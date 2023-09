O Amor Está no Ar: veja sinopse e elenco do filme de romance da Netflix

O filme O Amor Está no Ar estreou no catálogo da Netflix na quinta-feira (28) e é um dos destaques entre os lançamentos deste final de semana. A produção australiana tem direção de Adrian Powers e a trama acompanha uma piloto de avião de uma pequena cidade costeira que acaba se apaixonando pelo homem enviado para acabar com os seus negócios. Delta Goodrem e Joshua Sasse estrelam o longa.

Powers escreve o roteiro com Caera Bradshaw e Katharine E. McPhee. O longa-metragem tem uma hora e meia de duração e as filmagens ocorreram em Queensland, na Austrália. Se você gosta de comédias românticas, confira, a seguir, mais detalhes de O Amor Está no Ar, como sinopse, elenco e repercussão.

🎬 10 doramas cheios de romance para assistir na Netflix agora mesmo

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

O Amor Está no Ar é o novo filme de romance da Netflix, estrelado por Joshua Sasse e Delta Goodrem — Foto: Divulgação/Netflix

📝 The Walking Dead - Dead City: onde assistir no Brasil? Descubra no Fórum do TechTudo

Enredo de O Amor Está no Ar

Ambientada no extremo norte de Queensland, na Austrália, a trama da comédia romântica segue Dana Randall (Delta Goodrem), uma piloto de avião extremamente comprometida em manter o legado da empresa da família, a Fullerton Airways. No entanto, quando William (Joshua Sasse) chega na cidade costeira, ele e Dana se apaixonam. O que a jovem não sabe é que seu novo amor foi enviado para tirá-la do mercado de aviação e fechar o seu negócio.

Elenco

Além de Delta Goodrem (Os Reis da Galera) e Joshua Sasse (O Exército das Trevas) nos papéis dos protagonistas Dana e William, o elenco de O Amor Está no Ar ainda é composto por Roy Billing (A Última Escapada) vivendo Jeff, Steph Tisdell (Total Control) dando vida à Nikki, Simon McLachlan (The Pacific) como intérprete de Heath e a novata Daniela Pizzirani como Serena.

Produção australiana é co-escrita e dirigida por Adrian Powers — Foto: Divulgação/Netflix

Repercussão

O filme O Amor Está no Ar tem tido um desempenho mediano entre o público do IMDb: a produção australiana recebeu nota 6,3, tendo como base apenas 89 considerações. Até o momento não há avaliação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Para o jornalista Luke Buckmaster, do The Guardian, este é "um romance muito brega e açucarado" devido ao seu roteiro previsível. Mireia Mullor, do Digital Spy, também não poupa comentários negativos, alegando que ele é "um filme medíocre com química frágil, paisagens de anúncios de viagens e lições de vida genéricas".

Confira o trailer oficial de O Amor Está no Ar:

Assista: confira os melhores filmes da Netflix em 2023 - até agora