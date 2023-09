Motorola Edge 30 Neo é bom? Veja preço e ficha técnica

O Edge 30 Neo é um celular da família premium da Motorola . Lançado em outubro de 2022, o aparelho chegou ao mercado brasileiro com o valor sugerido de R$ 3.499. Hoje já é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 1.999 — garantindo um desconto de R$ 1.500. O modelo estreou junto a dois irmãos mais robustos — o Edge 30 Ultra e o Edge 30 Fusion —, mas também garantiu seu espaço, já que conta com especificações que devem agradar a vários públicos.

O aparelho se destaca pela tela pOLED com taxa de atualização de 120 Hz, conjunto de câmeras de até 64 MP com estabilização óptica de imagem e design moderno com quatro cores criadas pela Pantone. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Edge 30 Neo.

➡ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Edge 30 Neo — Foto: Reprodução/Motorola

📝 Motorola ou Samsung: qual é o melhor celular? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Ficha técnica do Motorola Edge 30 Neo

Tamanho da tela: 6,3 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: pOLED

Câmera traseira: 64 MP + 13 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 695

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 256 GB

Cartão de memória: não possui

Capacidade da bateria: 4.020 mAh

Telefonia: Dual SIM

Peso: 155 gramas

Dimensões: 152,9 x 71,2 x 7,75 mm

Cores: Aqua Foam (verde), Black Onyx (preto), Ice Palace (prata) e Very Peri (lilás)

Lançamento: outubro de 2022

Preço de lançamento: R$ 3.499

Tela e design

O Edge 30 Neo vem com espaçosa tela de 6,3 polegadas e resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels). O painel traz a tecnologia pOLED, que, além de contar com ângulos de visão mais amplos, ainda tem suporte para altas resoluções. Para completar, o display do modelo vem com taxa de atualização de 120 Hz — ideal para rodar jogos trazendo mais suavidade e responsividade. Além disso, o usuário ainda pode contar com baixa emissão de luz azul do Modo Noturno, segundo a fabricante.

Edge 30 Neo na cor Aqua Foam — Foto: Reprodução/Motorola

Sobre o design, a Motorola não poupou esforços para entregar um celular moderno. O destaque, sem dúvidas, fica para a parceria com a Pantone, empresa especializada em cores. Para este modelo, as fabricantes preparam quatro cores sofisticadas: Aqua Foam (verde), Black Onyx (preto), Ice Palace (prata) e Very Peri (lilás). As proporções do telefone são de 152,9 x 71,2 x 7,75 mm, e o peso é de 155 gramas.

Câmera

O Edge 30 Neo chega com sistema duplo de câmeras de alta resolução. Além do sensor principal com estabilização óptica de imagem (OIS), o modelo conta ainda com lente secundária híbrida. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Câmera principal de 64 MP e abertura de f/1.8

Câmera híbrida de 13 MP e abertura de f/2.2

Câmera de selfies de 32 MP e abertura de f/2.4

Motorola Edge 30 Neo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Além de contar com 64 MP, a câmera principal ainda vem equipada com estabilização óptica de imagem e a tecnologia Quad Pixel, garantindo fotos nítidas e com ótima iluminação. Já a lente secundária traz 13 MP e desempenha o papel das câmeras ultrawide, macro e sensor de profundidade.

Para selfies e videochamadas, a fabricante reservou 32 MP. Quanto aos vídeos, o telefone é capaz de gravar em Full HD a 30 fps (quadros por segundo). No mais, o conjunto de câmeras do 30 Neo conta com Captura dupla, Night vision, Cor em destaque e Modo retrato.

Desempenho e armazenamento

O Edge 30 Neo chega com o processador Snapdragon 695, da Qualcomm. Lançado em 2021, o chip já foi considerado um dos mais competentes da empresa, além de ser construído sob um processo de 6 nanômetros. O octa-core possui dois núcleos Kryo 660 Gold de alto desempenho e seis núcleos Kryo 660 Silver para eficiência energética; ele chega a uma velocidade máxima de 2,2 GHz.

Processador do Redmi Note 11 Pro 5G é o Snapdragon 695 — Foto: Divulgação/Xiaomi

De memória RAM, o telefone vem com 8 GB, que podem ser expandidos por meio do recurso RAM Boost. Quanto ao armazenamento, o modelo apresenta apenas uma versão em 256 GB. Apesar disso, o celular não conta com slot para cartão de memória.

Bateria

O Edge 30 Neo chega com bateria significativa de 4.020 mAh. Apesar de o modelo sair atrás de seus irmãos — que contam com 4.610 mAh (30 Ultra) e 4.400 mAh (30 Fusion) —, a fabricante promete bateria para o dia todo. A hora de carregar pode ser o momento de glória do 30 Neo, já que ele conta com suporte para carregamento rápido e chega com carregador de 68 W. Além disso, o modelo ainda traz a possibilidade de carregamento sem fio de 5 W.

Versão do Android e recursos extras

O Edge 30 Neo sai de fábrica rodando o Android 12, sob a interface My Ux, própria da Motorola. Apesar disso, o modelo já tem upgrade garantido para o Android 13.

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla, Bluetooth 5.1 e NFC. Além do mais, ele ainda conta com suporte para Internet 5G. O 30 Neo também vem com sensor de impressão digital disposto na tela, além de outros sensores como acelerômetro, proximidade, luz ambiente, giroscópio e bússola.

Google deve anunciar novidades do Android 13 no evento Google I/O 2022 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Quando o assunto é som, o Edge 30 Neo conta com dois grandes alto-falantes estéreo. Para completar, o sistema de som vem ainda com a tecnologia Dolby Atmos. A fabricante menciona músicas com mais profundidade, clareza e detalhes.

Preço

O Edge 30 Neo começou a ser vendido por R$ 3.499. Hoje o aparelho pode ser encontrado por R$ 1.999, na Amazon. Este valor o posiciona ao lado de smartphones como o Galaxy A54, da Samsung, e o POCO X4 Pro, da Xiaomi, que apresentam cifras semelhantes.

Gostou do produto? Compre aqui 8 gb de ram Motorola Edge 30 Neo (256 GB) — Preto R$ 1.949,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Edge 30 Neo (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 gb de ram Motorola Edge 30 Neo (256 GB) — Preto R$ 1.949,00 IR À LOJA

Com informações de GSM Arena e Motorola.

📽 Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'

Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'