Mercado Livre no Remessa Conforme: o que muda e o que fazer se for taxado

O Mercado Livre agora faz parte do Programa Remessa Conforme . Desde a última sexta-feira (22), a empresa ebazar.com.br , que efetua suas vendas por meio da plataforma, foi certificada para o programa da Receita Federal . Com a inclusão, as compras no e-commerce ficarão isentas da taxa de importação em pacotes de até US$ 50 (cerca de R$ 245, na cotação atual). Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que tem alíquota fixa de 17%, continuará sendo cobrado do consumidor, independentemente do valor da encomenda.

Criado pelo Ministério da Fazenda, o novo sistema entrou em vigor no dia 1º de agosto. Desde então, grandes plataformas de e-commerce já aderiram à iniciativa, como AliExpress, Shein, Shopee e Amazon. Já lojas internacionais que optarem por ficar de fora das novas regras terão que continuar cobrando o imposto de importação de 60% de seus consumidores. A seguir, veja o que muda com a adesão do Mercado Livre ao Programa Remessa Conforme e saiba o que fazer se seu pacote for taxado.

Mercado Livre aderiu a novo programa da Receita Federal

O que é o Remessa Conforme?

O Programa Remessa Conforme, da Receita Federal, estabelece um novo modelo de tributação para as marketplaces cadastradas. Nessas plataformas, encomendas de até US$ 50 (aproximadamente R$ 245, na cotação atual) se tornam isentas de impostos de importação, cuja alíquota é de 60%. A nova regra valerá apenas para empresas que se voluntariarem a integrar o projeto.

Com a mudança, compras dentro do limite estipulado só terão o acréscimo da taxa de 17% do ICMS no valor da encomenda, cobrada do consumidor no ato da compra. Usuários que ainda tiverem dúvidas sobre o novo sistema, podem calcular uma estimativa do valor final de seus pacotes por meio da calculadora "Impostos no E-Commerce", desenvolvida pelo jornal O Globo.

Para calcular o valor final da compra com os impostos, basta inserir na calculadora o valor dos objetos e o frete

O que muda com a Mercado Livre no Remessa Conforme?

Clientes não notarão alterações nos preços dos produtos ou no processo de escolha de seus itens no site ou aplicativo do Mercado Livre, disponível para Android e iPhone (iOS). A mudança ocorrerá no valor total no carrinho, que deve ficar abaixo de US$ 50 para evitar a taxa de importação.

Vale dizer que o prazo de entrega tende a ser menor, já que o recolhimento dos impostos será feito no ato da compra e não mais quando os pacotes chegarem ao Brasil. Com isso, a Receita Federal passa a receber informações das encomendas e pagamento das taxas estaduais e federais de forma mais ágil. Além disso, produtos considerados de baixo risco serão liberados imediatamente após o escaneamento, caso não sejam selecionados para checagem.

O que fazer se for taxado no Mercado Livre?

Compras internacionais acima de US$ 50 ainda estarão sujeitas a impostos sobre importação, tarifas ou taxas alfandegárias. Com esses acréscimos, o preço final da encomenda poderá aumentar entre 60% e 100%. Caso o cliente ainda deseje receber o pacote, deve pagar o imposto em até 30 dias corridos. Para isso, deve fazer login ou se cadastrar na plataforma dos Correios, por meio do site oficial (https://www.correios.com.br/).

Em seguida, precisará acessar a página “Minhas Importações”. Nesta janela, será possível conferir o status de todos os pedidos realizados e entregues pela empresa. Ao identificar os objetos taxados, o usuário deve seguir os passos determinados para realizar o pagamento. Quando a transação for confirmada, o pacote será liberado e seguirá para entrega.

Confira o andamento dos seus pedidos em "Minhas Importações" no site dos Correios

Com informações de Valor Econômico e Mercado Livre (1 e 2)

