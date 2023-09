Moto G84 é bom? Veja preço e ficha técnica do celular da Motorola

O Moto G84 é um celular intermediário da Motorola lançado em setembro. Ele se destaca pela tela pOLED de 6,55 polegadas e o conjunto de câmeras de até 50 MP, que ganhou sensor secundário híbrido e mais potente. Além disso, o smartphone conta com versão na cor magenta, que foi idealizada a partir da parceria com a Pantone . Outro acréscimo interessante na ficha técnica do modelo é o processador Snapdragon 695, da Qualcomm . O aparelho começou a ser vendido pelo valor inicial sugerido de R$ 1.999. Confira, nas linhas a seguir, mais detalhes do Moto G84.

Moto G84 — Foto: Reprodução/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto G84

Tamanho da tela: 6,55 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2.400 x 1080 pixels)

Painel da tela: pOLED

Câmera traseira: 50 MP + 8 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 695

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: sim

Bateria: 5.000 mAh

Peso: 166,8 gramas

Dimensões: 159,99 x 74,36 x 7,59 mm

Cores: grafite, azul e magenta

Lançamento: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.999

Tela e design

O Moto G84 traz tela de 6,55 polegadas com resolução em Full HD+ (2.400 x 1080 pixels). O display do modelo vem com a tecnologia pOLED, que apresenta maior resistência a impactos e melhor economia de energia. Além disso, a tela do aparelho tem taxa de atualização de 120 Hz, que traz navegação mais suave e responsiva.

A tela do Moto G84 traz brilho com níveis máximos de até 1300 nits — Foto: Reprodução/Motorola

Sobre o design, a fabricante preparou um aparelho ultrafino e leve, além de investir na construção com materiais de alta qualidade. O aparelho vem com proporções de 159,99 x 74,36 x 7,59 mm e peso de 166,8 gramas. O modelo na cor grafite traz tampa lisa, bem acabada e sem texturas. Já os aparelhos nas cores azul e magenta contam com traseira com acabamento em Vegan Leather, adicionando um toque elegante ao telefone.

Câmera

O Moto G84 vem com conjunto de câmeras de alta qualidade. O modelo traz câmera secundária híbrida, que desempenha o papel de ultrawide e sensor de profundidade em uma só lente. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.88

Câmera híbrida de 8 MP e abertura de f/2.2

Câmera frontal de 16 MP e abertura de f/2.45

O sensor principal conta com estabilização óptica de imagem (OIS), além da tecnologia Quad Pixel, conhecida por trazer quatro vezes mais sensibilidade à luz. Além disso, o sensor secundário ganhou um upgrade e agora tem 8 MP, além de desempenhar funções das câmeras ultrawide e sensor de profundidade — que garantem fotos com campo de visão mais amplo e com efeito de fundo desfocado, respectivamente.

Moto G84 vem com sistema de câmeras de até 50 MP — Foto: Reprodução/Motorola

Sobre a câmera frontal, a fabricante reservou 16 MP, além de equipá-la com a tecnologia Ultra Pixel, que garante nove vezes mais sensibilidade à luz. Quanto a vídeos, ambas as câmeras do celular são capazes de gravar em Full HD a 60 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O Moto G84 chega com o Snapdragon 695, da Qualcomm. O chip é composto por oito núcleos, sendo dois de alto desempenho e seis de eficiência energética. Além de ser construído com um processo de fabricação de 6 nm, o octa-core pode atingir uma velocidade máxima de 2,2 GHz.

Para trabalhar junto ao chip da Qualcomm, a Motorola trouxe 8 GB de memória RAM. Quanto ao armazenamento, a fabricante também oferece apenas uma alternativa com 256 GB. Vale ressaltar que o smartphone conta com slot para cartão de memória microSD que possibilita expandi-la.

Bateria

O Moto G84 chega com bateria de 5.000 mAh de capacidade. Apesar de os novos aparelhos apresentarem habilidades semelhantes, o G84 suporta carregamento rápido de até 33 W. Vale ressaltar que a fabricante disponibiliza o carregador de 33 W na caixa, além do cabo USB-A / USB-C.

Veja outros dados pertinentes fornecidos pela Motorola:

Reprodução de música: até 94 horas;

Reprodução de vídeo: até 16 horas;

Navegação nas redes sociais: até 18 horas.

Moto G84 tem superbateria de longa duração — Foto: Reprodução/Motorola

Versão do Android e recursos extras

O Moto G84 sai de fábrica rodando o Android 13. O sistema operacional do modelo trabalha sob a interface MyUx, que é própria da Motorola. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz, além de Bluetooth 5.1. O modelo também oferece suporte para as redes 5G e disponibiliza a tecnologia NFC, para pagamentos por aproximação.

Android 13 é o mais recente sistema operacional do Google — Foto: Marcela Franco/TechTudo

No mais, o G84 conta com desbloqueio facial e impressão digital, além de entrada P2 para fones de ouvido. Sobre som, o modelo vem com alto-falantes estéreo com a tecnologia Dolby Atmos, que traz som imersivo em todos os lados, segundo a fabricante.

Preço

O Moto G84 já se encontra disponível no site oficial da Motorola por R$ 1.799, um desconto de R$ 200 em relação ao preço de lançamento.

