iPhone 15 Pro Max: veja ficha técnica e preço do celular premium da Apple

O iPhone 15 Pro Max é o celular mais robusto e mais caro da Apple . O modelo foi apresentado ao público em 12 de setembro, junto aos outros três aparelhos da mesma linha. Entre os principais diferenciais do smartphone estão as molduras de titânio e a presença do processador A17 Pro, o mais potente da Apple até então. O iPhone 15 Pro Max também chama a atenção pela câmera teleobjetiva com zoom de 5x, que permite aproximar objetos com maior qualidade. O celular tem preço inicial sugerido de R$ 10.999 e pode chegar a R$ 13.999 na versão com 1 TB de armazenamento.

O aparelho está disponível em quatro opções de cores: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural. Ele chegou às lojas dos Estados Unidos em 22 de setembro. No Brasil, a pré-venda iniciou na última quarta-feira (27). Confira, nas linhas a seguir, todos os detalhes do iPhone 15 Pro Max.

Ficha técnica do iPhone 15 Pro Max

Tela: 6,7 polegadas

Tipo de tela: OLED (Super Retina XDR)

Resolução da tela: 2.796 x 1.290 pixels

Câmera principal: 48 megapixels + 12 MP + 12 MP

Câmera frontal: 12 MP (TrueDepth)

Processador: A17 Pro

Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

Capacidade da bateria: não especificado

Sistema operacional: iOS 17

Conexões: 5G, NFC, Wi-Fi e Bluetooth 5.3

Peso: 221 gramas

Dimensões: 159,9 mm x 76,7 mm x 8,25 mm

Cores: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: a partir de R$ 10.999

Design e cores

Pela primeira vez, e somente no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, um celular da Apple tem o corpo feito com liga de titânio. O material tende a ser mais resistente do que o alumínio e outros materiais usados anteriormente, além de ser mais leve. Apesar disso, o titânio possui um valor mais elevado, e esse custo deve ter sido repassado para o preço final do smartphone.

A aparência do modelo não mudou em relação ao iPhone 14 Pro Max. O celular continua tendo os cantos arredondados e um acabamento frontal que quase não deixa margem em volta da tela. Além disso, há a presença da Dynamic Island em torno da câmera selfie. Trata-se de um notch interativo inaugurado na geração passada e que mostra algumas notificações importantes, as quais podem ser configuradas pelo usuário.

iPhone 15 Pro Max apresenta design sofisticado e quatro opções de cores — Foto: Divulgação/Apple

A parte traseira tem superfície lisa com acabamento brilhante, a habitual logo da maçã — em um tamanho maior do que estamos acostumados — e o módulo de câmera triplo. O conjunto de sensores tem um aspecto bem ressaltado, como forma de comportar todas as lentes em uma disposição triangular.

A loja oficial online da Apple oferece quatro cores diferentes para o público brasileiro: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural. Todos elas têm acabamento metalizado, o que reforça a identidade do metal utilizado e o aspecto premium do modelo.

Tela

O iPhone 15 Pro Max vem com uma tela de 6,7 polegadas do tipo Super Retina XDR, que tende a entregar mais nitidez, contraste e brilho. O display tem resolução de 2.796 x 1.290 pixels e traz 460 pontos por polegadas de taxa de definição, o que deve resultar em imagens mais cristalinas, sem os indesejáveis serrilhados.

De acordo com as informações encontradas no site da Apple, o aparelho tem ainda brilho típico de 1.000 nits, podendo chegar ao máximo de 2.000 nits em ambientes externos. O número deve ser mais do que suficiente para conseguir visualizar a tela com conforto, mesmo em condições de alta luminosidade solar.

Diferença do tamanho de tela entre o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max — Foto: Reprodução/Apple

O display oferece ainda uma taxa de atualização de 120 Hz, novo padrão entre os celulares premium, acompanhando a qualidade que os monitores de PC já trazem há anos. Tal frequência é muito procurada pelo público gamer, já que proporciona uma transição de imagens mais fluida em jogos.

Câmeras

O módulo principal é formado por três câmeras: uma de 48 megapixels com abertura ƒ/1.78 e estabilização óptica de imagem; uma ultra-angular com abertura ƒ/2.2; uma teleobjetiva de 12 MP com 2x de zoom; e além de outra teleobjetiva de 12 MP com 5x de zoom — o maior já feito para um iPhone. A câmera frontal traz resolução de 12 MP, abertura de ƒ/1.9 e recursos inteligentes como HDR e foco automático, além da tecnologia TrueDepth, que promete regular melhor o foco e a profundidade.

iPhone 15 Pro Max possui três câmeras traseiras, com resolução de 48 MP na lente principal — Foto: Divulgação/Apple

Entre as principais ferramentas de fotografia anunciadas pela Apple estão o popular “Modo Retrato”; o Modo Noturno, que tende a melhorar a qualidade das imagens em ambientes mais escuros; e o Modo Panorâmico.

