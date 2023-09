O Preço do Amanhã: sinopse, elenco e trailer do filme com Justin Timberlake

O Preço do Amanhã, ou "In Time" em inglês, é um filme de ficção científica sobre um futuro distópico em que pessoas não envelhecem além dos 25 anos, mas precisam comprar cada ano de vida a mais. A história segue Will Salas, interpretado por Justin Timberlake, que aprende sobre como o sistema é corrupto e decide destruí-lo. Amanda Seyfried (Mamma Mia!) também faz parte do elenco.

O filme, lançado originalmente em 20 de outubro de 2011, teve distribuição da 20th Century Fox e conta com roteiro e direção de Andrew Niccol, de O Show de Truman: O Show da Vida. O Preço do Amanhã está disponível para assistir na Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Star+ e apresenta 1h49 de duração.

O Preço do Amanhã (In Time) é uma história sobre um futuro distópico em que pessoas precisam comprar tempo para sobreviver — Foto: Reprodução/IMDb

Sinopse

O mundo de O Preço do Amanhã leva a expressão tempo é dinheiro ao extremo com uma sociedade onde tudo é pago través de tempo. Um café, por exemplo, custa 4 minutos ou lojas vendem produtos de 99 segundos. A história começa com Justin Timberlake no papel de Will Salas, um empregado de fábrica que precisa trabalhar duro para garantir seu próximo ano conforme impostos e preços sobem constantemente, aumentando assim o custo de vida, literalmente. Will tem 28 anos, enquanto sua mãe, Rachel Salas (Olivia Wilde), acaba de completar 50, e ambos parecem ter apenas 25 anos. Eles planejam celebrar o aniversário, porém o tempo dela acaba tragicamente.

A vida de Will muda quando ele salva um homem com mais de um século de tempo, chamado Henry Hamilton (Matt Bomer), de uma gangue de ladrões. Já cansado de viver, Henry abre os olhos do trabalhador sobre o sistema e passa para ele todo o seu tempo restante. Will se infiltra na alta sociedade para se vingar e acaba por conhecer Sylvia Weis, interpretada pela atriz Amanda Seyfried, que se torna sua parceira de crime. Ele também acaba perseguido pelos Timekeepers, uma versão da polícia que investiga crimes de roubo de tempo.

Elenco e equipe técnica

O filme foi escrito, dirigido e produzido pelo neozelandês Andrew Niccol, que não é estranho a conceitos surreais vide longas como Gattaca: A Experiência Genética, de 1997, O Show de Truman, de 1998, A Hospedeira, de 2013, e mais. Durante os primeiros minutos do filme, o protagonista Will Salas (Justin Timberlake) é acompanhado por seu melhor amigo Borel, papel de Johnny Galecki, conhecido por seu trabalho como Leonard na série The Big Bang Theory. Mais tarde, Amanda Seyfried assume o papel de Sylvia Weis, que se torna sua parceira de crime.

Em O Preço do Amanhã, Will Salas (Justin Timberlake) decide destruir o sistema que permite aos ricos acumular o tempo e encontra uma aliada inesperada em Sylvia Weis (Amanda Seyfried) — Foto: Reprodução/IMDb

Entre os antagonistas estão Raymond Leon, interpretado por Cillian Murphy, do filme Oppenheimer e da série The Peaky Blinders, um investigador que acredita que Will teria matado Henry para roubar seu tempo. O protagonista também terá que lidar com o ladrão Fortis, personagem do ator Alex Pettyfer, de filmes como Magic Mike, o qual tenta roubar Henry no início do filme e mais tarde volta sua atenção para Will.

Durante a jornada de Will Salas em O Preço do Amanhã ele será perseguido pelo investigador Timekeeper Raymond Leon, interpretado por Cillian Murphy, do filme Oppenheimer — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão

O filme teve um relativo sucesso em seu lançamento, apesar de críticas de que sua execução não está à altura da ideia. A revista Time deu nota 5/10 ao afirmar que "a parábola futurista, sobre os 1% imortais e os 99% condenados, tem uma ótima premissa que não se traduz em um ótimo filme". Já a Variety traz uma nota acima da média, 7/10, e foi mais positiva ao dizer que "a premissa é rica o suficiente para envolver, tornando fácil perdoar as indulgências de Niccol".

As avaliações de O Preço do Amanhã concordam que a premissa do filme é boa, mas há críticas sobre sua execução — Foto: Reprodução/IMDb