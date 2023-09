O que é cartão SD? Tudo sobre o armazenamento

Cartão SD, sigla para Secure Digital, em inglês, ou simplesmente cartão de memória, é amplamente utilizado em dispositivos portáteis. Entre as principais fabricantes no mercado estão SanDisk , Samsung e Kingston . Muito provavelmente, quem tem celular, câmera, drone ou uma filmadora faz uso do dispositivo. Ele é versátil em tamanho, capacidade de armazenamento, variedade de arquivos e preço. Até mesmo em aparelhos domésticos inteligentes, como câmeras de segurança , por exemplo, ele é peça fundamental para o devido funcionamento.

O TechTudo reuniu abaixo todas as informações sobre o cartão SD. A seguir você poderá entender o que é um cartão SD, para que serve, quais são os tipos mais comuns encontrados no mercado e o que é micro SD.

SD cards — Foto: Divulgação/Kingston

O que é cartão SD?

O Secure Digital Card, ou cartão SD, é um dispositivo de armazenamento de dados voltado para utilização em dispositivos portáteis, como câmeras digitais, computadores e videogames. Também conhecido como cartão de memória, foi desenvolvido inicialmente em 1999 pela SD Association, uma organização sem fins lucrativos fundada pelas companhias SanDisk, Toshiba e Panasonic. Amplamente utilizado até hoje, o cartão SD foi criado para substituir o MultiMediaCard, ou MMC, dispositivo de memória lançado dois anos antes pela SanDisk.

Utilizados para transferência, backup e armazenamento externo de dados, os cartões SD são populares por seus preços baixos e grande capacidade de armazenamento. São capazes de comportar arquivos como fotos, vídeos, aplicações e jogos. Além disso, possuem alta taxa de transferência e exigem pouca capacidade da bateria. Essencial para muitos usuários de smartphones e também para profissionais como fotógrafos e videomakers, o equipamento possui diferentes versões com características específicas para cada tipo de uso.

Para que serve o cartão SD?

Dispositivos de armazenamento como os cartões SD são fundamentais para aparelhos como câmeras digitais. Seu tamanho permite mobilidade para o usuário, que pode carregá-lo sem ocupar espaço ou gerar peso em seu equipamento, e a grande capacidade de armazenamento é importante para transferência e cuidado com fotos.

Use o cartão de memória da câmera para enviar suas fotos para o PC — Foto: Barbara Mannara/TechTudo

Em smartphones, que normalmente contam com capacidade de armazenamento interno, é comum a utilização de cartões microSD. A versão em miniatura possibilita o aumento da memória do aparelho, o que pode evitar lentidão e problemas causados por excesso de uso da memória interna do celular.

Cartão de memória pode ser uma boa opção para quem quer armazenamento extra — Foto: Divulgação/TechTudo

É comum que computadores e notebooks ofereçam leitores de cartões SD. Através dessas portas, o usuário pode transferir dados de seus dispositivos portáteis para computadores, e vice-versa. Há ainda, no mercado, adaptadores voltados para notebooks e computadores que não contam com leitores de fábrica, permitindo o uso de cartões SD através de portas USB.

MicroSSD para Mac em versão de cartão de memória e pendrive — Foto: Divulgação/Kickstarter

Tipos de cartão SD

A primeira versão do cartão SD oferecia até 2 GB de capacidade de armazenamento. Desde seu lançamento, em 1999, a SD Association desenvolveu e lançou novas versões do dispositivo, com o intuito de acompanhar as necessidades e os avanços tecnológicos da indústria. Uma das principais evoluções foi no espaço de memória dos cartões, que hoje podem chegar a 128 TB, até 64 mil vezes maior do que no cartão SD original.

Estes são os diferentes tipos de cartão SD existentes:

SD (ou SDSC - SD Standart Capacity): o SD card original, com capacidade de armazenamento entre 128 MB e 2 GB, e sistema de arquivos FAT16. Devido à baixa velocidade de transferência de dados, entre 2 MB/s, ou megabytes por segundo, e 25 MB/s, e ao pequeno espaço de memória, está obsoleto.

SDHC (SD High Capacity): lançado em 2006, permite armazenamento entre 2 GB e 32 GB, e conta com velocidade mínima de 10 MB/s. Faz uso do sistema de arquivos FAT32, mais compatível com diferentes dispositivos e sistemas. Idêntico em tamanho e formato ao SD original, o SDHC foi amplamente utilizado por fotógrafos em câmeras digitais. É a versão mais utilizada do cartão.

SDXC (SD eXtended Capacity): Desenvolvido em 2009. Permite armazenamento de até 2 TB, com velocidade mínima de 30 MB/s a 90 MB/s, dependendo da versão. Utiliza o sistema exFAT, lançado em 2006 e semelhante ao FAT32, com a vantagem de não ter limitações no tamanho dos arquivos transportados. Compatível também com dispositivos que aceitam o cartão SDUC.

SanDisk Extreme Pro SDHC/SDXC UHS-II — Foto: Divulgação/SanDisk

SDUC (SD Ultra Capacity): Lançado em 2018, também usa o sistema exFAT, e suporta até 128 TB de armazenamento, além de contar com velocidade de até 985 MB/s. Voltado para os aparelhos tecnológicos mais avançados, como câmeras 4K e 8K. Não compatível com leitores das versões anteriores do card.

miniSD: Lançado em março de 2003, o mini card foi uma versão de menor tamanho do cartão SD original. Voltado especificamente para smartphones, a produção do miniSD foi finalizada em 2008, com a popularização do cartão microSD, versão ainda menor do dispositivo.

Tipos de arquivos

Muito utilizados em smartphones, os cartões SD também são utilizados numa ampla gama de aparelhos eletrônicos: câmeras digitais, videogames, dispositivos Blu-ray e câmeras de segurança são alguns dos exemplos. Os cartões podem servir como principal dispositivo de armazenamento ou como extensão da memória interna de aparelhos. Também é eficaz como dispositivo de backup de arquivos, fotos e documentos pessoais e de trabalho. Ainda permite a transferência de conteúdo entre diferentes dispositivos, como de um smartphone para um computador.

O que é micro SD?

Anunciado em 2005, o micro SD foi desenvolvido como uma espécie de miniatura, para utilização em dispositivos pequenos demais para os cartões SD tradicionais. Inicialmente conhecido como T-Flash, o cartão micro SD é utilizado em inúmeros aparelhos até hoje. Por ser menor, é a versão compatível com smartphones. Entretanto, pode também ser utilizado em computadores e notebooks através de um adaptador, o que permite grande versatilidade e compatibilidade.

Cartão micro SD e adaptador — Foto: Divulgação/Kingston

O micro SD, assim como o cartão original, conta com diferentes versões, com variações na velocidade e no espaço de memória. As mudanças acompanham a evolução do cartão SD: o micro SD conta com até 2 GB de armazenamento, o micro SDHC, com até 32 GB, o micro SDXC, entre 32 GB e 2 TB, e o micro SDUC, com pelo menos 2 TB e 128 TB de limite.

Assim como os SD cards, o cartão micro SD possui retrocompatibilidade entre suas versões. Enquanto o micro SDUC é restrito, as outras versões são compatíveis com os modelos anteriores. Dessa forma, o micro SDXC é também aceito por leitores micro SDHC e micro SD, e assim por diante.

