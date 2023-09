iPhone 15: veja preço e ficha técnica do celular da Apple

O iPhone 15 é o mais novo celular da Apple . O modelo foi anunciado com valor inicial sugerido de R$ 7.299, em sua versão com menos memória. No entanto, ainda não há previsão de início das vendas no Brasil. Entre as principais novidades do smartphone estão a chegada do conector USB-C, que ocupa o lugar do padrão Lightning , e da Dynamic Island, notch interativo que até então só estava disponível no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max . Outro destaque é o conjunto de câmeras duplo de até 48 MP, equiparando a resolução do celular à dos modelos da linha Pro.

Apesar de não mencionar abertamente a capacidade de bateria, a Apple promete autonomia duradoura. Isso se traduz, segundo a fabricante, em até 80 horas de reprodução de áudio e cerca de 16 horas de streaming de vídeo. O celular segue com tela de 6,1 polegadas com tecnologia Super Retina XDR OLED, assim como a geração anterior. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do iPhone 15.

Ficha técnica do iPhone 15

Tamanho da tela: 6,1 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (2556 x 1179 pixels)

Painel da tela: Super Retina XDR OLED

Câmera principal: 48 MP + 12 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: iOS 17

Processador: A16 Bionic

Memória RAM: 6 GB (estimativa)

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Cartão de memória: não possui

Capacidade da bateria: não informado

Telefonia: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

Peso: 171 gramas

Dimensões: 147,6 x 71,6 x 7,80 mm

Cores: preto, azul, verde, amarelo e rosa

Lançamento: setembro de 2023

Preço de lançamento: R$ 7.299

Tela e design

O painel do iPhone 15 tem 6,1 polegadas, resolução Full HD+ (2.556 x 1.179 pixels) e 460 pixels por polegada (ppi). A tela, de fabricação própria da Maçã, usa a tecnologia OLED e é chamada de Super Retina XDR. Odisplay oferece precisão de cores, ótimo contraste e alto brilho — podendo chegar a 2.000 nits em pico.

Outra novidade é a Dynamic Island, função que antes só estava disponível no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Nesta “Ilha”, as principais notificações e informações do aparelho são exibidas na tela, permitindo até mesmo que o usuário controle aplicativos sem abri-los.

iPhone 15 tem tela de 6,1 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

Quanto ao design, a fabricante decidiu não inovar em relação ao iPhone 14, e ambos apresentam uma estética semelhante. O destaque fica para o sistema de câmeras envolto em moldura quadrada na parte traseira. Sobre cores, a Apple preparou cinco opções em tons pastel: preto, azul, verde, amarelo e rosa.

O iPhone 15 é estruturado em alumínio. A parte frontal do aparelho é feita em Ceramic Shield, e a parte traseira traz vidro colorido por infusão. Vale ressaltar que o modelo conta com certificação IP68, que traz resistência à água, respingos e poeira. Segundo a fabricante, o aparelho aguenta uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos.

Câmera

O iPhone 15 chega com sistema avançado de câmeras, trazendo duas lentes na parte traseira, além do sensor frontal. Abandonando as especificações das gerações passadas, a Apple equipou o novo modelo com lente principal de 48 MP. O conjunto fotográfico do iPhone 15 é distribuído assim:

Câmera principal de 48 MP e abertura de f/1.6

Câmera ultrawide de 12 MP e abertura de f/2.4

Câmera de selfies de 12 MP e abertura de f/1.9

Câmeras do iPhone 15 — Foto: Divulgação/Apple

Além do suporte a fotos em alta resolução, a câmera do iPhone 15 conta ainda com estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor e Focus Pixels a 100% — que garante foco automático melhor e mais rápido. Para selfies e videochamadas, a fabricante separou 12 MP, como de praxe. Além disso, a lente frontal conta ainda com os sensores TrueDepth, que ajudam a controlar o foco e a profundidade de imagem, garantindo bons registros no Modo Retrato.

Sobre vídeos, ambas as câmeras conseguem filmar em 4K a até 60 fps (quadros por segundo). Além disso, as câmeras também filmam em 4K HDR a 30 fps no Modo Cinema.

Desempenho e armazenamento

Quando se fala em iPhone, não há como não associar o celular a alta performance. Para este modelo, a Apple trouxe o processador A16 Bionic — o mesmo presente nos modelos mais potentes da geração anterior. O chip é baseado no processo de fabricação de 4 nm e tem seis núcleos, sendo dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética.

Apesar de não revelar informações sobre a RAM de seus aparelhos, estima-se que a Apple tenha separado 6 GB de memória para trabalhar em conjunto ao poderoso hexa-core. Já quanto ao armazenamento, o iPhone 15 chega com três versões diferentes: 128, 256 ou 512 GB. Vale lembrar que o smartphone não traz slot de cartão de memória, impossibilitando a expansão do armazenamento.

Bateria

Como de costume, a Apple não divulga a capacidade exata da bateria. Contudo, a fabricante menciona longas horas de uso, incluindo até 20 horas de reprodução de vídeo, até 16 horas de streaming de vídeo e até 80 horas de reprodução de áudio. O destaque fica para a despedida do conector Lightning e a chegada do tão aguardado padrão USB-C.

O iPhone 15 também conta com suporte à tecnologia de carregamento rápido e, segundo a fabricante, consegue chegar a 50% de carga em aproximadamente 30 minutos. Para isso, o usuário precisará adquirir o carregador de 20 W ou superior separadamente. Outro ponto notável é a presença do recurso de carregamento sem fio via MagSafe (de até 15 W) e Padrão Qi (de até 7,5 W).

Versão do iOS e recursos extras

O iPhone 15 sai de fábrica rodando o mais novo sistema operacional da Apple, o iOS 17. Um dos destaques da versão é o recurso "Chegou Bem?", que foi desenvolvido para notificar automaticamente uma pessoa próxima quando o dono do aparelho chega ao seu destino. Outro acréscimo divertido é a função “Poster”. Com ela, o sistema permite editar a tela que aparece no aparelho quando um contato realiza uma ligação, disponibilizando a edição de nome e adição de filtros e emojis, por exemplo.

iOS 17 é o novo sistema operacional do iPhone — Foto: Divulgação/Shutterstock

Sobre conectividade, o telefone vem com Wi‑Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.3. O modelo também conta com suporte para Internet 5G, além de NFC — função que permite realizar pagamentos por aproximação. Outro destaque importante é a presença do eSIM, que permite o uso de duas linhas de telefone paralelamente no mesmo smartphone.

Preço do iPhone 15 e onde comprar

O iPhone 15 foi anunciado globalmente em setembro deste ano. O preço varia de acordo com o armazenamento: R$ 7.299 (128 GB), R$ 8.099 (256 GB) e R$ 9.599 (512 GB), segundo informações da loja oficial da Apple.