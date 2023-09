Motorola Moto G14 é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Moto G14 é um celular de entrada da Motorola . Lançado em agosto deste ano, o smartphone chegou ao varejo nacional com valor sugerido de R$ 1.099. Atualmente, ele pode ser encontrado no e-commerce por valores a partir de R$ 999 . Básico, mas eficiente, o G14 possui especificações que podem atrair o público que busca por um aparelho bom, bonito e barato. Entre os destaques do modelo estão tela de 6,5 polegadas com resolução em Full HD+ , sistema de câmeras de até 50 MP e armazenamento de 128 GB.

A Motorola também investiu em bateria de 5.000 mAh — capacidade que vem se tornando padrão nos últimos lançamentos e pode ser bastante interessante. Além disso, ele vem equipado com o processador Tiger T616, da Unisoc. Nas linhas a seguir, o TechTudo preparou um guia com a ficha técnica e as principais características do Moto G14.

O Moto G14 é um smpartphone de entrada da Motorola — Foto: Reprodução/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto G14

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1.080 x 2.400 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera traseira: 50 MP + 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 13

Processador: Tiger T616 (Unisoc)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: Sim, microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano-SIM)

Peso: 177,2 gramas

Dimensões: 177,2 x 73,82 x 7,99 mm

Cores: grafite e lilás

Lançamento: agosto de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.099

Tela e design

O Moto G14 vem com ampla tela de 6,5 polegadas e resolução Full HD+ (1.080 x 2.400 pixels). O painel do celular traz a tecnologia IPS LCD, que, além de ser resistente, apresenta cores precisas. Um ponto que pode ser desfavorável para o lançamento é a taxa de atualização de 60 Hz, que deixa o modelo atrás de diversos outros que já apresentam 90 ou até mesmo 120 Hz.

Edição especial do Moto G14 na cor lilac — Foto: Reprodução/Motorola

Sobre o design, a fabricante promete experiência premium com materiais de alta qualidade. O telefone tem proporções de 177,2 x 73,82 x 7,99 mm e peso de 177,2 gramas. O G14 chega em edição especial com acabamento em material sintético, semelhante à textura do couro — o Vegan Leather. Nesta edição, o modelo é vendido na cor lilac, que exibe tons suaves entre azul e lilás, e possui resistência a impressões digitais. Além disso, ele conta outra versão na cor grafite, com textura lisa e bem acabada.

Câmera

Com um conjunto de câmeras apreciável, o G14 promete entregar bons cliques. A Motorola reservou duas lentes traseiras com funções distintas, além da câmera frontal. Confira abaixo como se dividem as lentes.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 8 MP e abertura de f/2.0

Conjunto de câmeras do Moto G14 tem lente de alta resolução de até 50 MP — Foto: Reprodução/Motorola

Além de alta resolução, a lente principal conta ainda com a tecnologia Quad Pixel, que tem quatro vezes mais sensibilidade em situações de pouca luz. Para selfies, a fabricante separou 8 MP, e o usuário pode escolher diversas opções de retoque facial. Já sobre vídeo, o Moto G14 consegue filmar em resolução Full HD a 30 quadros por segundo e conta com a ferramenta de Captura Dupla, que possibilita gravação com as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo.

Desempenho e armazenamento

O Moto G14 chega com o processador Tiger T616, da Unisoc. Lançado em 2021, o chip é baseado no processo de 12 nm e oferece desempenho satisfatório para tarefas do dia a dia. O octa-core tem dois núcleos Cortex-A75 de 2 GHz e seis núcleos Cortex-A55 de 1,8 GHz, conseguindo atingir velocidade máxima de 2,0 GHz.

Processador do Moto G14 atinge velocidade máxima de 2,0 GHz — Foto: Reprodução/Motorola

Para trabalhar junto ao processador, o G14 traz memória RAM de 4 GB. Quanto ao armazenamento, o smartphone chegou ao mercado somente em versão única com 128 GB. Apesar disso, o modelo conta com slot para cartão de memória, possibilitando a expansão da mesma em até 1 TB.

Bateria

O Moto G14 chega com bateria de longa duração de 5.000 mAh. A capacidade é suficiente para 94 horas de reprodução de música, 16 horas de reprodução de vídeos e 18 horas de navegação em redes sociais. Na hora de recarregar, o modelo conta com o suporte para recarga rápida e vem com carregador TurboPower de 20 W. Confira abaixo informações fornecidas pela Motorola sobre o tempo de recarga do aparelho.

5 minutos de carga: rende 1,5 horas de bateria;

15 minutos de carga: rende 4,5 horas de bateria;

60 minutos de carga: rende 16,5 horas de bateria.

Versão do Android e recursos extras

O Moto G14 sai da fábrica rodando o Android 13 sob a interface My UX, própria da Motorola. Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.0. Vale ressaltar que o modelo não conta com NFC, nem suporte para redes 5G.

Moto G14 traz alto-falantes com tecnologia Dolby Atmos — Foto: Reprodução/Motorola

Além de sensor de impressão digital e desbloqueio facial, o G14 conta com sensores como acelerômetro, de proximidade, de luz ambiente e giroscópio. Já sobre som, a Motorola preparou alto-falantes estéreo com a tecnologia Dolby Atmos, que promete experiência imersiva.

Preço

O Moto G14 foi lançado recentemente por R$ 1.099. Hoje o aparelho já pode ser encontrado no varejo eletrônico por valores a partir de R$ 999.

Com informações de Motorola e GSM Arena.

