O Continental: veja sinopse, elenco e trailer da série de John Wick

O Continental: Do Mundo de John Wick é uma série de ação e suspense do Peacock, disponibilizada no Brasil pelo Amazon Prime Video . Lançada no país nesta sexta-feira (22) em simultâneo aos EUA, o título é um prequel da franquia John Wick e se passa durante os anos 70, no Continental, o famoso hotel dos filmes que hospeda assassinos e é um território neutro para os criminosos.

Criada por Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, a produção é estrelada por Colin Woodell (Amizade Desfeita 2), mas também conta com nomes como Mel Gibson (Coração valente) em seu elenco. Embora tenha apenas três episódios – que serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras –, todos eles têm duração de um filme, dando bastante tempo de tela aos personagens e à narrativa para se desenvolverem. Confira, abaixo, mais informações sobre O Continental.

O Continental (Amazon Prime Video) conta com Mel Gibson em seu elenco; ator dá vida a Cormac, atual gerente do hotel e vilão da série — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Enredo de O Continental

Ambientado cerca de 40 anos antes dos filmes, O Continental: do Mundo de John Wick se passa na Nova York dos anos 1970. Contado do ponto de vista de Winston Scott (Colin Woodell), que conhecemos em uma versão mais velha na trama original (interpretado por Ian McShane), ele mostra a perigosa e quase mortal busca do personagem para se tornar gerente do hotel.

De acordo com o nome dos próprios episódios, cada um deles retrata uma noite dessa missão, que se inicia quando o irmão do protagonista rouba algo de grande valor do atual dono do estabelecimento, fazendo com que uma horda de capangas sejam enviados para caçá-lo. Nessa procura, os personagens usam suas habilidades do submundo para fugir dos criminosos, enquanto Winston decide se aproveitar do momento para assumir o controle do Continental.

Elenco e equipe técnica

Estrelando Colin Woodell, a série O Continental ainda conta com Ben Robson (Animal Kingdom) na pele de Frankie, Mel Gibson como o vilão Cormac, Ayomide Adegun (Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes) dando vida ao personagem inspirado no icônico recepcionista do hotel, Charon (Lance Reddick), Jessica Allain (A Lavanderia) no papel de Lou e Hubert Point-du Jour (The Good Lord Bird) interpretando Miles.

Com produção executiva de Chad Stahelski, diretor dos quatro longa-metragens da franquia, a série teve seu primeiro e terceiro episódios dirigidos por Albert Hughes (O Livro de Eli), enquanto o segundo foi comandado por Charlotte Brändström (Doce Vingança). Produzida pela Lionsgate, a prequela foi lançada pelo Peacock apenas no EUA, enquanto sua distribuição internacional ficou a cargo exclusivo do Amazon Prime Video.

Repercussão de O Continental entre a crítica e o público

O título, que até o momento teve apenas seu primeiro episódio disponibilizado (o segundo será lançado em 29 de setembro e o terceiro em 6 de outubro), parece ter agradado mais aos fãs da franquia de Keanu Reeves (Matrix) do que a mídia especializada. No IMDb, a série alcançou nota 8,7 do público, embora tenha sido criticada pela pouca presença de Mel Gibson que, “mesmo sendo um dos principais atores, mal aparece no primeiro episódio”.

Já no Rotten Tomatoes, o seriado amarga 53% de aprovação dos críticos, enquanto no Metacritic teve uma avaliação ligeiramente melhor, recebendo nota 57 da crítica. Neste último, o seriado foi descrito por Sam Barsanti, do The A.V. Club, como uma obra que “não é ruim o suficiente para prejudicar a franquia John Wick, mas também não é emocionante o suficiente para justificar como parte fundamental do cânone”.

Veja o trailer oficial de O Continental:

