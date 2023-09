Motorola Moto G53 5G é bom? Veja preço e ficha técnica do celular

O Moto G53 é um celular intermediário da Motorola . Lançado em fevereiro deste ano, o aparelho chegou ao mercado com valor sugerido de R$ 1.899. Hoje já é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 1.180 — garantindo um desconto de R$ 750. Escolha interessante para usuários que buscam por custo-benefício, o smartphone se destaca pelo suporte à Internet 5G , pela tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e pelo sistema de câmeras com sensor principal de 50 MP. Além disso, o celular da Motorola também traz uma robusta bateria de 5.000 mAh. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Moto G53.

Moto G53 é um celular intermediário com 5G e 120 Hz de taxa de atualização. — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto G53 5G

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1.600 pixels)

Painel da tela: LCD

Câmera traseira: 50 MP + 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Sistema: Android 13

Processador: Snapdragon 480+

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM

Peso: 183 gramas

Dimensões: 162,7 x 74,66 x 8,19 mm

Cores: grafite, rosê e prata

Lançamento: fevereiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.899

Tela e design

O Moto G53 vem com tela de 6,5 polegadas e resolução HD+ (720 x 1.600 pixels). O painel traz a tecnologia IPS LCD, que, além de contar com melhor ângulo de visão, ainda apresenta uma gama de cores maior. Além disso, a tela do G53 vem com taxa de atualização de 120 Hz. Segundo a fabricante, o número proporciona fluidez em jogos e navegação suave.

Detalhes da tela e design do Moto G53 — Foto: Reprodução/Motorola

Sobre o design, a Motorola apostou em um conceito mais elegante. O destaque fica para a proteção de alumínio ao redor das câmeras e as bordas finas, além da textura lisa e bem acabada na parte traseira. As proporções do telefone são de 162,7 x 74,66 x 8,19 mm, e o peso é de 183 gramas. O Moto G53 foi lançado em três cores: grafite, rosê e prata.

Câmera

O Moto G53 chega com sistema duplo de câmera de alta resolução que promete fotos excelentes em qualquer ambiente. Confira abaixo como os sensores se organizam.

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.0

Câmera de selfies de 8 MP e abertura de f/2.0

Conjunto de câmeras do Moto G53 chega até 50 MP — Foto: Reprodução/Motorola

Além de resolução de 50 MP, o sensor principal vem equipado com a tecnologia Quad Pixel, que possui quatro vezes mais sensibilidade em situações de pouca luz. O usuário também conta com a lente macro dedicada de 2 MP, para fotos com mais detalhes próximos. Para selfies e videochamadas, a Motorola reservou 8 MP. Já quanto aos vídeos, o aparelho consegue gravar em Full HD a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

O Moto G53 chega com o processador Snapdragon 480+, da Qualcomm. O chip é baseado no processo de fabricação de 8 nanômetros e é considerado um processador bom para tarefas corriqueiras. O octa-core possui dois núcleos Cortex-A76 de alto desempenho e seis núcleos Cortex-A55 para eficiência energética, além de suporte às redes 5G.

Plataforma Snapdragon, da Qualcomm — Foto: Divulgação/Xiaomi

De memória RAM, o telefone vem com 4 GB, que podem ser expandidos por meio do recurso RAM Boost. Quanto ao armazenamento, o modelo apresenta apenas uma versão em 128 GB. Entretanto, o smartphone conta com slot de cartão de memória, que permite expandir a memória interna em até 1 TB.

Bateria

O Moto G53 chega com robusta bateria de 5.000 mAh — um dos pontos mais atrativos do modelo. A fabricante menciona horas e horas em videochamadas e longe das tomadas. Na hora de recarregar, o aparelho conta o famoso carregador TurboPower da Motorola, de 20 W. Na caixa, o consumidor também encontra um cabo USB-A / USB-C e uma ferramenta de remoção do chip.

Versão do Android e recursos extras

O Moto G53 sai de fábrica rodando o Android 13, sob a interface My UX, própria da Motorola. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla e Bluetooth 5.1. O modelo também conta suporte para Internet 5G, além de NFC, tecnologia que realiza pagamentos por aproximação. Outro destaque importante é a presença do eSIM.

Android 13 no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Quanto aos sensores, o celular vem com acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, giroscópio e bússola, além de sensor de impressão digital na lateral do aparelho e desbloqueio facial. No quesito som, o modelo conta com dois alto-falantes estéreo grandes com a tecnologia Dolby Atmos, que proporciona graves aprimorados, vozes mais nítidas e som mais cristalino.

Preço

O Moto G53 começou a ser vendido por R$ 1.899. Hoje o aparelho pode ser encontrado por R$ 1.180, na Amazon. Trata-se de um desconto de R$ 750.

Com informações de GSM Arena.