Quanto aos vídeos, o iPhone 15 Pro Max é capaz de gravar em resolução 4K em até 60 quadros por segundo. Entretanto, se o usuário configurar para o “Modo Cinema”, a taxa de quadros cai para 30 fps, quando a gravação é feita em 4K.

A Apple garante que o iPhone 15 Pro Max pode ser usado para fins profissionais — Foto: Divulgação/Apple

Desempenho e armazenamento

O iPhone 15 Pro Max vem equipado com o novo chip A17 Pro, o mais poderoso da fabricante até o momento. Em suas peças de divulgação, a Apple garante que o processador é quatro vezes mais rápido do que a geração anterior, o A16 Bionic. O novo chip traz seis núcleos somente para CPU, mais seis núcleos para GPU, além de outros 16 núcleos para “Neural Engine”, segmento responsável por todas as tarefas de Inteligência Artificial e aprendizagem de máquina.

O aparelho pode ser encontrado no Brasil em três opções de armazenamento interno: com 256 GB, 512 GB ou 1 TB. Assim como em todos os modelos anteriores, a Apple também não revelou a quantidade de memória RAM. Entretanto, a imprensa internacional especializada especula que o componente tem 8 GB.

Gráfico mostra como o chip A17 Pro está dividido — Foto: Reprodução/Apple

Bateria

A Apple não informa oficialmente qual a capacidade em mAh da bateria dos seus celulares. Apesar disso, a marca garante que o telefone pode aguentar até 29 horas de reprodução de vídeo. O número equivale a até 9 horas a mais do que a autonomia prometida para o iPhone 12 Pro Max, lançado em outubro de 2020. A Apple também promete até 95 horas de reprodução de música. Entretanto, vale dizer que todos esses números foram obtidos em testes de laboratórios encomendados pela fabricante, e que a realidade no dia a dia do usuário deve ser diferente.

A grande novidade, porém, é a presença da entrada USB-C no lugar da tradicional porta Lightning, usada por anos pela Apple. A mudança foi uma forma de obedecer à lei de padronização da União Europeia. A conexão está presente em todos os aparelhos da linha iPhone 15 e deve continuar sendo usada em futuros lançamentos.

Apple promete até 29 horas de reprodução de vídeo na bateria do iPhone 15 Pro Max — Foto: Divulgação/Apple

Versão do sistema

O iPhone 15 Pro Max sai de fábrica com o iOS 17, cujas novidades focam em comunicação e na personalização da interface. Na nova versão do sistema, é possível atribuir pôsteres de contato personalizados e transferir informações de agenda com o NameDrop. Também foram implementadas novidades em relação às figurinhas nas Mensagens e novas funcionalidades no FaceTime, que agora tem suporte a mensagens gravadas.

Com o iOS 17, os iPhones também ganham o modo Em Espera, que transforma o celular em um relógio de mesa smart — funcionalidade essa que é muito similar à vista nos Apple Watches. Outra novidade que merece destaque é “Chegou bem?”, que envia automaticamente para contatos selecionados uma notificação avisando que o dono do aparelho chegou ao seu destino.

iOS 17 vem com novos recursos de chat, adesivos, gravação de vídeo para FaceTime e mais — Foto: Divulgação/Apple

Recursos extras

Um dos novos recursos implementados no iPhone 15 Pro Max é o botão de ação, localizado acima dos controles de volume. O usuário pode configurá-lo para abrir os atalhos do celular, ativar o modo silencioso, ligar a câmera, a lanterna ou o gravador de voz, entre outras coisas. Para ativar, basta mantê-lo pressionado. Vale dizer que o celular é compatível com NFC, o que habilita o pagamento por aproximação, e tem suporte à conexão de Internet 5G.

Preço e onde comprar

O iPhone 15 Pro Max pode ser comprado no site oficial da Apple por partir de R$ 10.999 — preço do modelo com 256 GB de armazenamento interno. Esse valor pode saltar para R$ 12.499, na versão com 512 GB de espaço, e para até R$ 13.999, no celular com 1 TB de capacidade. O conteúdo da caixa inclui, além do smartphone, um cabo USB-C e um manual de instrução.