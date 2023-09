Motorola Edge 40 é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Edge 40 é um celular intermediário premium da Motorola . Lançado em maio com valor sugerido de R$ 3.999, o smartphone já pode ser encontrado por R$ 3.199 no mercado eletrônico — garantindo um desconto de R$ 800. Entre os destaques do modelo estão sistema duplo de câmeras de alta resolução, bateria de 4.400 mAh com suporte para carregamento rápido e classificação IP68 , que oferece resistência à poeira, sujeira, areia e água doce.

A empresa estadunidense também apostou em uma tela de 6,55 polegadas com painel pOLED e taxa de atualização de 144 Hz — que pode torná-lo queridinho do público gamer. Outra característica interessante é a parceria da Motorola com a Pantone, que deu ao modelo a cor magenta. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Motorola Edge 40 em detalhes.

➡ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Motorola Edge 40 — Foto: Divulgação/Motorola

📝 Motorola ou Samsung: qual é o melhor celular? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Ficha técnica do Motorola Edge 40

Tamanho da tela: 6,55 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1.080 x 2.400 pixels)

Painel da tela: pOLED

Câmera traseira: 50 MP + 13 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 13

Processador: Dimensity 8020

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB e 256 GB

Cartão de memória: não possui

Capacidade da bateria: 4.400 mAh

Telefonia: Dual chip (e-SIM + Nano SIM)

Peso: 172 gramas

Dimensões: 158,43 x 71,99 x 7,58 mm

Cores: magenta, preto e verde

Lançamento: maio de 2023

Preço de lançamento: R$ 3.999

Tela e design

O Edge 40 vem com ampla tela de 6,55 polegadas e resolução Full HD+ (1080x2400). Além disso, o painel do aparelho tem tecnologia pOLED, que apresenta cores mais vivas e ângulos de visão mais amplos. A fabricante trouxe também taxa de atualização de 144 Hz, que oferece navegação mais fluida, tornando a experiência ao toque mais responsiva. Além disso, a taxa de atualização do aparelho conta com ajuste automático e se adapta de acordo com o tipo de conteúdo.

Motorola Edge 40 na cor magenta — Foto: Reprodução/Motorola

Sobre design, a Motorola fez jus ao título “premium”, trazendo elegância e modernidade ao Edge 40. As proporções do aparelho são de 158,43 x 71,99 x 7,58 mm, e o peso é de 172 gramas. O modelo conta com curvas na tela e no revestimento traseiro, garantindo confortabilidade ao usar.

É relevante salientar que o telefone vem com classificação IP68, que garante resistência à poeira, sujeira, areia e protege contra água doce a 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos. O destaque fica para a parceria da Motorola com a empresa Pantone. Juntas, elas lançaram o smartphone na cor magenta — além disso, o modelo também está disponível nas cores preto e verde.

Câmera

Em um smartphone intermediário premium, o conjunto de câmeras é um dos aspectos mais importantes da ficha técnica, e o Edge 40 não decepciona os usuários. Além de trazer sensor principal de alta resolução, a fabricante menciona ainda a maior abertura de lente em um smartphone. Confira abaixo como as câmeras se dividem.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.47

Câmera híbrida de 13 MP e abertura de f/2.2

Câmera de selfies de 32 MP e abertura de f/2.45

A lente principal conta com 50 MP e abertura f/1.47, que possibilita maior captura de luz. Além disso, a ficha também cita estabilização óptica de imagem (OIS), zoom digital de até 8x e Quad PDAF. O sensor secundário nada mais é que a junção das lentes ultrawide, macro e sensor de profundidade em apenas uma câmera, simplificando as funcionalidades do potente dispositivo.

Já a câmera frontal traz 32 MP e vem equipada com a tecnologia Quad Pixel. Em termos de vídeos, as câmeras são capazes de filmar em Ultra HD 4K a 30 quadros por segundo (fps) e contam com estabilização horizontal.

Motorola Edge 40 traz conjunto de câmera poderoso — Foto: Reprodução/Motorola

Desempenho e armazenamento

O Edge 40 chega com o processador Dimensity 8020, da MediaTek. O chip é baseado no processo de fabricação de 6 nanômetros e apresenta bom desempenho, além de eficiência energética de ponta. Além disso, o processador é formado por oito núcleos e atinge uma velocidade máxima de 2,6 GHz.

Processador Dimensity 8020, da Mediak — Foto: Reprodução/Motorola

De memória RAM, o Edge 40 vem com 8 GB. Quanto ao armazenamento, o modelo apresenta versões em 128 ou 256 GB. Contudo, o celular não conta com slot para cartão de memória, impossibilitando a expansão da memória.

Bateria

O Edge 40 chega com bateria de 4.400 mAh. Segundo a fabricante, na hora de carregar, o usuário consegue bateria para o dia todo em apenas 10 minutos — isso graças ao carregador TurboPower de 68 W. Além disso, o modelo ainda conta com suporte para carregamento sem fio de até 15 W. Vale ressaltar que a Motorola inclui na caixa do produto um carregador de 68 W.

Versão do Android e recursos extras

O Edge 40 sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface MyUx, própria da Motorola. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax de banda dupla e Bluetooth 5.2, bem como suporte para Internet 5G. O modelo também conta com NFC, que possibilita pagamentos por aproximação.

Android 13 presente em celular da Motorola — Foto: Reprodução/Motorola

Quanto à reprodução de áudio, o modelo vem equipado com dois alto-falantes estéreo grandes. Os dispositivos em questão vêm com a tecnologia Dolby Atmos, que promete som multidimensional, além de graves aprimorados, vozes mais realistas e instrumentos musicais com tons refinados.

Preço

O Edge 40 começou a ser comercializado por R$ 3.999. Quatro meses após o lançamento, o aparelho pode ser encontrado por R$ 3.199, na Amazon.

Gostou do produto? Compre aqui android 13 Motorole Edge 40 (256 GB) — Preto R$ 3.199,00 IR À LOJA R$ 2.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorole Edge 40 (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. android 13 Motorole Edge 40 (256 GB) — Preto R$ 3.199,00 IR À LOJA android 13 Motorole Edge 40 (256 GB) — Preto R$ 2.999 IR À LOJA

Com informações de Motorola e GSM Arena.

📽 Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'

Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'