as fake news produzidas pelo bot foram avaliadas como verdadeiras com mais frequência.

Já um estudo realizado em 2022 na Universidade Johns Hopkins, em Washington, evidenciou que bots de IA bastante conhecidos operavam a partir de preconceitos raciais e de gênero. Os pesquisadores apresentaram fotos de pessoas de diversas etnias e identidades sexuais e pediram para que o modelo as classificasse em algumas categorias. Homens negros foram 10% mais associados a criminosos, enquanto mulheres, brancas e pretas, eram menos selecionadas entre os prováveis médicos da lista, por exemplo.

Ferramentas de IA podem aprender padrões racistas e machistas, além de reproduzir fake news — Foto: Reprodução/Getty Images

Como prevenir alucinações de IA?

Em resumo, como as alucinações são, em geral, fruto do código das IAs, não há muitas maneiras dos usuários evitarem que elas existam - já que isso seria dever das empresas que criam essas inteligências artificiais. Porém, um jeito de diminuir a probabilidade disso acontecer com você é dando comandos precisos e específicos.

Isso porque, ao fornecer instruções objetivas, o usuário limita os resultados possíveis, diminuindo o risco de alucinações. Vale até mesmo demandar respostas mais taxativas, com "sim" ou "não", e pedir para o que o bot não minta. O usuário também pode indicar critérios de exclusão, como, por exemplo, pedir que a ferramenta descarte dados desatualizados ou informações e menções em obras de ficção.

Também é possível atribuir uma função específica ao robô - como, por exemplo, pedir que a ferramenta responda como se fosse um grande matemático ou uma historiadora brilhante. Quando se trata de números, o usuário pode se prevenir de cálculos errados definindo um modelo que sirva de referência para a ferramenta. Em vez de escrever um prompt em formato de texto, o usuário pode gerar uma tabela de dados que sirva como modelo a seguir, evitando ambiguidades e respostas erradas.

Conferir a veracidade das informações fornecidas por bots é fundamental — Foto: Reprodução/Getty Images

Com informações de Zapier, PC Mag.com

