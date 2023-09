O Maior Amor do Mundo: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme O Maior Amor do Mundo (Mother's Day), lançado em 2016, está atualmente disponível nos catálogos da Netflix , Amazon Prime Video e Star+ . A produção americana também está disponível para aluguel no Apple TV+ (R$ 9,90), Google Play Filmes (R$ 6,90) e YouTube (R$ 6,90). Com direção de Garry Marshall (Uma Linda Mulher), a trama dessa comédia romântica segue a vida de diferentes pessoas nas vésperas do Dia das Mães. Estrelam o projeto artistas como Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts.

Com cerca de duas horas de tela, o longa-metragem tem roteiro co-escrito pelo diretor e Tom Hines, Lily Hollander, Anya Kochoff-Romano e Matt Walker. Se você gosta de filmes com muito romance e humor, confira, a seguir, todas as informações sobre O Maior Amor do Mundo.

Filme de comédia romântica O Maior Amor do Mundo é estrelado pelas atrizes Julia Roberts e Jennifer Aniston — Foto: Divulgação/Open Road Films

Enredo de O Maior Amor do Mundo

A trama dessa comédia romântica acompanha um grupo de mães – aparentemente desconectadas uma da outra – nas vésperas do tão aguardado Dia das Mães, resolvendo problemas de relacionamentos com seus filhos, companheiros e até mesmo questões individuais.

Enquanto Sandy (Anniston) tenta lidar com os desafios de ser uma mãe solteira, Jesse (Hudson) é uma jovem que esconde dos próprios pais que já começou uma família e Miranda (Roberts) é uma verdadeira workaholic, que está ocupada demais com sua carreira para se preocupar em ter filhos. No meio dessa confusão, o feriado do Dia das Mães ganha um significado especial para todos.

Elenco

O Maior Amor do Mundo é estrelado por Jennifer Aniston (Friends), Julia Roberts (Uma Linda Mulher) e Kate Hudson (Glass Onion) nos respectivos papéis de Sandy, Miranda e Jesse. O elenco ainda reúne grandes artistas do cinema e da televisão, como Jason Sudeikis (Ted Lasso) interpretando Bradley, Shay Mitchell (Pretty Little Liars) dando vida à Tina, Sarah Chalke (Firefly Lane) vivendo Gabi, Jennifer Garner (De Repente 30) como intérprete de Dana e Héctor Elizondo (O Diário da Princesa) como Ramon.

Produção americana aborda vários pontos de vistas de pessoas diferentes nas vésperas do Dia das Mães — Foto: Divulgação/Open Road Films

Repercussão entre crítica e público

Apesar de seu elenco de peso, o filme O Maior Amor do Mundo não teve um desempenho positivo entre o público e a imprensa especializada. Prova disso são as performances da produção americana nos principais agregadores, como o IMDb, onde tem nota 5.6, com base em 39 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Garry Marshall conquistou apenas 8% da aprovação dos críticos.

Para a jornalista Sara Michelle Fetters, do Movie Freak, o longa-metragem "não é apenas ruim, é uma mancha imperdoável no cenário cinematográfico." Já Kate Muir, do The Times, também não poupa críticas quanto ao desenrolar narrativo da produção, que "é menos um filme e mais uma caixa de seleção de clichês."

Confira o trailer de O Maior Amor do Mundo:

