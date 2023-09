O Melhor Lugar da Terra: veja sinopse, elenco e trailer do filme da Netflix

O filme O Melhor Lugar da Terra (La Gran Seducción) estreou no catálogo da Netflix na última quarta-feira (30) e já está em alta no streaming, ocupando a terceira posição do Top 10. Com direção de Celso R. García, a produção mexicana é estrelada por Guillermo Villegas e Pierre Louis. A trama se passa em uma vila de pescadores, onde uma oportunidade única de alavancar a economia local surge, fazendo com que todos que ali moram façam o possível para não perder a chance de lucrar.