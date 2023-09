iPhone 15 Plus: veja preço e ficha técnica do celular da Apple

O iPhone 15 Plus faz parte do mais recente conjunto de celulares lançados pela Apple , em setembro. Ele se destaca pela tela, maior que a versão tradicional, e pela bateria — que promete mais eficiência em comparação ao iPhone 15 mais básico. Anunciado na última terça-feira (12) , em Cupertino, na Califórnia (EUA), o smartphone também passa a contar com uma câmera principal de 48 megapixels; a Dynamic Island, que antes só estava disponível nos modelos de iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max , e o maior preço da categoria até agora — a partir de R$ 8.299

Uma das mudanças mais esperadas pelos consumidores da Apple era a adoção do conector USB-C em substituição ao Lightning. Assim como seus outros companheiros de linha, o iPhone 15 Plus virá com a nova entrada, o que deve possibilitar um carregamento de dados mais rápido. Apesar disso, a Apple permanece com a política de não inserir a base de carregamento na caixa, apenas o novo cabo. Confira, nas linhas a seguir, a ficha técnica completa e mais detalhes do iPhone 15.

iPhone 15 e Apple Watch Series 9: tudo sobre lançamentos da Apple

📝 Como ativar 5G no iPhone? Veja no Fórum TechTudo

Ficha técnica do iPhone 15 Plus

Tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: 2796 x 1290 pixels

Processador: Apple A16 Bionic

Memória RAM: não informado

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Cartão de memória: não possui

Câmera traseira: Dupla, 48 MP e 12 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema operacional: iOS 17

Bateria: não informado

Dimensões e peso: 160,9 x 77,8 x 7,80 mm; 201 gramas

Cores: preto, azul, verde, amarelo e rosa

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: a partir de R$ 8.299

Tela e design

O iPhone 15 Plus tem uma tela Super Retina XDR de 6,7 polegadas com resolução de 2796 x 1290 pixels, sendo feito para quem procura um aparelho grande. Diferente de suas versões anteriores, o celular agora conta com a Ilha Dinâmica (ou Dynamic Island). O recurso transforma o antigo notch da câmera frontal em um mini painel personalizável, que mostra notificações e informações de aplicativos compatíveis, além de funcionar como um centro de controle de mídia.

iPhone 15 tem Dynamic Island — Foto: Reprodução/Apple

Segundo a Apple, a parte da frente do aparelho tem revestimento em Ceramic Shield, e a de trás chega em vidro colorido por infusão, o que, em tese, o deixa mais resistente. O celular também tem certificação IP68, que o permite ser submerso em uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos, além de resistir à poeira. Para as versões mais básicas, a Apple decidiu apostar nas cores e, por conta disso, o iPhone 15 Plus pode ser encontrado nas versões preto, azul, verde, amarelo e rosa.

Câmeras

Uma grande atualização para a linha básica do iPhone 15 foram as câmeras. Assim como o modelo tradicional, o iPhone 15 Plus vem equipado com uma câmera frontal de 48 MP, algo inédito para a categoria. Além disso, há também uma ultra-angular de 12 MP para complementar a experiência, e a lente frontal TrueDepth com 12 MP. O ponto alto do aparelho está nos recursos e sensores inseridos pela Apple.

Câmeras traseiras do iPhone 15 — Foto: Divulgação/Apple

O iPhone 15 Plus ganhou um zoom óptico de 2x e digital de 10x, foco automático na lente frontal, um modo Noturno com mais nitidez e mais estabilidade na hora da gravar vídeos em movimento. O zoom ainda não é extraordinário, mas é um avanço tendo em vista o histórico da Maçã.

Na hora de fotografar uma pessoa, cachorro ou gato, o iPhone 15 Plus também deve capturar informações de profundidade automaticamente, deixando para o usuário a escolha de visualizar a foto como retrato na hora ou vê-la depois no app Fotos.

Armazenamento e desempenho

Tanto o iPhone 15 quanto o iPhone 15 Plus são equipados com o chip A16 Bionic, da Apple. O processador foi lançado no ano passado e estava presente apenas nas versões Pro do iPhone 14. Com a atualização, o aparelho ganha uma GPU 40% mais rápida que a do iPhone 12, segundo a empresa. Além disso, o processador deve gastar 20% menos energia que o A15 Bionic por possuir um Neural Engine de 16 núcleos que consegue fazer quase 17 trilhões de operações por segundo.

Chip A16 Bionic virá nos modelos tradicionais do iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple

Quando chegar ao mercado brasileiro, o iPhone 15 Plus poderá ser encontrado em três versões de armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB, a depender da escolha do consumidor. Vale ressaltar que o aparelho virá com iOS 17 instalado, novo sistema operacional da gigante de Cupertino que ainda não foi oficialmente lançado pela fabricante.

Bateria

Uma característica do iPhone 15 Plus é uma duração de bateria maior do que a versão tradicional. O celular consegue reproduzir vídeos por até 26 horas e áudio por até 100 horas, de acordo com a empresa. Desta vez, a Apple promete um celular que fique longe do carregador o dia todo. Tal eficiência energética é garantida pelo novo processador do aparelho, que deve contribuir para a duração da bateria.

O iPhone 15 Plus é compatível com recarga rápida, chegando a até 50% de bateria em aproximadamente 30 minutos, com adaptador de energia de 20 W ou superior. A Apple, no entanto, segue sem vender o item, que terá de ser comprado separadamente. Recargas sem fio também são possíveis com o modelo Plus.

Recursos extras

Entre os recursos presentes no iPhone 15 Plus estão a detecção de acidentes — que avisa as autoridades responsáveis caso o telefone identifique uma colisão ou queda. Além disso, o iPhone conta com SOS de Emergência, que permite acionar o socorro mesmo que o usuário não tenha sinal de rede.

NameDrop iOS 17 iPhone — Foto: Reprodução/Apple

O telefone também terá maiores opções de personalização graças à chegada do iOS 17. O novo sistema operacional da Apple trará, entre os mais variados recursos, a possibilidade de criar posters para contatos, compartilhamento de contatos apenas encostando os celulares, a possibilidade de transcrever ligações, widgets interativos e muito mais.

Preço e onde comprar

O iPhone 15 Plus ainda não está disponível para vendas. Apesar de poder ser visto no site da Apple, a opção para entrega segue indisponível. Em comunicado global, a big tech revelou que a pré-venda deve começar nesta sexta-feira (15). Os valores, no entanto, já foram divulgados. Para ter o iPhone 15 Plus, o usuário terá de desembolsar a partir R$ 8.299 (128 GB), R$ 9.099 (256 GB), e R$ 10.599 (512 GB).

Cores do iPhone 15 — Foto: Reprodução/Apple