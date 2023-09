Massacre no Texas (2017): veja sinopse, elenco e trailer do filme de terror

O filme Massacre no Texas, lançado em 2017, está atualmente disponível no Amazon Prime Video e Netflix . Neste último, já se destaca por liderar o Top 10 da plataforma. Com direção de Alexandre Bustillo e Julien Maury e roteiro de Seth M. Sherwood, a trama acompanha um adolescente que foge de um hospital psiquiátrico com três outros colegas e rapta uma enfermeira durante a fuga, torturando-a de maneira violenta enquanto fogem do policial local. Estrelam a produção americana Sam Strike e Lili Taylor.

Com uma hora e meia de tela, o longa-metragem é o oitavo filme da franquia O Massacre da Serra Elétrica, lançado originalmente em 1974, e serve com uma introdução à origem do personagem Leatherface, o grande vilão da história. Pensando nisso, se você gosta de filmes de terror slasher, confira, a seguir, mais detalhes de Massacre no Texas.

Este é o oitavo filme da franquia O Massacre da Serra Elétrica — Foto: Divulgação/Lionsgate

Enredo de Massacre no Texas (2017)

Ambientada no Texas, em 1965, a história gira em torno de Jackson Sawyer (Sam Strike), um adolescente violento e problemático que, após fugir de um hospital psiquiátrico ao lado de seus três colegas de cela, Bud (Sam Coleman), Ike (James Bloor) e Clarice (Jessica Madsen), sequestra a enfermeira Lizzy (Vanessa Grasse).

No entanto, durante a fuga, o grupo passa a ser perseguido pelo determinado e vingativo xerife Hal Hartman (Stephen Dorff) e, assim, o legado do assassino infame e cruel Leatherface começa a trilhar seu caminho em meio a muito sangue e tortura.

Elenco

O filme Massacre no Texas é estrelado por Sam Strike (Mindhunter) no papel do vilão Leatherface e Lili Taylor (Invocação do Mal) como Verna Sawyer. O elenco ainda reúne nomes como Stephen Dorff (Um Lugar Qualquer) vivendo Hal Hartman, Vanessa Grasse (Um Castelo Para o Natal) dando vida à enfermeira Lizzy, Jessica Madsen (Bridgerton) no papel de Clarice e Sam Coleman (Lords of Chaos) como Bud.

Longa de terror é estrelado por Sam Strike no papel do vilão Leatherface — Foto: Divulgação/Lionsgate

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, o longa Massacre no Texas (2017) não seguiu os passos de sucesso do filme original de 1974. Prova disso é o baixo desempenho da produção americana nos principais agregadores, como o IMDb, onde conquistou nota 5, com base em 26 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho obteve apenas 27% de aprovação da crítica.

O jornalista Dennis Harvey, da Variety, elogia o projeto, pontuando que ele "[...] fornece uma história diferente que realmente conecta alguns pontos no universo cinematográfico muito emaranhado de O Massacre da Serra Elétrica até hoje." Por outro lado, A.A. Dowd, do A.V. Club, não poupa críticas, alegando que ele "segue diretamente a tradição de uma série que falhou, filme após filme, em recapturar a essência bruta de sua primeira entrada."

Aviso: a seguir, contém informações que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Recomenda-se ler com cautela.

Conheça a história real que inspirou o filme

Devido ao enorme sucesso do filme original O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, muitos fãs da franquia passaram a se questionar sobre a inspiração do filme. Apesar de ser uma história ficcional, seu vilão protagonista realmente é inspirado em um serial killer americano, chamado Ed Gein, conhecido nos Estados Unidos como o Carniceiro de Plainfield.

Com um passado traumático e um estilo de vida solitário, durante a década de 1950, o criminoso exumava vários cadáveres de diversos cemitérios para "colecionar" pedaços de corpos degradados como recordação de suas aventuras macabras, incluindo máscaras de peles, como também é apresentado no filme. Além disso, Ed Gein ainda sequestrou diversas mulheres e, em 1957, o caso da atendente Bernice Worden ganhou destaque, visto que ela teve seu corpo estripado.

Após este episódio, o serial killer foi classificado como psicologicamente incapaz e condenado à pena perpétua em um hospital psiquiátrico, onde veio a falecer em 1984 devido à uma falha cardíaca e respiratória ocasionada por um câncer.

