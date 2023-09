KaBuM Smart 700 é bom? Conheça o robô que aspira e ainda passa pano

O KaBuM Smart 700, também chamado pela companhia de IR 360º, é um robô aspirador do segmento intermediário que traz cinco modos de limpeza, promete passar pano umedecido enquanto aspira, e ainda tem funções inteligentes como suporte a Alexa e Google Assistente . Tudo isso pode justificar o preço de R$ 1.299,99. O aparelho está disponível no Brasil nas cores preto ou branco. Entretanto, em pesquisas no varejo online só é possível encontrar o aparelho à venda na própria loja da KaBuM.

O produto tem navegação em 360º, traz operações automatizadas que devem evitar quedas e colisões, possui conexão Wi-Fi de 2,4 GHz e aplicativo próprio compatível com Android e iPhone (iOS). O robô pesa 2,7 kg, tem 330 mm de diâmetro e 96 mm de altura.

KaBuM Smart 700 tem giroscópio 360º para orientação — Foto: Divulgação/KaBuM

Ficha técnica

Modos de limpeza: cinco modos programáveis

Passa pano umedecido: Sim

Conexão sem fio: Wi-Fi 2,4 GHz

Bateria: 3.000 mAh

Voltagem: 110 e 220 V

Autonomia (estimado): 140 minutos

Compatibilidade: Alexa e Google Assistente

Dimensões: 330 mm de diâmetro e 96 mm de altura

Peso: 2,7 Kg

Preço de lançamento: R$ 1.473,58

Preço atual no varejo online: cerca de R$ 1.299,90

Modos de limpeza

O KaBuM Smart 700 possui cinco funções de limpeza que podem ser selecionadas pelo usuário para uma ação automatizada. De acordo com o site oficial, o dispositivo deve ser capaz de fazer limpeza em zigue-zague, com o objetivo de cobrir a maior área possível, limpeza dos cantos do cômodo, limpeza de ambientes focados e até a limpeza de um ponto específico, determinado pelo usuário. Por fim, ele ainda tem a limpeza umedecida, com ajustes para até três níveis de água.

KaBuM Smart 700 tem cinco modos de limpeza — Foto: Divulgação/KaBuM

A página oficial do produto da KaBuM ressalta que todos esses modos podem ser alterados para vários tipos de piso, como madeira, piso frio, geralmente de cerâmica ou porcelanato, e até carpete.

O robô aspirador, segundo a descrição do site, possui sistema anti quedas e anticolisão, o que pode fazê-lo desviar de escadas e evitar bater em mesas, cadeiras ou animais domésticos. Por outro lado, ele pode ser capaz de superar obstáculos com até 1,5 cm, como cabos, por exemplo.

Bateria

De acordo com os dados oficiais informados, a bateria do KaBuM Smart 700 pode durar até 140 minutos de uso, o que seria suficiente para limpar a casa inteira, pelas informações encontradas no site da fabricante, por conta de uma bateria de 3.000 mAh.

Parte de baixo do KaBuM Smart 700 mostra escovas e rodinhas — Foto: Divulgação/KaBum

Caso a bateria acabe no meio do processo, o robô está programado para retornar à base e realizar a recarga completa de forma automática. Além disso, se a faxina não estiver finalizada, ele deve voltar sozinho para as suas tarefas. O tempo de recarga é de 400 minutos, um pouco mais de 6 horas.

Vale a pena ressaltar que essas estimativas foram obtidas em testes particulares, conduzidos pela própria fabricante. Vários fatores de uso no dia a dia podem reduzir o tempo de autonomia da bateria, o que é normal em qualquer eletrônico.

Compatibilidade

Todas as funções acima descritas são operadas pelo aplicativo Kabum Smart, que está disponível para Android e iOS (iPhone e iPad), de graça, em suas respectivas lojas digitais. O site oficial também indica que o aparelho é compatível com sistema de Inteligência Artificial Alexa e Google Assistente, mas não há qualquer menção a Siri, da Apple.

Outros recursos

Segundo a página oficial, o KaBuM Smart 700 tem navegação a laser 3D, o que tende a garantir melhor precisão na hora de percorrer a sala ou outros ambientes. Além disso, o dispositivo traz um giroscópio de alta precisão, que deve auxiliar a desviar de paredes e objetos.

KaBuM Smart 700 possui filtro HEPA e também consegue passar pano — Foto: Divulgação/KaBuM

O robô também vem equipado com um Filtro HEPA, um tipo de filtragem de alto nível que pode estar qualificado para separar as partículas. Assim, pela promessa da companhia responsável, ele poderia eliminar ácaros, alérgenos ligados ao mofo, além de pólen e poeira comum. Não há, porém, informações quanto ao grau de eficiência.

Preço e custo-benefício

O robô aspirador KaBuM Smart 700 é vendido somente no site oficial da KaBuM pelo preço de R$ 1.299,90 no pagamento à vista por PIX ou R$ 1.368,32 em caso de parcelamento no cartão de crédito.

KaBuM Smart 700 também está disponível na cor branca — Foto: Divulgação/KaBuM

Além do dispositivo em si, a caixa também traz escova de limpeza, reservatório de água para usar com o robô, recipiente para coleta de sujeira, o citado filtro, além da base de carregamento, fonte de alimentação, dois panos, um kit de escovas laterais e manual de instruções. A KaBuM oferece 12 meses de garantia.

Diante de todos esses recursos, o custo-benefício parece favorável, uma vez que um modelo da Samsung com as mesmas funções custa na faixa de R$ 1,5 mil na própria loja online. O Samsung Powerbot-E VR500RM tem os mesmos sensores, conexão Wi-Fi e controle inteligente por app e é vendido por R$ 1.580.

Principais concorrentes

Entre os principais concorrentes está o WAP Robot WCONNECT, que também possui compatibilidade com Alexa e Google Assistente, mesmas funções smarts e também consegue passar pano e aspirar ao mesmo tempo. O seu preço, entretanto, é um pouco maior, a partir de R$ 1.759 na Amazon.

Quem quiser optar por um produto mais em conta, mas sem descuidar de todas as funções de limpeza, deve observar o robô EOS Smart Clean, que tende a ser mais simples em conectividade e não tem função de IA, porém, traz todos os processos de faxina do segmento, incluindo os mais pesados. O preço do produto gira em torno dos R$ 900.

