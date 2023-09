O Acusado: veja sinopse, elenco e trailer do filme disponível na Netflix

O filme O Acusado está em alta no Top 10 da Netflix com um enredo que destaca o linchamento virtual nas redes sociais. O suspense é estrelado por Chaneil Kular, o Anwar Bakshi de Sex Education . Na trama, um adolescente de ascendência paquistanesa é falsamente acusado na Internet de ter cometido um atentado terrorista em Londres. A direção é de Philip Barantini (O Chef).

Enquanto o lançamento nos Estados Unidos aconteceu pela plataforma Tubi na última sexta-feira (22), O Acusado chegou para outros países via Netflix. A obra estreou com ótimas avaliações da imprensa, que elogiaram a habilidade do roteiro em retratar o lado ruim do justiçamento digital. Para quem é fã de um bom suspense, confira a seguir mais informações sobre elenco, enredo e repercussão.

O Acusado destaca o linchamento virtual realizado nas redes sociais — Foto: Divulgação/Vertigo Releasing

Sinopse de O Acusado

Harri Bhavsar (Kular) é um jovem de origem paquistanesa que sai de Londres em direção à casa dos pais, localizada numa região isolada, para passar o final de semana enquanto eles estarão fora. Durante a viagem, Harri rapidamente vê imagens de um atentado terrorista praticado na cidade. Mas ele não presta atenção no quanto o suspeito é parecido com ele.

Sem se dar conta, Harri é então confundido com o terrorista e suas fotos pessoais são propagadas na Internet como se ele fosse o autor do crime. A situação se agrava quando pessoas estranhas vão até a casa de Harri tentar fazer justiça com as próprias mãos.

Usuários das redes sociais confundem a imagem do terrorista com Harri — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

Além de Chaneil, estão no elenco Nitin Ganatra (Wandinha) como Ramesh, Nila Aalia (O Passageiro) no papel de Isha, Lauryn Ajufo (Luther: O Cair da Noite) interpretando Chloe, Ollie Teague sendo Paul Lock e Frances Tomelty (Warrior Nun) dando vida à Mrs. Daly. O roteiro é assinado por Barnaby Boulton (Bridgerton) e James Cummings (O Chef). A realização do filme é das produtoras Sunrise Films e Three Little Birds Pictures.

Repercussão entre público e crítica

O Acusado conquistou nota 6,7 no IMDb, avaliação garantida pela votação dos usuários. Com base nas críticas da imprensa, o título conquistou 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Entre as resenhas positivas está o texto de Benjamin Lee, do The Guardian, onde o jornalista assinalou que "[O Acusado] é o filme do nosso pior momento, não apenas na parte do envoltório digital, mas também no retrato sombrio do ódio cada vez mais crescente e facilmente disseminado."

Scott Phillips, da revista Forbes, foi outro crítico que mencionou a era da pós-verdade na rede ao elogiar a trama. "Vivemos num mundo onde a verdade é opcional, onde a mentira se tornou lugar-comum, e a coisa mais assustadora desse filme é ver o quão fácil essa premissa pode se tornar realidade."

Confira o trailer de O Acusado

