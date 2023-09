My Hero Ultra Rumble: veja gameplay, requisitos e download do jogo

My Hero Ultra Rumble é um Battle Royale gratuito inspirado no anime My Hero Academia. O game multiplayer foi lançado nesta quinta-feira (28) pela Bandai Namco e coloca jogadores para controlarem os personagens mais populares da animação, com o objetivo de formar equipes e sobreviver até o final.

Cada personagem conta com habilidades únicas, sendo necessário utilizar poderes especiais e estratégias de combate para sair com a vitória. My Hero Ultra Rumble está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), com retrocompatibilidade para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Veja, a seguir, mais detalhes do novo jogo.

My Hero Ultra Rumble foi lançado de graça para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

História

My Hero Rumble é inspirado em My Hero Academia, anime que acompanha uma escola de jovens com superpoderes. O protagonista é Izuku Midoriya, também conhecido como Deku, o único entre os estudantes que não conta com nenhum dom especial. Porém, com o tempo, Deku herda as habilidades de All Might, considerado o maior herói de todos os tempos, o que o torna apto para aprender a lutar e controlar seus poderes.

No game, o jogador controla os personagens da academia de heróis e participa de partidas que se passam nos campos de treinamento da escola. Como é um game multiplayer, não há foco na história. Por isso, é recomendado que o jogador conheça o anime de forma prévia, com o objetivo de entender seus principais heróis e o universo que rodeia o jogo.

My Hero Ultra Rumble é inspirado pelo anime My Hero Academia — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Gameplay de My Hero Ultra Rumble

My Hero Ultra Rumble é um jogo de Battle Royale para até 24 participantes. Não é possível jogar sozinho, apenas três equipes de oito participantes cada. É necessário derrotar todos os outros times e sobreviver até o final para vencer as partidas. Os embates não têm limite de tempo, mas os mapas são reduzidos para forçar o confronto direto entre os usuários. A jogabilidade é de combate em terceira pessoa, também similar a Free Fire, Fortnite e PUBG Mobile, nomes populares do gênero.

Personagens do jogo

É possível controlar diversos personagens do anime, entre eles:

All Might;

Midoriya Izuku;

Bakugo Katsuki;

Todoroki Shoto;

Tenya Iida;

Uraraka Ochaco;

Tsuyu Asui;

Tomura Shigaraki;

Cementoss;

Dabi;

Denki Kaminari;

Himiko Toga;

Itsuka Kendo;

Mr. Compress;

Mt. Lady

Cada um deles contam com suas próprias habilidades e podem evoluir ao coletar itens, resgatar civis, destruir locais do mapa e mais. Além disso, o game tem as vozes em japonês do anime para quem preferir aproveitar sua forma original.

Jogabilidade de My Hero Ultra Rumble se inspira em Fortnite — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Requisitos de My Hero Ultra Rumble

Para jogar My Hero Ultra Rumble nos videogames, basta ter um dos consoles compatíveis. Já a versão de PC exige um computador com os requisitos mínimos a seguir:

My Hero Ultra Rumble - Requisitos mínimos Configuração Requisito mínimo Sistema operacional Windows 10 Processador AMD FX-6300 / Intel Core i5-2550K Memória 4GB de RAM Placa de vídeo AMD Radeon HD 7770 / Nvidia GeForce GTX 650 Ti Espaço livre 6GB

Trailer de My Hero Ultra Rumble

Com informações de Bandai Namco

