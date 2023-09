Mate ou Morra: veja sinopse, elenco e trailer do filme de ação na Netflix

Mate ou Morra, longa de ficção científica disponibilizado na biblioteca da Netflix nesta última quarta-feira (20), está atualmente na segunda posição entre os filmes mais assistidos da plataforma no Brasil. Estrelado por Frank Grillo ( Prison Break ) e Mel Gibson (Coração Valente), o filme traz a história de um policial aposentado que está preso em um looping temporal e busca escapar desse ciclo que sempre culmina em sua morte. Lançada em 2020, a produção também está disponível no Globoplay .

A direção de Mate ou Morra é do cineasta Joe Carnahan, que também trabalhou como roteirista ao lado dos irmãos Chris e Eddie Borey. A seguir, confira abaixo mais informações sobre o longa, como sinopse, elenco e repercussão da crítica.

Mate ou Morra: Além de Frank Grillo, o filme também conta com Mel Gibson como antagonista principal da trama — Foto: Reprodução/Hulu

Enredo

A história de Mate ou Morra é protagonizada pelo oficial de operações especiais aposentado Roy Pulver (Frank Grillo), que está aprisionado em um ciclo temporal. Assim, o dia do ex-policial é repetido diariamente, sendo ele perseguido por assassinos e com o looping sempre terminando com um desfecho trágico. Apesar de ter passado pelo ciclo por vários meses e memorizado algumas situações, Roy nunca conseguiu contornar o obstáculo final: a sua morte.

Durante essa trama, Roy recebe um comunicado de Jemma, sua ex-esposa (Naomi Watts). Com isso, o ex-oficial acaba descobrindo que o ciclo está relacionado com as pesquisas do coronel Clive Ventor (Mel Gibson), chefe de Jemma. Diante disso, Roy percebe que o looping temporal envolve motivos extremos, algo que pode atingir as pessoas mais próximas do protagonista.

Mate ou Morra: Roy Pulver é um ex-agente das forças especiais que está preso em um ciclo temporal e tenta descobrir como quebrá-lo — Foto: Reprodução/Hulu

Elenco e equipe técnica

Além de Frank Grillo e Mel Gibson, Mate ou Morra também apresenta no elenco Naomi Watts (O Impossível), que interpreta Jemma Wells, ex-esposa de Roy, Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo), que vive a mestre espadachim Dai Feng, e Annabelle Wallis (Peaky Blinders), com o papel da personagem Alice. Outros nomes do longa são Will Sasso (Os Três Patetas), Selina Lo (Tripla Ameaça), Ken Jeong (Se Beber, Não Case!) e Mathilde Ollivier (Operação Overlord).

Apesar de ter sido lançado em 2020, o projeto do filme teve início em 2012, em uma junção dos irmãos Chris e Eddie Borey com o cineasta Joe Carnahan. O diretor tem em seu currículo os longas A Última Cartada (2006), The A-Team (2010), A Perseguição (2012) e Fogo Cruzado (2021).

Mate ou Morra: atual vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Michelle Yeoh está presente no filme como a personagem Dai Feng — Foto: Reprodução/Hulu

Repercussão

Mate ou Morra teve uma repercussão ligeiramente positiva entre o público e a imprensa especializada, o que é refletido nas avaliações dos sites agregadores de críticas. No Rotten Tomatoes, o filme possui 73% de aprovação pelos críticos e 77% pela audiência. Enquanto isso, no IMDb, a pontuação do longa é de 6,8 entre 75 mil comentários no site.

O crítico Michael Ordoña, do LA Times, destacou que Mate ou Morra apresenta uma fórmula que a indústria já utilizou várias vezes anteriormente. Ainda assim, ele afirma que é um filme bem divertido. "Mate ou Morra pega um trocadilho já usado e injeta energia, provando que o gênero ainda é um jogo que vale a pena jogar", disse Ordoña.

Mate ou Morra: o gênero de loop temporal que mistura ação com sci-fi já foi exibido em outros longas famosos de Hollywood, como Contra o Tempo (2011) e No Limite do Amanhã (2014) — Foto: Reprodução/Hulu

Confira o trailer de Mate ou Morra

