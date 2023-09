Invencível: veja sinopse, personagens e trailer da animação do Prime Video

A série animada Invencível , lançada oficialmente em 2021, é uma produção original do Amazon Prime Video . A trama segue um adolescente que é filho do super-herói mais poderoso do planeta. Ao começar a desenvolver seus próprios poderes, no entanto, ele descobre que a história da família pode ser mais sombria do que esperava. Baseada no personagem Mark Grayson, da revista em quadrinhos homônima de Robert Kirkman, a produção norte-americana leva em seu elenco de vozes original Steven Yeun e JK Simmons.

A animação tem, até o momento, apenas uma season de oito episódios com 50 minutos cada. A segunda temporada já foi confirmada pela plataforma de streaming e tem data de lançamento marcada para 3 de novembro. Confira, a seguir, mais informações de Invencível.

Invencível, animação americana de super-heróis no Amazon Prime Video, é destinada ao público adulto

Enredo de Invencível

A história gira em torno de Mark Grayson (Steven Yeun), um adolescente de 17 anos que tenta viver de maneira simples como qualquer outro garoto da sua idade. Contudo, o personagem não é um jovem comum, e sim filho de Omni-Man (JK Simmons), o super-herói mais poderoso da Terra.

No entanto, à medida que seus poderes e habilidades especiais passam a se desenvolver, Mark descobre a dura realidade de ser um super-herói e que o legado de sua família, principalmente de seu pai, pode não ser tão heróico e incrível como ele havia imaginado.

Personagens e dublagem brasileira

O elenco da dublagem nacional de Invencível tem Raphael Ferreira (13 Reasons Why) no papel de Mark Grayson, Tatá Guarnieri (A Hora do Rush) vivendo Omni-Man, Adriana Pissardini (One Piece) dando vida à Debbie Grayson, Marina Santana (Game of Thrones) interpretando Eve Atômica, Leonardo Camillo (Percy Jackson e o Ladrão de Raios) no papel de Imortal e Pierre Bittencourt (Pantera Negra) emprestando a voz para Rex Splode.

Repercussão

Apesar de ter apenas uma temporada, a série animada Invencível conquistou os assinantes do Amazon Prime Video, o que lhe rendeu uma renovação para a segunda season. Além disso, a performance da produção é bastante positiva entre o público e a crítica especializada, como apontam os sites agregadores. No IMDb, por exemplo, a animação tem nota 8,7, com base em 166 mil considerações.

Já no Rotten Tomatoes, o projeto tem um índice de aprovação de 87% em relação à audiência. Segundo o consenso do site, "com animação ousada, ação sangrenta e um elenco de estrelas liderado pelo charmoso Steven Yeun, Invencível adapta de maneira inteligente seu material de origem sem sacrificar sua perspectiva diferenciada sobre o preço dos superpoderes".

Confira o trailer oficial de Invencível:

